La Casa de los Famosos México 2026 arrasó en su estreno y lideró en rating en TV abierta

(Infobae México/Jenifer Nava)

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La gala de estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se colocó como la emisión más vista del domingo en televisión abierta nacional, con un alcance de 12.1 millones de personas, según datos de la Asociación de Canales de Televisión Abierta de México (ACAM) con información de HR Media.

La producción de TelevisaUnivision afirmó que, durante la noche de estreno, el programa superó en 100% a su competencia, de acuerdo con cifras difundidas por la empresa.

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La nueva edición mantuvo el formato de encierro: una generación de celebridades permaneció aislada del exterior mientras fue observada las 24 horas del día.

El reality reunió a 18 famosos en su cuarta temporada. La competencia arrancó con la primera gala de nominación, en la que Aldo Rendón quedó como el primer habitante en riesgo de abandonar la casa.

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¿Quién fue el primer nominado de La Casa de los Famosos México este domingo 26 de julio? (LCDLFM)

Conducción, dinámica de encierro y primer habitante en riesgo

La conducción de esta temporada quedó a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

El eje del programa se sostuvo en el aislamiento del exterior y la vigilancia permanente del grupo, bajo el esquema de observación continua que acompañó la temporada desde su arranque.

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Así es el formato de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 arrancó operación con 18 participantes y un cronograma semanal definido desde la primera semana, tras su estreno del domingo 26 de julio.

El calendario fijó que cada semana culmina con una eliminación en domingo mediante una gala donde el público decidió con su voto quién permaneció en la competencia.

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(Captura de pantalla)

La estructura semanal también incluye una dinámica clave: cada lunes se realiza la Prueba de Líder, cuya ganadora o ganador obtiene inmunidad ante la nominación y el acceso a la suite con un acompañante, un privilegio que impacta en las estrategias y alianzas dentro de la casa.

En esta edición, la lista de celebridades quedó integrada por Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Gema Garoa, Yanet García, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Fede Vigevani, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Flor Vigna, Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia.

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El cronograma semanal: liderato los lunes y eliminación los domingos

El esquema de competencia establece que los lunes se celebra la Prueba de Líder. Quien gane recibe inmunidad y la posibilidad de ocupar la suite con un acompañante.

(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo calendario integra pruebas y dinámicas de convivencia durante la semana. Ese recorrido desemboca en la eliminación de un participante cada domingo.

La semana cierra con una gala en la que el público vota para decidir quién continua y quién abandona el programa.

Aislamiento total y dinámicas de nominación dentro de la casa

El formato mantiene a las celebridades aisladas del exterior, sin teléfonos celulares, internet ni contacto con familiares, bajo vigilancia permanente de cámaras y micrófonos.

Durante la temporada, los participantes enfrentan pruebas físicas y estratégicas, emiten nominaciones y disputan beneficios como el liderato o la salvación.