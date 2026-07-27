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Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Ruffo

La fiscalía detalló un esquema de subdeclaración aduanera en México y rechaza que la vinculación a proceso del acusado tenga origen en motivaciones políticas

Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Rufo. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Rufo. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
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La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este lunes que la vinculación a proceso de Ernesto “N” responda a motivaciones políticas, y presentó el rastro corporativo que lo une a la mayor red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril documentada en México.

Según la fiscalía, el imputado participó de forma activa y documentada en la conducción de una empresa importadora que operó un esquema de subdeclaración aduanera durante años, con un daño estimado al erario de más de 4 mil millones de pesos.

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