La temporada de alergias se intensifica y afecta a más de 106 millones en Estados Unidos

La temporada de alergias en Estados Unidos en 2026 afecta a más de 106 millones de personas, según la Asthma and Allergy Foundation of America. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva evaluación de la Asthma and Allergy Foundation of America, la organización sanitaria estadounidense, identificó que la temporada de alergias en Estados Unidos se ha intensificado y prolongado, afectando a más de 106 millones de personas en el año 2026. Boise, San Diego y Tulsa encabezan la lista de los lugares más desafiantes para quienes sufren alergias estacionales, según el reporte oficial de la AAFA divulgado en marzo. El documento detalla que el cambio climático es uno de los principales factores detrás del incremento tanto en la cantidad como en la duración del polen, lo que genera efectos directos en la salud pública y en la vida cotidiana de millones de habitantes.

De acuerdo a los datos oficiales de la Asthma and Allergy Foundation of America, la clasificación de las ciudades más problemáticas para las personas alérgicas consideró la concentración de polen de árboles, pastos y malezas, el consumo de medicamentos de venta libre y la disponibilidad de especialistas en alergias. El estudio, que se publica anualmente, ofrece un panorama actualizado sobre la exposición alérgica en las principales urbes estadounidenses y revela tendencias asociadas a las condiciones climáticas extremas. La agencia de noticias británica Reuters y el canal meteorológico Fox Weather informaron sobre la publicación de este análisis, que coincide con advertencias previas de autoridades sanitarias federales sobre el efecto de las temperaturas elevadas en el aumento de la producción de polen.

La prevalencia de alergias estacionales y asma en la población estadounidense se mantiene elevada desde hace años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la propia AAFA. Las autoridades sanitarias explican que esta situación se debe al aumento generalizado de las temperaturas y a la variabilidad en los patrones meteorológicos, lo que favorece la proliferación de especies vegetales productoras de polen.

Las ciudades más afectadas por las alergias en 2026

La Asthma and Allergy Foundation of America publicó el listado de las ciudades más difíciles para quienes padecen alergias estacionales, considerando variables como niveles de polen y recursos médicos disponibles. En el ranking del año 2026, las diez ciudades con mayores desafíos son: Boise (Idaho), San Diego (California), Tulsa (Oklahoma), Provo (Utah), Rochester (Nueva York), Wichita (Kansas), Raleigh (Carolina del Norte), Ogden (Utah), Spokane (Washington) y Greenville (Carolina del Sur).

Este resultado se basa en el análisis de las concentraciones de polen registradas en la temporada, el uso de medicamentos y la cantidad de especialistas en alergias disponibles, de acuerdo con el reporte oficial de la AAFA. El documento destaca: “La exposición a polen en estas ciudades se vincula con un inicio más temprano de la temporada, picos más agudos y una duración extendida de la presencia de partículas alergénicas”.

El estudio anual de la AAFA utilizó variables como la concentración de polen, el consumo de medicamentos y la disponibilidad de especialistas en alergias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la temporada de polen es más intensa

El informe de la AAFA atribuye el fenómeno a las alteraciones climáticas, que han provocado un adelanto en las fechas de floración y un aumento en la cantidad de polen liberado por árboles, pastos y malezas. El documento institucional advierte: “El cambio climático está relacionado con temporadas de polen más largas y con mayor carga de partículas alergénicas”.

La organización sanitaria estadounidense menciona que las temperaturas elevadas promueven que las plantas comiencen antes su ciclo de crecimiento y producción de polen. Además, los episodios de clima extremo, como olas de calor o lluvias intensas, pueden incrementar la liberación de partículas al ambiente. El canal meteorológico Fox Weather citó al equipo de la AAFA: “El aumento de la temperatura media anual contribuye a que la temporada de alergias comience antes y termine más tarde”.

Afectados y síntomas comunes de las alergias

Según estimaciones de la AAFA, más de 106 millones de personas en Estados Unidos presentan algún tipo de alergia o asma y una proporción significativa experimenta síntomas vinculados al polen. Los síntomas habituales incluyen:

Congestión nasal Estornudos Ojos irritados o lagrimosos Secreción nasal Presión en los senos paranasales Picazón en la garganta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos precisan que la prevalencia de alergias respiratorias se mantiene alta en la población general, con consecuencias en la calidad de vida y en la productividad laboral y escolar.

Medidas recomendadas por las autoridades

La AAFA recomienda diversas estrategias para reducir la exposición al polen y controlar los síntomas. Entre las sugerencias principales se incluyen:

Consultar pronósticos diarios de polen en medios especializados y portales oficiales Permanecer en interiores durante los días de mayor concentración de polen Cambiarse de ropa y ducharse tras estar al aire libre, a fin de eliminar partículas adheridas al cuerpo y vestimenta Utilizar antihistamínicos, descongestionantes, inmunoterapia (vacunas antialérgicas) y aerosoles nasales, bajo indicación médica

La organización informa que el acceso a médicos especialistas y a tratamientos adecuados sigue siendo un desafío en varias zonas del país, lo que acentúa la importancia de la prevención. Reuters informó que el informe anual de la AAFA se utiliza como referencia para la planificación de campañas de salud pública y de orientación para la población.

Más de 106 millones de estadounidenses sufren síntomas de alergia y asma, entre ellos congestión nasal, estornudos y picazón en la garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios recientes y tendencias

Las autoridades sanitarias y la AAFA señalan que el calendario de alergias se ha modificado de forma notoria en la última década. Según datos del reporte, “se registra un adelanto en el inicio de la temporada, un aumento en la duración y en la intensidad de los picos de polen, en comparación con registros históricos”. La región oeste y el sur del país presentan incrementos mayores en la incidencia de síntomas, aunque el fenómeno se extiende a diversas latitudes.

El monitoreo constante y la actualización de los datos permiten a los profesionales de la salud anticipar escenarios de riesgo y adaptar las recomendaciones para las poblaciones más vulnerables.

Proyecciones de la AAFA sobre las alergias

El recrudecimiento de la temporada de alergias representa un reto para el sistema de salud y para la vida diaria de millones de personas. De acuerdo con la AAFA, el monitoreo de los niveles de polen y la promoción de medidas preventivas seguirán siendo estrategias centrales para reducir las consecuencias de las alergias estacionales. Las proyecciones de la organización indican que, de persistir las tendencias climáticas actuales, la exposición a alérgenos podría continuar en aumento en los próximos años.