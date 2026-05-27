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No es manzanilla ni lavanda: la hierba que la ciencia vincula con menos ansiedad, mejor sueño y menor depresión

La planta que la ciencia recomienda para mejorar el descanso y el ánimo, con efectos comprobados que van más allá de la tradición

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Ilustración de una mujer durmiendo de lado en una cama con sábanas blancas y almohada. La luz del sol entra por una ventana con cortinas.
La medicina tradicional la ha usado esta hierba históricamente para tratar diversos malestares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hierba de uso medicinal milenario presenta efectos documentados sobre la depresión, la ansiedad y el sueño, según un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Crece de forma natural en la cuenca del Mediterráneo y durante siglos la medicina tradicional la ha usado para tratar desde el insomnio hasta la agitación nerviosa y la depresión.

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Actualmente, la investigación farmacológica respalda ese uso ancestral con evidencia sobre sus mecanismos de acción en el sistema nervioso.

Manos vierten té verde humeante de una tetera de vidrio con hojas en una taza blanca. Se ve vapor, encimera de cocina y plantas borrosas al fondo.
El uso de plantas para tratar malestares cotidianos es una práctica común en hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero: la planta que la ciencia vincula con menos depresión, ansiedad y mejor sueño

El romero es la hierba detrás de estos beneficios. El estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos detalla que el extracto de hojas y tallos de romero mostró efectos antidepresivos en pruebas conductuales.

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Uno de sus compuestos activos, el ácido ursólico, redujo el tiempo de inmovilidad en pruebas estándar de comportamiento depresivo en animales.

De acuerdo con un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta planta actúa directamente sobre los sistemas neurológicos que regulan el estado de ánimo: el noradrenérgico, el dopaminérgico y el serotoninérgico.

Hierbas frescas como romero y orégano se extienden sobre una bandeja con rejilla, secándose junto a una ventana soleada. Se observa una planta en maceta al fondo.
El romero es originario de la cuenca del Mediterráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sectores son precisamente los mismos sistemas que los antidepresivos convencionales buscan regular.

Además, sus efectos sobre la ansiedad y el insomnio tienen sustento farmacológico: sus componentes activos muestran propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras que inciden en el funcionamiento del sistema nervioso central, de acuerdo con los especialistas.

Hallazgos del estudio científico

Los investigadores confirmaron que su efecto se bloquea cuando se inhiben los receptores de dopamina D1 y D2, lo que sitúa su acción directamente sobre las vías productoras de esta sustancia en el cerebro.

La misma investigación señala que la administración crónica del extracto produjo resultados comparables a los de la fluoxetina —uno de los antidepresivos más recetados en el mundo— al reducir comportamientos asociados a la anhedonia, síntoma responsable de la reducción de placer e interés.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ácido ursólico, el ácido rosmarínico y el ácido carnósico son los principales compuestos activos del romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero también alivia dolores, problemas digestivos y cuida el cabello, según la UNAM

De acuerdo con el material educativo ‘’Botiquín de plantas medicinales’', publicado por la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México (FES Zaragoza UNAM), el romero se caracteriza por ser tonificante, diurético, digestivo y antirreumático.

Más allá del sistema nervioso, el material universitario describe al romero como una planta con usos que abarcan el alivio de dolores de cabeza y de estómago, la reducción de flatulencias, el combate al mal aliento y la disminución de síntomas menstruales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La anhedonia es la pérdida de la capacidad de sentir placer o interés, uno de los síntomas centrales de la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM indica que también esta hierba puede tener altos usos en cosmética, para reforzar las raíces del cabello, eliminar la caspa y tratar el acné.

Cómo usar el romero sin que pierda sus propiedades benéficas para la salud

De acuerdo con la FES Zaragoza, la infusión es el método tradicional más adecuado para extraer los principios activos de la planta con fines medicinales.

En infusión, además de los beneficios encontrados por los especialistas, también funciona como digestivo y descongestionante.

La universidad comparte el procedimiento para una infusión de romero:

  1. Colocar cuatro cucharaditas o pizcas de hojas de romero en una taza
  2. Añadir agua hirviendo hasta llenar la taza.
  3. Tapar y dejar reposar durante 10 minutos.
  4. Colar y consumir.
Infografía que muestra cómo hacer infusión de romero medicinal. Incluye ilustraciones de romero, una taza de té, una tetera, órganos internos y pasos detallados.
Una infografía detallada explica los beneficios y el proceso de preparación de la infusión de romero medicinal, siguiendo las recomendaciones de la FES Zaragoza para aprovechar sus propiedades digestivas y descongestionantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM advierte: estos grupos de personas deben evitar el romero

El romero no es apto para todos. De acuerdo con el material de la UNAM, los tratamientos con esta planta no son recomendables para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

De acuerdo con la Universidad, el aceite esencial de romero tampoco debe ingerirse sin diluir, ya que es irritante y puede causar daño si se consume de esa forma.

Los especialistas recomiendan consultar a un médico antes de iniciar su consumo con fines terapéuticos.

Primer plano de una taza de vidrio transparente llena de infusión marrón con ramas de romero, de la cual emana vapor, sobre una base de madera.
La dopamina regula el comportamiento y el placer. El romero actúa sobre sus receptores D1 y D2 en el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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