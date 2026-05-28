Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

El cantante Ricardo Acosta protagonizó un momento de tensión durante una reciente presentación luego de que su vocalista, Ricardo Acosta, fuera golpeado por un sombrero lanzado desde el público mientras interpretaba uno de sus temas románticos.

Los Acosta protagonizó un momento de tensión durante una reciente presentación luego de que su vocalista, Ricardo Acosta, fuera golpeado por un sombrero lanzado desde el público mientras interpretaba uno de sus temas románticos.

El incidente ocurrió cuando la agrupación potosina se acercó a la orilla del escenario para convivir con los asistentes. En medio de la interpretación, un hombre ubicado en las primeras filas aventó un sombrero directamente hacia el cantante, impactándolo en el pecho.

PUBLICIDAD

La reacción de Ricardo Acosta fue inmediata. Visiblemente molesto, pidió detener la música y encaró al responsable frente a miles de personas presentes en el recinto.

“Edúcate, porque yo no me llevo contigo. Saquen a este wey de aquí. Respétenme, que yo no te he faltado al respeto. Que lo saquen. No te lo voy a permitir”, expresó el vocalista con el micrófono en mano.

PUBLICIDAD

El concierto permaneció detenido durante algunos minutos mientras elementos de seguridad localizaron al asistente y lo retiraron del lugar. Después de la expulsión, el show continuó con normalidad.

Ricardo Acosta en una actuación en vivo, cuya reacción durante el evento generó fuertes críticas y fue considerada exagerada por usuarios en redes sociales. (Los Acosta: Facebook)

Reacciones en redes sociales

El momento rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y Facebook, donde usuarios respaldaron la postura del cantante y criticaron el comportamiento del espectador. En varios de los videos compartidos en redes también se observa a Ricardo Acosta patear y pisar el sombrero que le fue lanzado.

PUBLICIDAD

Las reacciones en internet estuvieron divididas entre quienes consideraron exagerada la acción del fanático y quienes defendieron el derecho del artista a exigir respeto durante su presentación.

Ricardo Acosta ofrece disculpas

Ante la atención pública que atrajo el incidente, la agrupación emitió un comunicado donde reconoce que fueron superados por los hechos.

PUBLICIDAD

“Reconocemos que la reacción posterior ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa. Agradecemos profundamente a toda la gente que esa noche disfrutó del concierto con respeto, cariño y alegría, porque ustedes representan la verdadera esencia de nuestros eventos”.

El grupo Los Acosta publica un comunicado oficial detallando el incidente donde una persona lanzó una texana negra a Ricardo Acosta durante una presentación en vivo. (Los Acosta: facebook)

¿Quiénes son Los Acosta?

Los Acosta es una de las agrupaciones más reconocidas de la música grupera y balada romántica en México. El grupo nació en 1979 en San Luis Potosí y fue formado por los hermanos Ernesto, Ricardo, Sergio y Carlos Acosta.

La banda ganó popularidad durante las décadas de los 80 y 90 gracias a su estilo romántico y a la voz característica de Ricardo Acosta. Su propuesta musical mezcla balada, cumbia y sonidos tropicales que marcaron a varias generaciones.

PUBLICIDAD

Ricardo Acosta, con los ojos cerrados y la mano alzada, ofrece una disculpa pública en el escenario tras un reciente incidente con un fanático, rodeado de luces rojas y equipos de sonido. (Los Acosta: Facebook)

Entre sus canciones más populares destacan “Como una novela”, “Tonto corazón”, “Voy a pintar un corazón” y “Contra el dragón”, temas que consolidaron al grupo como uno de los referentes de la música popular mexicana.

A más de cuatro décadas de su formación, Los Acosta mantienen una sólida base de seguidores y continúan presentándose en ferias, festivales y conciertos tanto en México como en Estados Unidos y Sudamérica.

PUBLICIDAD