Survivor México: Sebastián regresa a la competencia tras colapso y se lanza contra Julio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tensión en la tribu se hizo evidente cuando Sebastián decidió abandonar el grupo tras una serie de conflictos internos, días antes había caído desmayado.

Aunque ya regresó, se sabe que el integrante de la tribu salió corriendo a la selva y luego continuó en la competencia.

El participante explicó que la convivencia se había tornado insostenible por la actitud de Julio, a quien acusó de provocar divisiones y ejercer tratos duros hacia el resto, especialmente hacia las mujeres del equipo.

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Así fue el regreso del participante tras un colapso

Durante el intercambio, Sebastián relató:

“Vengo de una familia de numerosas mujeres, nueve exactamente. Mujeres guerreras a las que les ha tocado bastante duro en la vida, maltratadas por hombres también. Y a las que admiro completamente.”

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La referencia a su entorno familiar marcó el tono de sus declaraciones, al subrayar que la experiencia de sus allegadas influyó en su reacción ante los episodios recientes del grupo.

Sebastián detalla los motivos de su salida

El exintegrante expresó que los abusos y la división en la tribu respondían a la conducta reiterada de uno de sus compañeros.

Según sus palabras, “hemos aguantado la división del grupo por parte de él. Hemos aguantado tratos duros por parte de él.

Esa bandera con la que anda y dice que el juego es aparte de lo que él es como persona, no se la creo y no se la compraré nunca en la vida.”

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El participante fue trasladado a una camilla por personal médico y recibió atención de emergencia en el lugar

Sebastián insistió en que la forma de actuar de Julio minó el ambiente colectivo hasta hacerlo insostenible.

En una de las intervenciones más directas, Sebastián calificó al otro participante como un ser despreciable y puso en duda su calidad artística:

“No sé cómo se hace llamar artista cuando los artistas trabajamos desde otros lados. Usamos otras formas para llegar, para empatizar, para humanizar. Este señor se ha burlado de todos. Este señor no se merece el respeto de ninguno de nosotros.”

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El clima en la tribu y la convivencia bajo presión

La presión del juego, el hambre y la falta de sueño agravaron la situación para Sebastián y sus compañeras. Para él, el trato injusto y la falta de empatía resultaron intolerables, especialmente en un contexto donde la convivencia es el eje central.

En sus palabras, “hay momentos donde no se puede. Y yo es que no estaba acostumbrado a ninguna de estas cosas. Entiendo que es Survivor y entiendo que puede ganar muchas veces el desespero, pero también creo en el trato justo.”

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Según describió el participante, intentó dialogar antes de su partida, pero consideró que su interlocutor “solo buscó el protagonismo”.

El trato hacia sus compañeras fue un punto clave en su decisión: “Con mis compañeras el trato ha sido siempre muy duro. Desde en adelante las ha tratado, ha menospreciado y ha devaluado el trabajo de cada uno de nosotros.”

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Qué pasó con Sebastián la semana pasada

La tensión marcó la jornada más reciente de Survivor México La Reliquia en Llamas cuando Sebastián Yate, integrante de los Jaguares, perdió el conocimiento en pleno desafío, dejando en suspenso su permanencia en el reality y generando alarma tanto entre los competidores como entre la audiencia.

Durante la segunda prueba del día, los participantes debían recolectar monedas para adquirir productos en el “mercado”.

En ese contexto, Yate se encargaba de derribar barriles en busca de calaveras, pero manifestó que no podía ver su entorno y cayó inconsciente sobre la arena. El equipo médico ingresó de inmediato al circuito y procedió a evaluar al colombiano, quien posteriormente fue retirado en camilla para una valoración más exhaustiva.

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