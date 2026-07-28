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Costa Rica vs México Sub 20: ¿cómo va el partido rumbo al Mundial?

Los dirigidos por Alex Diego buscarán mantenerse en la competencia y asegurar su participación en el Mundial 2027 y en Juegos Olímpicos

México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)
México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)
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La Selección Mexicana Sub-20 buscará su boleto a la Copa Mundial 2027 Sub-20 y también asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Este lunes 27 de julio se lleva a cabo el partido contra Costa Rica del Campeonato Sub-20 Concacaf.

Este segundo juego de la fase de grupos definirá al líder del Grupo B donde compite el Tri, luego de debutar con una victoria ante Antigua y Barbuda, los dirigidos por Alex Diego buscarán mantener su paso perfecto en esta fase del campeonato.

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Hasta el momento, el Tricolor se ubica en la segunda posición con tres unidades

Alineación de México contra Costa Rica

  • Sebastián. Liceaga
  • Juan Carlos Echilvestre
  • Carlos Hernández (Capitan)
  • Edwin Soto
  • Luis Carmona
  • Henrique Simeone
  • Samir Inda
  • Hugo Camberos
  • Santiago Sandoval
  • Juan Alexander Sigala
  • Francisco Valenzuela

¿Cómo va el juego Costa Rica vs México Sub 20?

Antes de que concluyera la primera mitad del partido, Hugo Camberos se encargó de abrir el marcador al minuto 42 desde los once pasos. El árbitro marcó una infracción dentro del área chica a favor del conjunto tricolor, por lo que le dio un penal a México que aprovechó Camberos para ponerse al frente con un 1 - 0 antes de la pausa del medio tiempo.

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**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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