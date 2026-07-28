Mariana Echeverría regresa irreconocible a La Casa de los Famosos México dos años después de su polémica eliminación

Mariana Echeverría regresó a La Casa de los Famosos México como panelista después de dos años de ausencia en televisión. (Captura de pantalla YouTube)

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El regreso de Mariana Echeverría a los foros de La Casa de los Famosos México marcó un cambio en su trayectoria tras dos años fuera de pantalla. La conductora, quien se convirtió en uno de los personajes más recordados por su paso en la segunda temporada del reality, volvió a escena este lunes 27 como panelista. La producción de EndemolShine Boomdog la integró a la Pregala y la Postgala, donde comparte espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff para analizar los movimientos de los nuevos habitantes.

Luego de su eliminación en 2024, Echeverría enfrentó una oleada de críticas en redes sociales. Su participación en la segunda temporada no solo la dejó fuera de la competencia, sino que también la alejó de otros proyectos televisivos.

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Durante ese tiempo, la presentadora optó por resguardar su imagen y enfocarse en su familia, tras convertirse de nuevo en madre. La repercusión fue tal que un episodio de La Rosa de Guadalupe recreó la polémica que la enfrentó con Briggitte Bozzo, episodio que popularizó el apodo de “Lady Mangos”.

Mariana Echeverría reaparece con nuevo look y rol en el programa

Echeverría se alejó de los medios y se dedicó a su familia tras enfrentar comentarios negativos en redes sociales y perder proyectos televisivos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El anuncio del retorno de Echeverría se realizó a través de las cuentas oficiales de ViX y La Casa de los Famosos México. La conductora sorprendió en la Pregala al aparecer con un cambio de imagen radical: lució un vestido negro con corsé, guantes de gasa y maquillaje en tonos naturales. El peinado wetlook acentuó el nuevo estilo y generó comentarios en redes sociales.

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Durante la transmisión, Wendy Guevara no dejó pasar la oportunidad de resaltar el aspecto renovado de Mariana: “Te vemos muy diferente, muy delgada, te ves muy bien... desestresada. Bienvenida a tu casa. Te aparecieron más guapa”. La interacción entre ambas figuras aportó un matiz de complicidad al momento, en contraste con la tensión que había caracterizado la pasada edición.

Echeverría, ahora en un papel de analista, expresó su disposición para compartir su experiencia con los nuevos participantes: “Estoy muy feliz, muy emocionada de estar de regreso en este foro, hablando de los nuevos habitantes de la casa de los famosos. Les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Qué no hagan de lo que yo hice”, bromeó con un semblante muy tranquilo. La declaración reflejó el aprendizaje que dejó su paso por el programa y la voluntad de orientar a quienes buscan evitar errores similares.

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Durante su regreso, Mariana mostró un cambio de imagen y compartió su experiencia con los nuevos habitantes del programa para evitar errores del pasado. (@themariomarvel)

Así reaccionaron los internautas

“Que guapa se ve Mariana Echeverría, le sentó de lujo la funa”

“Después de su funa, pero ahora como panelista en la gala. Se ve de escándalo”

“Mejor hubieran metido a esta versión de la Mariana Echeverría hasta se ve bien alivianada y como que cae bien”

“Irreconocible Mariana Echeverría después de dejar los mangos, se ve muy acuerpada”

“Siento que la estoy viendo en su era de Se Vale, pero mejorada”

Dos años de pausa y reconstrucción profesional

La exposición en La Casa de los Famosos México implicó para Mariana Echeverría un escrutinio constante en redes sociales. Tras su salida, los comentarios negativos incidieron en su imagen y afectaron sus oportunidades laborales. La conductora eligió mantenerse alejada del foco mediático, cuidando cada aparición pública y a priorizar su vida personal.