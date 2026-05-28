Ni filtros ni tecnología: las 4 plantas que limpian el aire y protegen tu hogar

El benceno, presente en velas y plásticos del hogar, se asocia con riesgo de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas saben que el aire dentro de su casa puede estar contaminado, esto ocurre porque los muebles, las pinturas, los pisos laminados y los productos de limpieza sueltan pequeñas cantidades de sustancias químicas de forma continua.

Cuando las ventanas permanecen cerradas, esas sustancias se acumulan y se respiran sin que nadie lo note.

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A ese grupo de sustancias se les llama compuestos orgánicos volátiles (COV).

El benceno es uno de los más comunes y también uno de los más peligrosos: la exposición prolongada a concentraciones muy bajas se asocia con mayor riesgo de cáncer.

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Las hojas de estas plantas atrapan contaminantes a través de sus poros y de la cera natural de su superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta vivir cerca de una fábrica para estar expuesto; basta con tener ciertos plásticos, velas o productos para el cabello dentro del hogar.

Frente a esa realidad, la fitorremediación —el uso de plantas para eliminar contaminantes del aire— surge como una alternativa natural, económica y accesible.

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A diferencia de los purificadores eléctricos o los filtros de carbón activado, una maceta no consume energía, no genera residuos tecnológicos y puede integrarse en cualquier espacio habitable sin modificaciones estructurales.

Una maceta no consume energía ni genera residuos, a diferencia de un purificador eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpian el aire las plantas de interior

Las plantas no absorben los contaminantes por azar. Lo hacen a través de mecanismos fisiológicos precisos: los gases tóxicos ingresan por los estomas, que son los poros de las hojas, y se difunden hacia el interior del tejido vegetal.

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Al mismo tiempo, la superficie de las hojas atrapa partículas suspendidas gracias a su textura, a las microvellosidades y a las capas de cera de la superficie de la planta.

Esta infografía ilustra los complejos mecanismos fisiológicos por los cuales las plantas de interior absorben gases tóxicos como benceno y tolueno, y retienen partículas finas PM2.5 y PM10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto mayor es la superficie total de las hojas de una planta, mayor es su capacidad de captura.

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Los contaminantes que estas plantas pueden neutralizar incluyen benceno, tolueno, benzaldehído y acetofenona, presentes en adhesivos, barnices, disolventes, plásticos y algunos productos para el cabello.

También retienen partículas finas PM2.5 y PM10, que penetran en las vías respiratorias y afectan la función pulmonar.

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Las cuatro plantas que purifican el aire del hogar

Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports evaluó cuatro especies ornamentales en maceta bajo condiciones de laboratorio.

Las plantas se expusieron durante 40 minutos a concentraciones de entre 8 y 10 partes por millón de cada contaminante, y los resultados mostraron diferencias notables entre especies.

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Cordyline fruticosa, conocida popularmente como cordilina o palo de la suerte, registró la eficiencia más alta: eliminó el 87.5% de los COV totales y redujo en un 100% las partículas PM.

El teléfono o poto es una de las plantas de interior más comunes en los hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Syngonium podophyllum, el singonio, ocupó el segundo lugar con una eficiencia de 81.69% en la eliminación de COV, reduciendo los niveles a 0.72 partes por millón.

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Además, es la planta que más dióxido de carbono absorbió de las cuatro: redujo ese gas en un 88.23%.

Epipremnum aureum, conocida como teléfono o poto, es una de las plantas más comunes en los hogares mexicanos y también una de las más útiles: eliminó el 77.23% de los contaminantes del aire.

El singonio y el teléfono toleran el ambiente seco de los interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto más grandes y abundantes son sus hojas, mayor es su capacidad de limpieza. La especie a la que pertenece el teléfono puede desarrollar una superficie foliar de más de mil centímetros cuadrados.

Chlorophytum comosum, la tradicional cinta, mala madre o planta araña, mostró una eficiencia de 62.5%.

Aunque la cinta fue la que demostró menor rendimiento entre las cuatro, su facilidad de cultivo, resistencia y capacidad para retener partículas suspendidas la mantienen como una opción válida para espacios domésticos.

Estas cuatro especies combinan bajo mantenimiento con capacidad de adaptación a espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación que ofrece mejores resultados

El estudio encontró que colocar a la planta palo de la suerte y al singonio juntos en un mismo espacio potenció los resultados.

La combinación de ambas, utilizada como biofiltro vegetal, redujo simultáneamente los niveles de contaminantes totales.

Para quien busca mejorar la calidad del aire en casa sin inversión tecnológica, estas cuatro plantas representan una solución respaldada por evidencia científica y de fácil mantenimiento.

El teléfono tolera poca luz y riegos espaciados; la cinta se reproduce con facilidad; el singonio crece en macetas pequeñas, y el palo de la suerte añade color sin requerir cuidados especiales.

Las cuatro plantas evaluadas en el estudio son ornamentales y pueden conseguirse en viveros. (Imagen Ilustrativa Infobae)