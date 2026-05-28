México

Ni filtros ni tecnología: las 4 plantas que limpian el aire y protegen tu hogar

La elección adecuada de flora de interior puede ayudar a neutralizar contaminantes y ahorrar en tecnologías poco sustentables

Guardar
Google icon
Una mujer de cabello castaño con suéter beige claro, ojos cerrados y sonrisa serena, está en el centro de una sala de estar iluminada con un ventanal al fondo.
El benceno, presente en velas y plásticos del hogar, se asocia con riesgo de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas saben que el aire dentro de su casa puede estar contaminado, esto ocurre porque los muebles, las pinturas, los pisos laminados y los productos de limpieza sueltan pequeñas cantidades de sustancias químicas de forma continua.

Cuando las ventanas permanecen cerradas, esas sustancias se acumulan y se respiran sin que nadie lo note.

PUBLICIDAD

A ese grupo de sustancias se les llama compuestos orgánicos volátiles (COV).

El benceno es uno de los más comunes y también uno de los más peligrosos: la exposición prolongada a concentraciones muy bajas se asocia con mayor riesgo de cáncer.

PUBLICIDAD

Ventana abierta en una sala de estar con cortina blanca ondeando, una planta en maceta, un sofá gris y una mesa de centro de madera.
Las hojas de estas plantas atrapan contaminantes a través de sus poros y de la cera natural de su superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta vivir cerca de una fábrica para estar expuesto; basta con tener ciertos plásticos, velas o productos para el cabello dentro del hogar.

Frente a esa realidad, la fitorremediación —el uso de plantas para eliminar contaminantes del aire— surge como una alternativa natural, económica y accesible.

A diferencia de los purificadores eléctricos o los filtros de carbón activado, una maceta no consume energía, no genera residuos tecnológicos y puede integrarse en cualquier espacio habitable sin modificaciones estructurales.

Vista de un dormitorio con paredes rosa, cama blanca y manta verde, mesitas de noche y cómoda de madera clara, y plantas grandes en macetas de mimbre.
Una maceta no consume energía ni genera residuos, a diferencia de un purificador eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpian el aire las plantas de interior

Las plantas no absorben los contaminantes por azar. Lo hacen a través de mecanismos fisiológicos precisos: los gases tóxicos ingresan por los estomas, que son los poros de las hojas, y se difunden hacia el interior del tejido vegetal.

Al mismo tiempo, la superficie de las hojas atrapa partículas suspendidas gracias a su textura, a las microvellosidades y a las capas de cera de la superficie de la planta.

Infografía sobre plantas de interior purificando el aire. Muestra mecanismos de captura de gases tóxicos y partículas, con diagramas de hojas y pulmones.
Esta infografía ilustra los complejos mecanismos fisiológicos por los cuales las plantas de interior absorben gases tóxicos como benceno y tolueno, y retienen partículas finas PM2.5 y PM10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto mayor es la superficie total de las hojas de una planta, mayor es su capacidad de captura.

Los contaminantes que estas plantas pueden neutralizar incluyen benceno, tolueno, benzaldehído y acetofenona, presentes en adhesivos, barnices, disolventes, plásticos y algunos productos para el cabello.

También retienen partículas finas PM2.5 y PM10, que penetran en las vías respiratorias y afectan la función pulmonar.

Las cuatro plantas que purifican el aire del hogar

Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports evaluó cuatro especies ornamentales en maceta bajo condiciones de laboratorio.

Las plantas se expusieron durante 40 minutos a concentraciones de entre 8 y 10 partes por millón de cada contaminante, y los resultados mostraron diferencias notables entre especies.

Cordyline fruticosa, conocida popularmente como cordilina o palo de la suerte, registró la eficiencia más alta: eliminó el 87.5% de los COV totales y redujo en un 100% las partículas PM.

Plantas de interior verdes en macetas y recipientes de vidrio con raíces visibles, sobre una mesa de madera frente a una ventana luminosa con vista a un jardín.
El teléfono o poto es una de las plantas de interior más comunes en los hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Syngonium podophyllum, el singonio, ocupó el segundo lugar con una eficiencia de 81.69% en la eliminación de COV, reduciendo los niveles a 0.72 partes por millón.

Además, es la planta que más dióxido de carbono absorbió de las cuatro: redujo ese gas en un 88.23%.

Epipremnum aureum, conocida como teléfono o poto, es una de las plantas más comunes en los hogares mexicanos y también una de las más útiles: eliminó el 77.23% de los contaminantes del aire.

Un surtido de plantas de interior en macetas variadas, incluyendo potus, bambú de la suerte, filodendro, planta cinta y hiedra, sobre una superficie de madera.
El singonio y el teléfono toleran el ambiente seco de los interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto más grandes y abundantes son sus hojas, mayor es su capacidad de limpieza. La especie a la que pertenece el teléfono puede desarrollar una superficie foliar de más de mil centímetros cuadrados.

Chlorophytum comosum, la tradicional cinta, mala madre o planta araña, mostró una eficiencia de 62.5%.

Aunque la cinta fue la que demostró menor rendimiento entre las cuatro, su facilidad de cultivo, resistencia y capacidad para retener partículas suspendidas la mantienen como una opción válida para espacios domésticos.

Entrada de casa con poca luz. Se ven un potos colgante, una sansevieria vertical y una zamioculca sobre una mesa. Sombras proyectadas en pared texturizada y un perchero.
Estas cuatro especies combinan bajo mantenimiento con capacidad de adaptación a espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación que ofrece mejores resultados

El estudio encontró que colocar a la planta palo de la suerte y al singonio juntos en un mismo espacio potenció los resultados.

La combinación de ambas, utilizada como biofiltro vegetal, redujo simultáneamente los niveles de contaminantes totales.

Para quien busca mejorar la calidad del aire en casa sin inversión tecnológica, estas cuatro plantas representan una solución respaldada por evidencia científica y de fácil mantenimiento.

El teléfono tolera poca luz y riegos espaciados; la cinta se reproduce con facilidad; el singonio crece en macetas pequeñas, y el palo de la suerte añade color sin requerir cuidados especiales.

Un rincón de salón con paredes claras, plantas en macetas: violeta africana rosa, helecho, planta araña, calathea y zamioculca. Ventana al fondo.
Las cuatro plantas evaluadas en el estudio son ornamentales y pueden conseguirse en viveros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

PlantasCancerJardineriaHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

El Índice de Paz México 2026 ubica a Baja California como la entidad más afectada por la confrontación entre el CJNG y el cártel de Sinaloa

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Durante varios años, el CMB designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de las 168 libras, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Sobrinos de AMLO “se destapan” por candidaturas en municipios de Tamaulipas rumbo al 2027

Ambos políticos han manifestado interés en competir por alcaldías clave de la entidad: Ciudad Victoria y Tampico

Sobrinos de AMLO “se destapan” por candidaturas en municipios de Tamaulipas rumbo al 2027

¿Suspenden clases en todo México este 29 de mayo? esto dice el calendario oficial de la SEP

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional

¿Suspenden clases en todo México este 29 de mayo? esto dice el calendario oficial de la SEP
MÁS NOTICIAS

NARCO

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: familia de Liliana Vite bloquea la López Portillo, en Tultitlán, para exigir su localización con vida

ENTRETENIMIENTO

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

DEPORTES

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento

Este es el plan que debes contratar para disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 en México