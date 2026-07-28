¿Quién conquistó a Karina Torres en las primeras horas de La Casa de los Famosos México?

Bastaron solo unas horas para que Karina Torres dejara en evidencia su sorpresa y curiosidad por uno de los habitantes de la casa. (Infobae México Especial)

Guardar

En las primeras horas de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, la atención de Karina Torres se centró inesperadamente en Fede Vigevani, el creador de contenido argentino que fue confirmado como el jugador infiltrado del reality.

Desde el primer día, las interacciones entre los habitantes pusieron en evidencia quiénes captaban la atención del grupo.

Las reacciones y conversaciones iniciales dejaron ver rápidamente el interés que despertó Fede entre sus compañeras, marcando el tono de la convivencia desde el arranque.

PUBLICIDAD

Los primeros comentarios sobre Fede

Durante la transmisión del primer día, Karina Torres y Gema Garoa protagonizaron un diálogo distendido sobre Fede.

La conversación entre ambas dejó en claro que el atractivo de Fede trascendía lo profesional: “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”.

PUBLICIDAD

La espontaneidad del intercambio se mantuvo a lo largo de varios minutos. “Me quedé fría. Yo pensaba que estaba chaparrito”, reconoció Karina, mientras que Gema coincidió: “Yo también”.

Entre risas, ambas reconocieron que el público estaba atento a sus comentarios: “¡Pero ustedes sí nos escuchan!”, bromeó Karina, a lo que Gema respondió: “Pero ustedes sí nos van a sacar”.

PUBLICIDAD

El intercambio siguió con halagos y comentarios espontáneos. “Está guapísimo Fede”, afirmó Karina con entusiasmo.

Gema, entre risas, sumó: “Me encanta. Cuando estaba con Masad y él, dije: ‘Ay, no, ya chingué. Qué padre’”.

“Está guapísimo Fede”, afirmó Karina con entusiasmo. (Foto: RS)

El rol de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México

La participación de Fede en La Casa de los Famosos México no sigue la lógica tradicional del concurso. Desde el inicio, fue designado como habitante infiltrado, una figura inédita en el formato mexicano.

PUBLICIDAD

Su papel consiste en cumplir misiones secretas que el público le asigna a través de WhatsApp, sin que el resto del elenco tenga conocimiento de su verdadera función.

Esta decisión de la producción busca atraer a una audiencia joven y digitalizada, acostumbrada a interactuar con sus figuras favoritas en tiempo real.

En la primera noche, los seguidores del reality votaron para decidir qué objeto debía esconder Fede: papel de baño, café o sartenes.

Con 105,000 votos, el papel de baño resultó ganador y, durante la madrugada del 27 de julio, el influencer hurtó sigilosamente todo el suministro de la casa, dejando entrever que el caos no tardaría en desatarse cuando los demás habitantes despertaran y necesitaran usar los sanitarios.

PUBLICIDAD

A diferencia de los demás concursantes, Fede no compite por votos ni enfrenta eliminaciones. Su permanencia depende exclusivamente de su habilidad para ejecutar con éxito las misiones externas, lo que lo coloca en una posición única frente a las cámaras y al público.

El resto de los participantes desconoce la existencia de un infiltrado y conviven bajo la suposición de que todos compiten en igualdad de circunstancias.

En el plano personal, Fede Vigevani, de 31 años, se presenta como uno de los solteros más notorios de la casa.

Según él mismo ha declarado en una cápsula del programa, lleva seis años sin novia y no ha confirmado pareja desde su relación con la modelo venezolana Nicole García, que concluyó en 2020.

PUBLICIDAD

Entre bromas, mencionó: “Mi corazón está triste, está solo... Nah, mentira. Pero si hay una chica interesada ahí, llama.”

Fede Vigevani reveló que lleva seis años sin novia. (Instagram)

La reacción de Karina Torres tras la confirmación de Fede en el programa

La semana pasada, tras la confirmación oficial de Fede como el doceavo habitante, Karina Torres compartió en una transmisión en vivo sus primeras impresiones sobre el influencer.

PUBLICIDAD

“¿Qué opinas de Fede?... Ay, no me digan. A ver, ¿quién es Fede?... No manches. Sí conozco a Fede, ¿pero Fede qué o qué?”, comentó con desconcierto, dejando claro que desconocía que él sería parte del elenco.

En ese mismo espacio, Karina explicó que reconoce la trayectoria de Fede en internet, aunque admitió no haber tenido contacto personal con él hasta ese momento.

PUBLICIDAD

“Es el que hace contenido para nenis, para nenas. Es un youtuber muy famoso aquí en México. Creo que es paraguayo, ¿no? Que salió con Mr. Beast y todos esos trucos”, afirmó mientras intentaba recordar detalles de su carrera.

Ante las bromas y preguntas de sus seguidores, Karina reaccionó con humor: “¿Quiere...? ¿No me digas que me stalkea? Ya, no estés de payaso. Dime la verdad”, soltó entre risas, mostrando su estilo relajado y cercano.

Karina Torres y su percepción frente a la convivencia con Fede

La confirmación de la participación de ambos se convirtió en tendencia, y las comparaciones entre las comunidades digitales de Karina y Fede no tardaron en viralizarse.

Frente a estos comentarios, Karina fue clara y se distanció de cualquier rivalidad, optando por una postura abierta y hasta autocrítica.

“No, hermana. Fede, el que va, el que revelaron, tiene setenta y siete millones de seguidores en YouTube, doce millones en Instagram... ¿Qué crees que le voy a andar haciendo yo, hermana?”, expresó divertida, rechazando de plano la idea de que otros participantes intenten aprovechar su popularidad.

De inmediato, añadió una frase que se viralizó entre los seguidores: “Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él”.

Su declaración, celebrada por quienes la acompañaban, marcó el tono con el que Karina encaró las especulaciones sobre posibles alianzas o estrategias basadas en la fama de los concursantes.

Tras la confirmación oficial de Fede como el doceavo habitante, Karina Torres compartió en una transmisión en vivo sus primeras impresiones sobre el influencer.

La convivencia en La Casa de los Famosos México apenas ha comenzado y ya ha dejado ver afinidades, estrategias y personajes que despiertan la atención dentro y fuera de la casa.

Con dinámicas renovadas y un elenco diverso, el desarrollo del programa promete nuevos momentos de sorpresa y conversación en cada jornada.