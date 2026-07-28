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Este es el nuevo cargo de Daniel “Ruso” Brailovsky en el América

El histórico jugador azulcrema volverá a Coapa pero ahora con una nueva función directiva

América presentó al Ruso Brailovsky como su nuevo director deportivo (X/ @ClubAmerica)
América presentó al Ruso Brailovsky como su nuevo director deportivo (X/ @ClubAmerica)
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América sorprendió al anunciar el regreso de Daniel Brailovsky a la institución, el histórico ex jugador ahora asumirá un nuevo cargo dentro de Coapa en este Apertura 2026. Fue por medio de redes sociales que el equipo confirmó el arribo del Ruso Brailovsky.

El anuncio sorprendió entre la afición americanista, ya que marca la vuelta de una de las figuras más recordadas de la institución. Daniel el Ruso Brailovsky, identificado con la etapa dorada del equipo en los años 80 y también con paso por el banquillo de Coapa, será el encargado de guiar al conjunto en esta nueva competencia.

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El regreso de Daniel Brailovsky al América ya tiene nuevo destino: el exjugador y extécnico azulcrema asumirá la presidencia del equipo de Arena Two, un torneo global de fútbol 6 contra 6 en el que participará el club capitalino.

¿Cuál es el cargo de Daniel “Ruso” Brailovsky en el América?

Este es el nuevo cargo del Ruso Brailovsky (X/ @ClubAmerica)
Este es el nuevo cargo del Ruso Brailovsky (X/ @ClubAmerica)

El club dio a conocer la incorporación en sus redes sociales y subrayó el significado de su regreso. En el mensaje, la institución destacó el peso de su historia dentro del americanismo y el nuevo papel que tendrá en una cancha distinta.

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“Hay historias que nunca dejan de escribirse. Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de Arena Two. Una leyenda del Club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha”, señaló el América en su cuenta de X.

La llegada de Brailovsky también coloca al equipo azulcrema frente a figuras del deporte internacional. En Arena Two, el ex americanista compartirá liderazgo con Khabib Nurmagomedov, excampeón de UFC, además de exfutbolistas como Patrice Evra, Jérôme Boateng y Ji-sung Park.

Arena Two se presenta como una plataforma de entretenimiento multideportivo de nueva generación. Su propuesta combina competencia de alto nivel, participación de los aficionados y cultura digital en un formato de fútbol 6 contra 6.

El certamen se disputará en ocho ciudades con ocho equipos y repartirá hasta USD 8 millones en premios a lo largo de la competencia, con un modelo en el que la participación del público tiene un lugar central.

Daniel el Ruso Brailovsky con la camiseta del Club América de México en 1983 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)
Daniel el Ruso Brailovsky con la camiseta del Club América de México en 1983 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Entre los puntos centrales del torneo destacan los siguientes:

  • Repartirá hasta USD 8 millones en premios.
  • Se jugará en ocho ciudades.
  • Participarán ocho equipos.
  • América competirá contra siete conjuntos internacionales.
  • Los aficionados podrán intervenir en decisiones y dinámicas mediante plataformas digitales.

Para el América, la llegada del Ruso Brailovsky a este proyecto remite a una etapa emblemática de su historia y abre una nueva vitrina para trasladar su identidad a un formato distinto, con alcance global y una relación más directa con su afición.

¿Quién es Daniel “Ruso” Brailovsky?

Daniel “Ruso” Brailovsky es un exfutbolista y entrenador argentino naturalizado mexicano. Nació en Buenos Aires en 1958. Se desempeñó principalmente como mediocampista ofensivo y delantero.

Inició su carrera en Argentina con Peñarol de Montevideo y después jugó en Independiente. Posteriormente, emigró a Israel, donde jugó para el Maccabi Haifa. Más tarde, llegó a México para integrarse al Club América, donde se consolidó como figura en la década de 1980.

Con América, Brailovsky ganó títulos de liga y es recordado por su técnica y capacidad goleadora. Tras retirarse como futbolista, ha trabajado como entrenador y comentarista deportivo en medios mexicanos. Actualmente, Brailovsky es analista y comentarista de fútbol en televisión.

Daniel Ruso Brailovsky logró consolidarse como una de las figuras históricas del Club América en la década de 1980. Con las Águilas, ganó títulos de liga y se destacó por su aporte ofensivo y liderazgo en el campo.

Brailovsky fue parte fundamental del equipo que consiguió el campeonato de la temporada 1983-84 y la 1984-85 de la Liga MX. Además, colaboró en la obtención del título del torneo Prode-85, un certamen especial organizado en ese año.

Su paso por América lo posicionó como ídolo de la afición, gracias a su capacidad goleadora y su estilo de juego.

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