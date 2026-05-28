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Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se podrán ver por televisión abierta en México

En México, tanto Televisa como TV Azteca ofrecen transmisiones gratuitas a través de sus canales

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El Mundial 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina y una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cómo se transmitirán todos los partidos de toda la justa mundialista. Crédito: ESPN.
El Mundial 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina y una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cómo se transmitirán todos los partidos de toda la justa mundialista. Crédito: ESPN.

El Mundial 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina y una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cómo se transmitirán todos los partidos de toda la justa mundialista.

En México, tanto Televisa como TV Azteca ofrecen transmisiones gratuitas por sus canales, aunque el acceso a cada encuentro de la Copa del Mundo solamente será posible mediante la contratación de un paquete especial.

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Un estadio moderno con techo rojo y "ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO" en la fachada. El logo "FIFA World Cup 2026" se ve arriba. Fondo difuminado de gradas.
La imagen muestra el diseño del Estadio Ciudad de México como una de las sedes principales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su estructura con acentos rojos bajo el logo oficial del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver por televisión abierta en México?

TV Azteca transmitirá 32 partidos de la Copa del Mundo 2026 y, tras la fase de grupos, se definirán los encuentros adicionales disponibles en televisión abierta. El resto de los partidos se podrá seguir por plataformas de streaming.

  • Colombia vs. Portugal – 27 de junio, 17:30 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio, 15:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Uruguay vs. España – 26 de junio, 18:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, 14:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Chequia vs. México – 24 de junio, 19:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Colombia vs. RD Congo – 23 de junio, 20:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Noruega vs. Senegal – 22 de junio, 18:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • España vs. Arabia Saudita – 21 de junio, 10:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Países Bajos vs. Suecia – 20 de junio, 11:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
Sonido - Smart TV - Mundial 2026 - TV - tecnología - 14 de mayo
(Imagen ilustrativa Infobae)
  • Brasil vs. Haití – 19 de junio, 14:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • México vs. Corea del Sur – 18 de junio, 19:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio, 14:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Argentina vs. Argelia – 16 de junio, 19:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Países Bajos vs. Japón – 14 de junio, 14:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, 16:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, 14:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)
  • México vs. Sudáfrica – 11 de junio, 13:00 (Azteca 7Canal 5Las Estrellas)

Cabe señalar que Televisa ofrece la única alternativa en México para ver los todos los partidos del Mundial 2026 mediante el Paquete Mundial, disponible en la plataforma VIX. El acceso tiene un precio de $999 pesos, con posibilidad de pago en cuatro cuotas mensuales. Para quienes ya cuentan con VIX Premium, el paquete se encuentra a $799 pesos y el primer mes cuesta $75 pesos, promoción válida hasta el 4 de junio.

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