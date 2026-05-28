México

Greenpeace México denuncia a Pemex y ASEA por derrame en el Golfo: exige investigar a Víctor Rodríguez Padilla

La organización ambiental acusa ocultamiento de información y pide sanciones contra funcionarios de la petrolera

Guardar
Google icon
Las acciones legales fueron interpuestas ante autoridades ambientales y la petrolera estatal después de que un incidente ocurrido a inicios de 2026 generó daños ambientales a lo largo de más de mil kilómetros de litoral nacional. (Infobae-Itzallana)
Las acciones legales fueron interpuestas ante autoridades ambientales y la petrolera estatal después de que un incidente ocurrido a inicios de 2026 generó daños ambientales a lo largo de más de mil kilómetros de litoral nacional. (Infobae-Itzallana)

Greenpeace México presentó dos denuncias formales —una ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y otra ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex)— por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México a principios de febrero de 2026, cuyos efectos se extendieron a lo largo de más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas.

¿Qué ocurrió con el derrame en el Golfo?

De acuerdo con monitoreos satelitales y testimonios de organizaciones civiles, la contaminación por hidrocarburos comenzó a registrarse en la línea costera desde el 1 de marzo, entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, extendiéndose progresivamente a Veracruz y Tamaulipas en las semanas siguientes.

PUBLICIDAD

Los daños documentados incluyen afectaciones a ecosistemas críticos como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México, considerados zonas de alta biodiversidad y sustento económico para miles de comunidades pesqueras y costeras.

A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades acciones concretas y suficientes
A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades acciones concretas y suficientes (X: @greenpeacemx)

La denuncia ante la ASEA: qué pide Greenpeace

La denuncia popular presentada el 4 de mayo de 2026 ante la ASEA solicita que las autoridades:

PUBLICIDAD

  • Identifiquen a los responsables de la contaminación
  • Garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros
  • Aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados
  • Establezcan mecanismos de alerta y protección para las comunidades expuestas

La organización también señaló irregularidades en la atención a las poblaciones afectadas: testimonios recabados apuntan a falta de alertas oportunas, deficiencias en la entrega de equipos de protección personal y ausencia de claridad sobre el manejo de residuos contaminantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica en conferencia la infografía de Greenpeace México sobre la mancha de hidrocarburos en el Golfo, asegurando que la imagen difundida no refleja la situación real de la zona.
La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica en conferencia la infografía de Greenpeace México sobre la mancha de hidrocarburos en el Golfo, asegurando que la imagen difundida no refleja la situación real de la zona.

La denuncia contra Pemex: Víctor Rodríguez Padilla en el ojo del huracán

El 27 de mayo de 2026, Greenpeace presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante Pemex, en la que solicita que se investiguen posibles actos y omisiones del entonces director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros servidores públicos involucrados en el manejo de la emergencia.

La acción se apoya en declaraciones del propio Pemex: en una conferencia de prensa del 16 de abril, la empresa admitió que funcionarios ocultaron información sobre el derrame mientras las costas ya mostraban los efectos. Entre los hechos reconocidos figuran:

  • La pérdida de integridad mecánica de un oleoducto que no fue reportada
  • El ocultamiento de datos sobre agua oleosa recuperada
  • Una demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse la fuga

Desigualdad en la atención: comunidades rurales e indígenas, las más afectadas

Greenpeace también alertó sobre una posible brecha en la respuesta institucional. Según distintas organizaciones y comunidades, las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras que comunidades rurales e indígenas habrían recibido atención tardía o insuficiente.

La mandataria también leyó parte del comunicado donde el grupo ambientalista se retracta y se disculpa por haber difundido la foto con información poco precisa. (Presidencia)

Transparencia y rendición de cuentas, las demandas centrales

Además de las sanciones administrativas, Greenpeace México exige que Pemex, la ASEA, la Semarnat y la Profepa entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026, y que se adopten medidas para garantizar la no repetición de este tipo de emergencias.

La organización también solicita la implementación de protocolos claros de alerta temprana y atención a la salud pública en caso de futuros derrames de hidrocarburos en aguas mexicanas.

Temas Relacionados

PEMEXGreenpeaceClaudia SheinbaumVeracruzDos BocasrefineríaPolítica Mexcicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Tras vencer a Pumas, jugadores de “La Maquina” lanzaron gestos hacia la afición universitaria

Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Sheinbaum advierte sobre “riesgo real” de injerencia extranjera en las elecciones de México

La Cámara de Diputados aprobó con 307 votos la reforma de Monreal que permite anular elecciones por injerencia extranjera, en medio del escándalo del Hondurasgate

Sheinbaum advierte sobre “riesgo real” de injerencia extranjera en las elecciones de México

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Ricardo Acosta recibió innumerables críticas en redes sociales, donde usuarios consideraron que su reacción fue exagerada

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Comparecencia de Maru Campos es sólo para brindar información: “No se le está imputando de nada”, asegura Sheinbaum

El PAN ha señalado que se trata de una persecución política

Comparecencia de Maru Campos es sólo para brindar información: “No se le está imputando de nada”, asegura Sheinbaum

Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación

El exparticipante de ‘La Mansión VIP’ fue detenido en el Aeropuerto de la CDMX

Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

ENTRETENIMIENTO

Rafaela Castro debuta en radio y revela cómo Cristian Castro impulsó su amor por la música

Rafaela Castro debuta en radio y revela cómo Cristian Castro impulsó su amor por la música

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

Liberan a Naim Darrechi tras su detención en el Aeropuerto de la CDMX: el mensaje que dejó en redes

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

DEPORTES

Luchador Máximo protagoniza pelea a golpes con vendedor de máscaras durante función en CDMX

Luchador Máximo protagoniza pelea a golpes con vendedor de máscaras durante función en CDMX

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se podrán ver por televisión abierta en México

Alejandro González Iñárritu explota contra FIFA y asegura que el Mundial 2026 “le quitó el futbol a la gente por avaricia”

Pumas vs Cruz Azul rompe récord como la Final de la Liga MX más vista en los últimos 30 años

Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México