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Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Tras vencer a Pumas, jugadores de “La Maquina” lanzaron

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(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

La celebración de Cruz Azul tras conquistar el Clausura 2026 continúa generando reacciones.

Luego de vencer 2-1 a Pumas en la vuelta de la Final disputada en el Estadio Olímpico Universitario, algunos futbolistas cementeros realizaron gestos y festejos dirigidos hacia la afición universitaria, entre ellos el argentino Agustín Palavecino.

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Días después del campeonato, el mediocampista reconoció que no se siente orgulloso de algunas actitudes mostradas durante los festejos y aseguró que la euforia del momento influyó en su comportamiento.

Agustín Palavecino reconoce que se arrepiente de algunos festejos

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En entrevista con el periodista César Merlo, Palavecino explicó que parte de las celebraciones surgieron como respuesta a comentarios que recibió Cruz Azul durante el torneo por no contar con estadio propio.

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“Estábamos dando vuelta con la copa, fue un poco más que nada el folclore, de que hablaron tanto que no teníamos estadio y creo darle la vuelta en su cancha era un poco eso”, comentó el futbolista argentino.

Sin embargo, el exjugador de Necaxa y River Plate reconoció posteriormente que algunos gestos no reflejan su personalidad.

“La euforia del festejo, hoy en día por ahí esos gestos me arrepentiría por cómo soy. No me siento orgulloso, pero era el momento de la euforia y era disfrutar con los compañeros”, declaró.

Palavecino se consolidó como pieza clave de Cruz Azul

(EFE/Francisco Guasco)
(EFE/Francisco Guasco)

Más allá de la polémica, Agustín tuvo un papel importante en el título conseguido por “La Maquina” durante el Clausura 2026.

En su primer torneo con el conjunto celeste, el mediocampista aportó cinco goles en fase regular y también marcó durante la Liguilla, incluido el tanto con el que Cruz Azul eliminó a Club Deportivo Guadalajara en semifinales.

Junto a José Paradela, el argentino se convirtió en uno de los jugadores más constantes del mediocampo cementero en un semestre donde el equipo tuvo que reacomodarse tras varias bajas ofensivas.

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