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Hábitos de las personas con altas capacidades que suelen pasar desapercibidos, pero reflejan una inteligencia superior

Este término se utiliza para describir a individuos que destacan por su facilidad para aprender, su pensamiento complejo y su capacidad para resolver problemas de manera creativa

Joven de perfil con cerebro translúcido e iluminado. Varias escenas cotidianas flotan alrededor, una conectada por red neuronal brillante al cerebro. Sostiene taza de café.
Una persona joven en un entorno urbano ilustra cómo el cerebro selecciona recuerdos cotidianos, conectando una experiencia específica con el hipocampo mediante una intensa red neuronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las personas con altas capacidades son aquellas que muestran un desarrollo intelectual significativamente superior al promedio de la población de su misma edad.

Este término se utiliza para describir a individuos que destacan por su facilidad para aprender, su pensamiento complejo y su capacidad para resolver problemas de manera creativa.

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En el ámbito educativo y psicológico, las altas capacidades pueden referirse a varios perfiles, entre ellos:

  • Sobredotación intelectual: Cuando una persona presenta un coeficiente intelectual (CI) muy por encima del promedio, generalmente por encima de 130 puntos.
  • Talento simple o múltiple: Cuando destacan de manera excepcional en áreas específicas, como matemáticas, música, arte, liderazgo, creatividad o deportes.
  • Precocidad: Cuando alcanzan hitos del desarrollo antes que sus pares, mostrando habilidades avanzadas a edades tempranas.

Es importante señalar que no todas las personas con altas capacidades se comportan igual ni destacan en las mismas áreas.

Además, pueden enfrentar retos como el aburrimiento escolar, la falta de motivación o dificultades para adaptarse socialmente si no reciben el apoyo adecuado.

Es por ello que en la actualidad, cada vez más especialistas en psicología y educación buscan identificar este rasgo en menores para impulsarlos de manera adecuada.

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Tres niños sentados en el suelo de un aula con libros, lupa, rotuladores, papel, piezas de rompecabezas y un modelo del sistema solar.
Tres niños de diversas etnias se concentran en actividades de aprendizaje con libros y un modelo del sistema solar en el suelo de un aula luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos de las personas con altas capacidades que suelen pasar desapercibidos, pero reflejan una inteligencia superior

Algunas conductas o hábitos de las personas con altas capacidades intelectuales pueden ser sutiles y no siempre reciben atención, pero especialistas en psicología y educación los reconocen como señales de inteligencia superior.

Estos hábitos suelen manifestarse desde la infancia y se mantienen en la vida adulta, aunque muchas veces pasan inadvertidos por el entorno social y escolar.

A continuación, enlisto algunos de estos hábitos que suelen observarse en personas con altas capacidades:

1. <b>Curiosidad constante</b>

Formulan preguntas profundas y buscan comprender el porqué de las cosas, más allá de lo superficial. Esta tendencia a indagar puede ser vista como distracción o inconformidad, pero refleja una necesidad genuina de conocer y entender el mundo.

2. <b>Pensamiento divergente</b>

Tienden a encontrar soluciones poco convencionales a los problemas y a proponer ideas creativas. Suelen cuestionar la lógica de normas establecidas y buscar explicaciones alternativas.

3. <b>Alta sensibilidad</b>

Pueden mostrar una sensibilidad emocional y sensorial mayor a la habitual, lo que a veces se interpreta como timidez o introversión. Esta sensibilidad los lleva a captar matices en las relaciones y ambientes que otros no perciben.

4. <b>Autonomía en el aprendizaje</b>

Prefieren aprender por su cuenta, investigando y profundizando en los temas que les interesan, incluso fuera del ámbito escolar. No se conforman con la información básica y buscan fuentes adicionales.

5. <b>Sentido del humor peculiar</b>

Muestran sentido del humor sofisticado, sarcasmo o juegos de palabras que no siempre son comprendidos por sus pares. Este rasgo puede hacer que se sientan aislados o incomprendidos.

6. <b>Inconformidad ante la rutina</b>

Se aburren con facilidad ante actividades repetitivas o tareas mecánicas, buscando siempre nuevos retos intelectuales.

7. <b>Tendencia a la autoexigencia</b>

Suelen ser muy críticos consigo mismos, estableciendo estándares altos en su desempeño académico, profesional o personal.

8. <b>Observación detallada</b>

Detectan patrones, errores o inconsistencias rápidamente, lo que puede pasar desapercibido para otros. Esta capacidad de observación los hace destacar en análisis de datos, textos o situaciones complejas.

9. <b>Preferencia por la soledad productiva</b>

Disfrutan los momentos a solas, aprovechándolos para reflexionar, leer, crear o simplemente pensar. Esta preferencia no está relacionada con la dificultad para socializar, sino con la necesidad de espacio para procesar ideas.

10. <b>Capacidad de concentración intensa</b>

Pueden enfocar su atención de manera prolongada en actividades que les resultan estimulantes, perdiendo la noción del tiempo.

Un joven toca una guitarra acústica sentado en un escritorio con partituras. Detrás hay estanterías, diagramas cerebrales y un monitor de computadora apagado.
Un joven toca la guitarra acústica en un entorno de estudio rodeado de libros y diagramas cerebrales, con la pantalla del monitor apagada, ilustrando la actividad cognitiva durante la práctica musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que estos hábitos no siempre son reconocidos como manifestaciones de inteligencia superior y, en ocasiones, pueden ser interpretados negativamente en contextos donde la conformidad o la uniformidad son valoradas.

Sin embargo, identificarlos permite comprender mejor las necesidades y potencialidades de las personas con altas capacidades.

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