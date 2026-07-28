Así vivía y operaba "El Valentín", miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX. Crédito: SSC

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Edgar Iván Herrera Segura, de 42 años, era conocido en el Centro Histórico de la Ciudad de México como “El Valentín”. Los registros policiales lo identificaban como operador de Los Herrera Segura, una célula familiar integrada a La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la zona central de la capital.

Su posición dentro de la estructura no era menor: era tío de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”, uno de los líderes históricos de La Unión Tepito, detenido en septiembre de 2025 por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Peralvillo.

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El rol de “El Valentín” en la organización

“El Valentín” acumuló cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Los registros policiales lo vinculaban con extorsión a comerciantes, ataques con armas de fuego y tortura contra rivales y locatarios que se negaban a pagar cuotas.

Su zona de operación era el Centro Histórico, territorio que La Unión Tepito disputa desde hace años mediante el cobro de piso a vendedores fijos y semifijos.

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La organización obliga a comerciantes de la zona a vender droga y les exige pagos para poder abrir o mantener sus negocios.

En julio de 2026, días antes de su muerte, la SSC aseguró una narcobodega vinculada a la célula de Los Herrera Segura en el Centro, donde se localizó marihuana. El punto servía como base de almacenamiento, distribución y compra de estupefacientes.

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Los Herrera Segura, una familia criminal

La familia Herrera Segura no es un caso aislado dentro de La Unión Tepito, es su núcleo operativo en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades capitalinas tienen documentado que el círculo cercano a El Irving está compuesto en gran medida por familiares directos. Entre los parientes identificados con actividad delictiva figuran Hugo Alexis Herrera, alias El Moño, primo de El Irving, detenido en enero de 2025 en las calles de Donceles y República de Chile, en la colonia Centro.

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También aparece en los registros Édgar Herrera, alias “El Pollo”, capturado en abril de 2021 en la colonia Morelos. Las autoridades tienen identificado que “el círculo cercano a Irving Jonathan Herrera es parte de su familia que trabaja en la organización que encabeza”.

Las autoridades capitalinas tienen documentado que el círculo cercano a El Irving está compuesto en gran medida por familiares directos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón no es nuevo. En enero de 2021, la SSC detuvo a Juan “N”, alias El Pipis, tío también de El Irving y señalado como extorsionador de comerciantes del Centro Histórico. Al momento de su captura, en la misma calle Belisario Domínguez donde años después moriría El Valentín, portaba un arma de fuego, 31 bolsitas de marihuana, 182 de cocaína y una granada, según informó Infobae en su momento.

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Una estructura que opera con menores de edad

La célula que coordina El Irving y en la que operaba “El Valentín” también recluta a adolescentes.

El grupo denominado UJ40, liderado por un joven de 17 años identificado como Johan, está conformado por menores de edad que fungen como sicarios bajo las órdenes de Irving Jonathan Herrera. Esta facción ha protagonizado enfrentamientos con integrantes de la Anti Unión Tepito, la organización rival, con saldo de muertos en ambos bandos.

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Las zonas de operación de la célula incluyen calles como República de Paraguay, Soledad, el Callejón de Lecheras, Corregidora y Emiliano Zapata, así como Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque que terminó con su vida

La tarde de este lunes 27 de julio de 2026, El Valentín caminaba por las calles del Centro Histórico cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y dispararon en repetidas ocasiones en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo.

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El ataque fue rápido y silencioso, según informó la SSC. En el lugar quedaron al menos siete casquillos percutidos. Herrera Segura murió en el sitio. Otros dos hombres, ambos de 39 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

Los agresores escaparon con dirección a Insurgentes Norte y la alcaldía Gustavo A. Madero. La SSC activó un cerco virtual mediante las cámaras del C5 para rastrear la motocicleta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) abrió la carpeta de investigación correspondiente.

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