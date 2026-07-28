Esposa del alcalde de Temoac es detenida junto con otro funcionario por extorsión en Morelos. Crédito: Fiscalía de Morelos

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La Fiscalía de Morelos detuvo este lunes 27 de julio a Marisol “N”, esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, por el delito de extorsión. Los arrestos ocurrieron cinco días después de que dos hombres armados ejecutaran al edil dentro de su propia oficina en la Presidencia Municipal, y se producen en medio de una investigación que expone los presuntos vínculos de toda la estructura municipal con el crimen organizado en la zona oriente de Morelos.

Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública municipal. Crédito: Fiscalía de Morelos

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). Ambos detenidos serán presentados ante un juez especializado para que determine su situación jurídica.

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Quién es Marisol Romero Zamora y su vínculo con el crimen organizado

Marisol Romero Zamora no es un nombre desconocido para las autoridades morelenses. Es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, alias “La Patrona”, quien fungía como tesorera del ayuntamiento de Temoac y fue identificada por la Fiscalía como operadora financiera y logística de estructuras criminales locales.

“La Patrona” fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras 10 personas señaladas como integrantes de la célula “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”. Actualmente enfrenta cargos por secuestro exprés agravado, delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

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La detención de Marisol amplía así una red familiar que las autoridades llevan meses desarticulando. Agentes federales y la Policía Estatal mantienen aseguradas las instalaciones del ayuntamiento de Temoac para el levantamiento de evidencias y la revisión de archivos gubernamentales.

El asesinato del alcalde: un ataque en su propia oficina

Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue ejecutado el pasado miércoles 22 de julio de 2026 en el interior de la Presidencia Municipal. Según testigos, dos hombres armados ingresaron al inmueble, se dirigieron directamente a la oficina del edil, abrieron fuego y huyeron en motocicletas.

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No era la primera vez que Lavín Romero enfrentaba un ataque. En enero de 2026 fue víctima de una agresión en la carretera federal México-Oaxaca que lo obligó a pedir licencia temporal mientras estuvo hospitalizado.

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, condenó el homicidio en redes sociales y anunció que las autoridades estarían "atentas a las investigaciones para dar con los culpables“. La Fiscalía General del Estado aseguró las instalaciones municipales desde el día del crimen para preservar indicios.

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El alcalde asesinado, bajo investigación por nexos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, reveló en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que Lavín Romero estaba bajo investigación antes de su muerte por presuntos vínculos con las células delictivas “Los Aparicio” y “Los Huazulco”, activas en la región oriente de Morelos.

Esas organizaciones disputan el control de actividades ilícitas que incluyen secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio doloso. García Harfuch señaló que la hipótesis central del crimen apunta a un ajuste de cuentas entre ambas células, aunque precisó que se mantienen abiertas otras líneas de investigación.

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TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. Ante estos hechos la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin obtener resultados positivos. El pasado 31 de enero el alcalde había sido atacado a balazos cuando se trasladaba en su camioneta, sobreviviendo en esa fecha. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

El edil también era señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos activistas: Samir Flores, defensor del territorio asesinado en 2019 en la comunidad de Amilcingo, y Sandra Rosa Camacho, líder social de Temoac ejecutada en marzo de 2026, poco después de haber denunciado en video la violencia que sufrían los activistas de la zona.

El 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió formalmente investigar al entonces alcalde. Tras el homicidio de Lavín, el colectivo denunció que su muerte "se suma al silenciamiento de quienes sabían quién mandó matar a Samir" y subrayó que el edil “nunca fue llamado a declarar”.

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Morelos, estado en crisis: cuatro alcaldes detenidos desde 2024

El caso de Temoac no es un hecho aislado. Según los datos proporcionados por García Harfuch, desde octubre de 2024 han sido detenidos cuatro presidentes municipales de Morelos por vínculos con el crimen organizado: los de Cuautla, Yecapixtla, Atlatlahucan y Ayala.

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue capturado el 30 de mayo de 2026 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer diez días prófugo. La Fiscalía General de la República lo acusa de integrar una red de funcionarios y empresarios dedicada a la extorsión y al lavado de dinero. Un juez federal lo vinculó a proceso el 6 de junio y ordenó prisión preventiva en un penal federal de Sonora.

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La misma semana del asesinato de Lavín, seis presuntos integrantes del grupo criminal “La Empresa” fueron detenidos en operativos coordinados entre autoridades federales y estatales en la zona oriente de Morelos. La presidenta Sheinbaum recordó que en abril se reforzó la seguridad del estado y garantizó que la Guardia Nacional permanecerá en la entidad de forma indefinida.