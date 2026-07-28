México Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez, futbolista de Tigres que tiene el récord de ser el más bajo de estatura en Liga MX

Su agilidad y talento surgen de una condición física poco común en el futbol mexicano

Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez, futbolista de Tigres que tiene el récord de ser el más bajo de estatura en Liga MX (REUTERS/Daniel Becerril)
Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez, futbolista de Tigres que tiene el récord de ser el más bajo de estatura en Liga MX (REUTERS/Daniel Becerril)
Guardar

Luego de la Jornada 2 del Apertura 2026, la Liga MX registró un nuevo récord al tener al jugador de baja estatura y compite en Tigres, se trata de Diego Chicha Sánchez, considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. La aparición del Chicha Sánchez en el primer equipo representa una excepción a la política habitual del club, que históricamente ha priorizado la adquisición de talentos consolidados sobre la promoción de juveniles surgidos de sus fuerzas básicas.

La estatura de Diego Sánchez volvió a llamar la atención tras su primer gol en la jornada 2 del Apertura 2026 con Tigres de la UANL. Su perfil ganó atención por una condición física que también potencia varias de sus cualidades dentro de la cancha. El texto fuente señala que su baja estatura favorece atributos como el regate, la agilidad y el desequilibrio al frente por su centro de gravedad.

PUBLICIDAD

El futbolista regiomontano ingresó en 2021 a la categoría Sub-16 de Tigres. Después debutó en el futbol profesional el 16 de marzo de 2024 con el mismo club.

¿Cuánto mide el “Chicha” Sánchez?

La estatura de Diego Sánchez volvió a llamar la atención tras su primer gol en la jornada 2 del Apertura 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)
La estatura de Diego Sánchez volvió a llamar la atención tras su primer gol en la jornada 2 del Apertura 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)

El mediocampista y extremo izquierdo de 21 años mide 1.55 metros y, de acuerdo con los registros de jugadores de la Liga MX, hoy es el jugador de menor estatura del actual torneo de la Liga MX.

PUBLICIDAD

En el actual certamen del futbol mexicano, Diego “Chicha” Sánchez aparece como el futbolista más bajo de la Liga MX con 1.55 metros. El jugador nacido en Monterrey en 2005 marcó además su primer gol en la jornada 2 del Apertura 2026, en el partido ante Atlético de San Luis.

El registro más bajo del actual torneo

Con esa medida, Sánchez tiene el registro del jugador de menor estatura no solo en Tigres, sino en toda la Liga MX durante el actual certamen. De acuerdo con los datos estadísticos de la liga mexicana, también es el futbolista más bajo del futbol mexicano en los últimos 37 años.

Entre las referencias que aparecen en torno a su talla está Alexis Sánchez, cuya estatura es de 1.68 metros. Esa cifra lo coloca por encima del jugador de Tigres. Además de su primer gol en el Apertura 2026, Sánchez suma cinco goles desde que subió a Primera División. También formó parte del Mundial Sub-20 de 2025 en Chile, donde México llegó a cuartos de final.

El propio Chicha Sánchez ha reconocido en múltiples ocasiones que durante su formación varios compañeros y entrenadores le dijeron que no destacaría por su estatura, esos cuestionamientos lo fortalecieron con el respaldo de su familia.

Diego Alexander Sánchez Guevara, conocido como “Chicha” Sánchez, es un futbolista mexicano nacido el 12 de abril de 2005 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Diego Alexander Sánchez Guevara, conocido como “Chicha” Sánchez, es un futbolista mexicano nacido el 12 de abril de 2005 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Quién es Diego Sánchez?

Diego Alexander Sánchez Guevara, conocido como “Chicha” Sánchez, es un futbolista mexicano nacido el 12 de abril de 2005 en Monterrey, Nuevo León. Juega como mediocampista ofensivo, principalmente por la banda izquierda, y porta el dorsal 30 con Tigres de la UANL.

Destaca por su estatura de 1.55 metros, lo que lo convierte en el jugador más bajo de la Liga MX y uno de los futbolistas profesionales de menor estatura en activo a nivel mundial. A pesar de haber sido rechazado en visorias por su estatura, incluidos clubes como Guadalajara, Tigres le dio la oportunidad de desarrollarse desde las fuerzas básicas.

Debutó en Primera División el 16 de marzo de 2024 ante Mazatlán. Marcó su primer gol en la máxima categoría el 8 de agosto de 2025 contra Puebla. Hasta la fecha, suma cinco goles con el primer equipo de Tigres.

En la actual temporada Apertura 2026, marcó su primer gol de la campaña en el empate 2-2 ante Atlético de San Luis. Además, Chicha fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025. Tiene contrato vigente con Tigres hasta diciembre de 2027.

Temas Relacionados

TigresLiga MXDiego SánchezChicha Sánchezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hábitos de las personas con altas capacidades que suelen pasar desapercibidos, pero reflejan una inteligencia superior

Este término se utiliza para describir a individuos que destacan por su facilidad para aprender, su pensamiento complejo y su capacidad para resolver problemas de manera creativa

Hábitos de las personas con altas capacidades que suelen pasar desapercibidos, pero reflejan una inteligencia superior

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La Fiscalía estatal detuvo a siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

La acción coordinada entre la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC no solo retiró el cargamento, también impactó las finanzas de grupos delictivos que operan en la región sur del país

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

Profepa inspecciona zona de descarrilamiento de Ferromex en Sonora tras derrame químico

Autoridades federales y estatales inspeccionan la zona donde ocurrió el derrame de hidrosulfuro de sodio

Profepa inspecciona zona de descarrilamiento de Ferromex en Sonora tras derrame químico

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

Así vivía y operaba “El Valentín“, miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX

Esposa del alcalde de Temoac es detenida junto con otro funcionario por extorsión en Morelos

Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Ruffo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 arrasó en su estreno y lideró en rating en TV abierta

La Casa de los Famosos México 2026 arrasó en su estreno y lideró en rating en TV abierta

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

¿Quién conquistó a Karina Torres en las primeras horas de La Casa de los Famosos México?

Quién es Mauricio Vaca, la ex pareja de Mariana Ochoa antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026

Harry Styles ya está en México y fue visto comiendo en los famosos tacos Orinoco

DEPORTES

Costa Rica vs México Sub 20: así quedó el partido rumbo al Mundial 2027

Costa Rica vs México Sub 20: así quedó el partido rumbo al Mundial 2027

Este es el nuevo cargo de Daniel “Ruso” Brailovsky en el América

Federico Viñas es el refuerzo mundialista de Toluca: esta es la cifra que pagarían por el goleador uruguayo

André-Pierre Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

Liga MX confirma baja de Keylor Navas y Gilberto Mora para el juego All Stars MLS: esta es la lista de convocados