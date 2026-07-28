Marcelo Ebrard revela que EEUU podría anunciar nuevos aranceles en agosto

Marcelo Ebrard señaló que la negociación depende del resultado de la investigación de Estados Unidos bajo la sección 301 sobre capacidad productiva excedente en México. REUTERS/Henry Romero

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México espera en agosto la resolución arancelaria de Estados Unidos antes de abrir en septiembre una nueva ronda bilateral sobre el T-MEC, mientras el Gobierno busca bajar los gravámenes a automóviles y eliminar las medidas de la sección 232 sobre acero y aluminio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo este 27 de julio, citado por EFE, que la negociación inmediata pasa por conocer primero el resultado de una investigación estadounidense bajo la sección 301 sobre capacidad productiva excedente en México.

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Dicha resolución se prevé para la primera semana de agosto y marcará las condiciones de la siguiente reunión del T-MEC, programada para la primera semana de septiembre.

Ebrard afirmó que 85% de las exportaciones de México entra a Estados Unidos sin aranceles cuando cumple con las reglas de origen del T-MEC. REUTERS/Paola Garcia

Ebrard sostuvo que México conserva una “posición preferencial” frente a otros países porque 85 % de sus exportaciones entra a Estados Unidos sin pagar aranceles cuando cumple con las reglas de origen del acuerdo comercial. También señaló que la resolución estadounidense mantuvo para México un arancel de 10 % sobre mercancías que no cumplen con esas reglas, dentro de una lista de 60 países alcanzados por la medida.

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“Cada semana es una batalla”, dijo el funcionario tras participar en la conmemoración del Día del Tequila. Explicó que el Gobierno busca preservar esa ventaja y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para la industria automotriz.

De acuerdo con lo expuesto por Marcelo Ebrard, Estados Unidos pretende modificar las reglas de origen y comenzar a discutir temas de “seguridad económica”. Indicó que ese concepto apenas estaba contemplado en el tratado anterior y que su alcance todavía debe definirse.

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Economía y el IMPI piden reforzar la protección legal del tequila

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fijó desde este 2026 el 24 de julio como Día Nacional del Tequila. Crédito: X/@SE_mx

La Secretaría de Economía y el IMPI conmemoraron el Día Nacional del Tequila con un llamado a reforzar su protección legal y ampliar su presencia internacional, en una fecha que desde este 2026 queda fijada cada 24 de julio tras el decreto publicado el pasado 28 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

El tequila, según el comunicado conjunto, se mantiene como uno de los ejes del sector agroindustrial mexicano: en 2024 sus exportaciones alcanzaron 4 mil 152 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, y lo colocaron como el segundo producto agroindustrial de mayor relevancia para México después de la cerveza.

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La dependencia, presidida por Marcelo Ebrard, y el instituto señalaron que la conmemoración reconoce a uno de los productos más identificados con el país y subrayó el peso de la Denominación de Origen Tequila, figura de propiedad industrial que protege su autenticidad, su calidad y su prestigio en mercados nacionales e internacionales.

El comunicado precisó que el tequila fue la primera Denominación de Origen protegida en México. Ese reconocimiento fue otorgado en 1977, con lo que marcó un precedente para la defensa de productos ligados a su origen geográfico y a métodos tradicionales de producción.

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El decreto de 2026 fijó el 24 de julio como Día Nacional del Tequila

La Denominación de Origen Tequila protege la autenticidad, la calidad y el prestigio del producto en mercados nacionales e internacionales, según el comunicado. Crédito: X/@SE_mx

La nueva fecha oficial se estableció mediante el decreto publicado el pasado 28 de mayo. La disposición dejó sin efectos el acuerdo emitido en 2018, que fijaba esta conmemoración el tercer sábado de marzo. Con esa medida el Senado oficializó una fecha que busca fortalecer el reconocimiento del tequila como patrimonio cultural, económico y como símbolo de la identidad mexicana.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo que la dependencia buscará una mayor presencia del tequila en el mundo y la expansión de sus exportaciones hacia otras regiones. En el comunicado afirmó: “Nos proponemos ir desmontando restricciones arancelarias y elevar la presencia y valor de los productos hechos en México”.

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Ebrard agregó que el tequila mantiene un vínculo con la tradición del país, pero también con sus metas de desarrollo. La postura presentó a la bebida como un producto asociado tanto al pasado cultural de México como a su proyección económica.