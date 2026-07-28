Jaime Bonilla amenaza a la gobernadora Marina del Pilar en video filtrado: “Le voy a romper su madre”

Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar en video filtrado: el exgobernador escala la guerra política en Baja California. (X/Luis Chaparro)

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La confrontación entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, escaló este lunes a un nuevo nivel tras la difusión de un video en el que se escucha al hoy senador del PT lanzar amenazas directas en su contra.

“Le voy a romper su madre a Marina. Todo el pinche tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar chingando”, se escucha decir a Bonilla en una grabación obtenida por el medio Pie de Nota y difundida por el periodista Luis Chaparro.

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La filtración ocurre en medio del escándalo por los audios atribuidos a la gobernadora en donde se exhibe su contacto con supuestos agentes estadounidenses. La mandataria ha señalado públicamente a Bonilla como el responsable de orquestar su difusión.

Coincidentemente, este mismo 27 de julio el columnista Héctor de Mauleón publicó una nueva entrega del caso, en la que Marina del Pilar identifica a un presunto exagente del FBI como su asesor y menciona que sus servicios habrían costado alrededor de 300 mil dólares.

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El video: un contrato cancelado detrás de la amenaza

Durante una entrevista con Milenio, el exmandatario de Baja California sostiene que la actual gobernadora estaría ligada a actividades ilícitas y asegura que esos señalamientos los ha expuesto desde hace tiempo, incluso ante el Senado.

La grabación, captada por una cámara de videovigilancia en lo que parece ser una sala de juntas, muestra a Bonilla conversando con dos personas no identificadas. La fecha del video no fue precisada por Pie de Nota hasta la noche del lunes. En el material se escucha:

“Es bien fácil, es bien fácil. Le voy a romper su madre a Marina. Todo el pinche tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar chingando”, dice Bonilla. Uno de sus interlocutores responde que el asunto “era bien difícil”. El exgobernador replica: “No, no es que sea difícil, de la chingada si no me das de comer”.

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Luego menciona auditorías enviadas a sus exfuncionarios y afirma que no encontraron irregularidades: “A todos mis funcionarios les llamaron a auditorías. No hay nada con Fisamex, no hay pedo, si tanto pinche escándalo que hizo”. Cierra con una frase que apunta directamente a su partido: “Morena no construye nada”.

De acuerdo con Pie de Nota, la conversación gira en torno a un contrato millonario que habría sido cancelado durante la administración de Ávila Olmeda por presuntas irregularidades. El medio adelantó que daría a conocer todos los detalles del tema el martes 28 de julio de 2026.

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Fisamex es una empresa vinculada a proyectos de infraestructura en Baja California durante la gestión de Bonilla, señalada por irregularidades en contratos públicos al inicio de la administración de Marina del Pilar. En el video, el exgobernador descarta que las auditorías hayan encontrado algo y llama “puro pinche chorizo” al escándalo que se generó en torno a ese contrato.

Bonilla y Marina del Pilar: cinco años de guerra política dentro de Morena

Nuevo audio de Marina del Pilar deja al descubierto presunta voz de Jaime Bonilla. (Foto: redes sociales)

La confrontación entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar no comenzó con los audios ni con el video filtrado. Ambos formaron parte del ascenso de Morena en Baja California en 2019, cuando Bonilla llevó al partido al gobierno estatal tras tres décadas de administraciones panistas. Sin embargo, la relación se rompió durante la sucesión de 2021.

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Aunque Marina del Pilar, entonces alcaldesa de Mexicali, obtuvo la candidatura de Morena y ganó la elección con el respaldo inicial de Bonilla, la transición dejó al descubierto dos grupos enfrentados dentro del partido. Las diferencias se reflejaron en la disputa por el control de Morena y en proyectos que el entonces gobernador buscaba dejar aprobados antes de concluir su administración, como la transferencia de organismos operadores de agua a los municipios y la construcción de una planta fotovoltaica.

La ruptura también se hizo evidente en la dirigencia estatal de Morena. En 2020, Bonilla impulsó a César Castro Ponce para encabezar el partido en Baja California, mientras la dirigencia nacional respaldó a Ismael Burgueño. La disputa fue impugnada y profundizó las divisiones internas. Con el paso del tiempo, Bonilla dejó Morena para incorporarse al PT, mientras Marina del Pilar permaneció en el partido.

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El enfrentamiento escaló en agosto de 2022, cuando Bonilla, ya como senador, acusó desde la tribuna de la Comisión Permanente a la gobernadora de mantener un supuesto acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin presentar pruebas. Marina del Pilar rechazó las acusaciones, pidió no “hacer uso político de la violencia” y llamó a la ciudadanía a atender únicamente la información difundida por fuentes oficiales.

La acusación de la gobernadora: una trampa tendida por el exgobernador

Una ilustración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda la muestra con las banderas de México y Estados Unidos detrás, y las siluetas de un micrófono y un grabador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escándalo de los audios reactivó el conflicto con una nueva dimensión. Desde junio de 2026, el columnista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una serie de cuatro grabaciones en las que se escucha a la gobernadora conversar con personas que se presentaron como intermediarios o asesores externos del FBI, discutir el temor a una extradición y ofrecer compartir información de las mesas de seguridad nacionales para frenar posibles cargos en su contra.

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Las entregas se publicaron en estas fechas: el 22 de junio, con un primer audio sobre una posible reunión privada en el consulado de Estados Unidos en Tijuana; el 13 de julio, con un segundo audio en el que un asesor externo del FBI le comunicó a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella; el 16 de julio, con una tercera entrega que incluía dos audios sobre una presunta reunión pactada en Panamá con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos; y el 27 de julio, con el cuarto audio en el que la gobernadora identifica a un presunto exagente del FBI como su asesor.

Ávila Olmeda ha reconocido la autenticidad de los audios pero construyó su defensa sobre un argumento central: que fue víctima de una trampa orquestada por Bonilla.

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Durante su conferencia matutina del 15 de julio, relató que el exgobernador la contactó por WhatsApp para pedirle que recibiera a personas que abordarían el tema de su visa cancelada. La reunión ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en oficinas del gobierno estatal en Tijuana, y la gobernadora subrayó que el encuentro quedó registrado en su agenda oficial de trabajo, lo que implica que no fue un acto clandestino. “Fue muy natural, fue por WhatsApp, me dijo que me estaban buscando de una agencia y dije que claro que sí… vinieron aquí a las oficinas de Tijuana”, relató la mandataria.

La gobernadora sostuvo que los intermediarios eran impostores que fingieron ser agentes o enlaces de Estados Unidos para grabarla y utilizar el material con fines políticos en el contexto preelectoral que atraviesa Baja California. Afirmó que los audios fueron editados y sacados de contexto para construir un relato de descrédito, negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional y rechazó las acusaciones de traición a la Patria que se lanzaron en su contra.

Bonilla rechazó esa versión mediante un comunicado del PT. Sostuvo que sería ilógico que la mandataria confiara un asunto tan delicado a quien considera su principal enemigo y a quien su gobierno ha perseguido “política y penalmente”. Horas después, en entrevista con MVS Noticias, elevó el tono y llamó a Marina del Pilar “narcogobernadora”, sin presentar pruebas públicas, y acusó a la 4T de protegerla desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar que sus señalamientos afectaran políticamente a Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su respaldo público a Ávila Olmeda durante todo el periodo de la controversia.