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Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

La acción coordinada entre la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC no solo retiró el cargamento, también impactó las finanzas de grupos delictivos que operan en la región sur del país

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar
Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar
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Personal naval aseguró en el municipio de Tonalá, Chiapas, un vehículo doble cabina con 44 costales que contenían presunta cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos. La operación, coordinada entre la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch afirmó que con este decomiso “se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles”.

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Vehículo abandonado, 44 costales y 834 kilos de presunta droga

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia de rutina en Tonalá. El personal naval detectó un vehículo doble cabina que se encontraba aparentemente abandonado en la vía pública.

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar
Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar

Al practicar una inspección preventiva, los elementos encontraron en su interior 44 costales. Dentro de ellos había paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.

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El vehículo y todos los indicios fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes. Ahí permanecerán bajo resguardo hasta que se realicen las diligencias periciales correspondientes, con el fin de determinar el peso ministerial de la presunta droga asegurada.

Operaciones de inteligencia coordinadas entre tres instituciones

El aseguramiento no fue un hallazgo aislado. Según el comunicado oficial, la acción fue resultado de operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia orientadas a combatir a grupos delictivos generadores de violencia.

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar
Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar

En esa estrategia participaron de forma conjunta la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC, tres instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La coordinación interinstitucional fue determinante para concretar el operativo en territorio chiapaneco.

Más de 181 millones de pesos en afectación al crimen organizado

El impacto del decomiso va más allá del volumen de droga incautada. De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga en el mercado ilícito.

En términos económicos, la afectación estimada para la delincuencia organizada supera los 181 millones de pesos. Las autoridades señalaron que este tipo de golpes contribuyen a debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales.

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar
Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch. Crédito: Semar

La magnitud del cargamento da cuenta de la escala del trasiego que operan estas organizaciones en la región sur del país.

La Armada de México refrenda su papel en la seguridad interior

Con este operativo, la Secretaría de Marina reafirmó su participación activa en tareas de seguridad interior en coordinación con el resto del Gabinete de Seguridad federal.

La dependencia subrayó que estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y a la preservación de la paz y la seguridad de la población. El trabajo conjunto con la FGR y la SSPC se enmarca en una estrategia más amplia de combate al narcotráfico a escala nacional.

El vehículo asegurado y la presunta cocaína permanecen bajo resguardo institucional en tanto los peritos determinan el peso ministerial definitivo de la sustancia decomisada.

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