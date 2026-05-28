Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se podrán ver por televisión abierta en México

El Mundial 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina y una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cómo se transmitirán todos los partidos de toda la justa mundialista. Crédito: ESPN.

El Mundial 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina y una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cómo se transmitirán todos los partidos de toda la justa mundialista.

En México, tanto Televisa como TV Azteca ofrecen transmisiones gratuitas por sus canales, aunque el acceso a cada encuentro de la Copa del Mundo solamente será posible mediante la contratación de un paquete especial.

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La imagen muestra el diseño del Estadio Ciudad de México como una de las sedes principales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su estructura con acentos rojos bajo el logo oficial del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver por televisión abierta en México?

TV Azteca transmitirá 32 partidos de la Copa del Mundo 2026 y, tras la fase de grupos, se definirán los encuentros adicionales disponibles en televisión abierta. El resto de los partidos se podrá seguir por plataformas de streaming.

Colombia vs. Portugal – 27 de junio, 17:30 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio, 15:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Uruguay vs. España – 26 de junio, 18:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, 14:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Chequia vs. México – 24 de junio, 19:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Colombia vs. RD Congo – 23 de junio, 20:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Noruega vs. Senegal – 22 de junio, 18:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

España vs. Arabia Saudita – 21 de junio, 10:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Países Bajos vs. Suecia – 20 de junio, 11:00 (Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas)

(Imagen ilustrativa Infobae)

Brasil vs. Haití – 19 de junio, 14:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

México vs. Corea del Sur – 18 de junio, 19:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio, 14:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Argentina vs. Argelia – 16 de junio, 19:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Países Bajos vs. Japón – 14 de junio, 14:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, 16:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, 14:00 ( Azteca 7 , Canal 5 , Las Estrellas )

México vs. Sudáfrica – 11 de junio, 13:00 (Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas)

Cabe señalar que Televisa ofrece la única alternativa en México para ver los todos los partidos del Mundial 2026 mediante el Paquete Mundial, disponible en la plataforma VIX. El acceso tiene un precio de $999 pesos, con posibilidad de pago en cuatro cuotas mensuales. Para quienes ya cuentan con VIX Premium, el paquete se encuentra a $799 pesos y el primer mes cuesta $75 pesos, promoción válida hasta el 4 de junio.

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