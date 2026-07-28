Federico Viñas es el refuerzo mundialista de Toluca: esta es la cifra que pagarían por el goleador uruguayo

Federico Viñas es el refuerzo mundialista de Toluca (EFE)

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El Club Deportivo Toluca aseguró un gran fichaje que tuvo participación mundialista, se trata de Federico Viñas. El uruguayo llegará como uno refuerzos de los Diablos Rojos para la Leagues Cup y el resto del Apertura 2026. El delantero dejará el futbol europeo para incorporarse a su tercer club en la Liga MX, después de sus etapas con América y León.

Viñas fue uno de los delanteros convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo 2026 con su selección, luego de que el equipo fue eliminado en fase de grupos, el charrúa empezó a gestionar su futuro; a pesar de tener ofertas para mantenerse en el futbol europeo, finalmente accedió a aceptar la oferta que realizó el club de Antonio Turco Mohamed.

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Su llegada a Toluca lo coloca de nuevo en el torneo mexicano, ahora con la camiseta escarlata. La directiva toluqueña llegó a un acuerdo con el club León, conjunto que conservaba su carta, así que en un millonario acuerdo Toluca logró concretar el fichaje de Viñas, quien dejará el Real Oviedo.

La millonaria cantidad que Toluca pagará por Federico Viñas

El traspasode Federico Viñas se cerró por USD 13.5 millones (EFE/ Eloy Alonso)

El traspaso se cerró por USD 13.5 millones, de acuerdo con reportes de César Luis Merlo. Además, Grupo Pachuca logró liberar una deuda pendiente que tenía por Juampi Domínguez. Con esa operación, Toluca suma a un atacante con recorrido reciente en Europa y experiencia previa en el futbol mexicano.

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En su nueva etapa, Federico Viñas volverá a la liga mexicana. Antes de marcharse al balompié español, el delantero pasó por club América y después por León, equipo en el que tuvo una etapa destacada. Además, su actuación en el Mundial 2026 le generó exposición de su carrera y talento en la cancha, por lo que tenía por delante tres ofertas para mantenerse compitiendo en Europa; sin embargo, aceptó la propuesta de Toluca y se espera que firme por cuatro años.

En las próximas horas se espera que arribe a la capital mexiquense para continuar con los exámenes médicos, realizar las pruebas y firmar el contrato para así ponerse a las órdenes del Turco Mohamed.

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Números de Federico Viñas

Federico Viñas ya tuvo un paso por la Liga MX con el club León (EFE/Luis Ramírez)

Durante su estancia con el Real Oviedo, el uruguayo dejó números sólidos en la máxima categoría española. En la temporada más reciente firmó 9 goles en 33 partidos de LaLiga 2025-2026.

Federico Viñas tuvo una experiencia en el fútbol europeo al incorporarse al Real Oviedo de España en 2024. El delantero uruguayo llegó al conjunto asturiano en calidad de cedido, con el propósito de consolidarse como una pieza clave en el ataque y aportar su fortaleza física. Durante su permanencia en el club español, Viñas participó en encuentros correspondientes tanto a la Segunda División como a la Primera División, tras el ascenso del equipo. Su desempeño en el frente ofensivo buscaba fortalecer la plantilla de Oviedo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

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Además, sumó 2,456 minutos en la temporada regular y aportó una asistencia. En la campaña 2024-2025 marcó un gol en 19 apariciones, en el arranque de su proceso de adaptación con el club de Asturias.

Previo a su paso por el fútbol europeo, Federico Viñas ya había dejado huella en el balompié mexicano. Su llegada a la Liga BBVA MX se produjo en el torneo Apertura 2019, tras ser transferido del Juventud de Las Piedras de Uruguay al Club América. En las filas de las Águilas, el atacante se distinguió por su entrega, su capacidad en el juego aéreo y su eficacia en momentos decisivos, lo que le permitió ganarse el reconocimiento de la afición y aportar goles en instancias de Liguilla. A pesar de alternar la titularidad, su rendimiento en el conjunto de Coapa despertó el interés de equipos de otros países del continente.

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Posteriormente, la carrera de Federico Viñas experimentó un nuevo impulso al integrarse al Club León, donde logró revitalizar su cuota goleadora y asumir un papel central en el esquema ofensivo de la institución. Su regreso al fútbol mexicano marcó una etapa en la que consolidó su protagonismo y reafirmó su condición de referente en el ataque.