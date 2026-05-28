Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación

(Instagram)

El reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi ocurrió la madrugada del 28 de mayo, luego de la liberación del creador de contenido tras permanecer varias horas detenido la Ciudad de México.

El momento quedó registrado en un video publicado en la cuenta de Instagram de Sol León, dond e ambos compartieron palabras de agradecimiento y aliviaron la incertidumbre de sus seguidores.

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El reencuentro en casa: agradecimientos, risas y apoyo

Sol León inició el video mostrando que eran cerca de las cinco y media de la mañana y caminó hacia la entrada de su casa, donde se encontró con Naim Darrechi y Derek Trejo.

Naim Darrechi fue detenido en aeropuerto de Ciudad de México tras fuerte altercado con tripulación de vuelo - crédito @naimdarrechilemete/tiktok

El ambiente fue relajado, con bromas y frases espontáneas que reflejaron la tensión superada durante la noche.

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“Son las como cinco… de la mañana”, dijo Sol León al abrir la puerta. Naim Darrechi agradeció: “Patrona, gracias, ¿eh?”. Sol respondió: “La gente se movilizó bien cabrón”.

En la conversación, ambos reconocieron el papel fundamental del equipo legal.

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“Gracias por ser tan buena amiga, por todo, muchas gracias”, expresó Darrechi. Sol respondió: “No, es que la gente está como loca, desesperada, por eso estamos grabando”.

Naim sumó: “Se movilizó Víctor también”. Sol detalló: “Fueron tres abogados que trabajaron esta noche. La licenciada Alma Félix y la licenciada Aylin Sandoval fueron las que encomendaron a Víctor. Son las de mi confianza. Ellas son las… equipo de sueño”.

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La influencer compartió el clip desde sus redes sociales (solleon_doll21)

En el cierre del video, Sol León recordó a sus seguidores que más adelante contarían detalles del caso:

“Nosotros dijimos la verdad. No podemos decir por el tema legal, pero todo un cagadero, por lo que en todo momento se dijo y por algo está aquí. Pero mañana lo aclaramos”.

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Naim y los demás presentes compartieron risas antes de despedirse para descansar.

La reacción en redes y la movilización por Darrechi

Sol León acompañó el video en Instagram con un mensaje dirigido a su comunidad:

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“Se hizo #JusticiaPorNaim, mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esto fue gracias a todos ustedes. Vamos a dormir; Naim, Katy y Derek ya están descansando en casa”.

El caso de Naim Darrechi captó la atención en redes sociales y generó movilización entre seguidores y amigos del influencer, quienes siguieron de cerca tanto la detención como el proceso legal.

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