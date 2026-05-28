México

Sheinbaum advierte sobre “riesgo real” de injerencia extranjera en las elecciones de México

La Cámara de Diputados aprobó con 307 votos la reforma de Monreal que permite anular elecciones por injerencia extranjera, en medio del escándalo del Hondurasgate

Guardar
Google icon
El pleno legislativo avaló modificaciones que permitirán invalidar procesos electorales si se comprueba intervención de actores externos, en medio de cuestionamientos sobre la claridad del texto y las posibles consecuencias para futuras votaciones. (Infobae-Itzallana)
El pleno legislativo avaló modificaciones que permitirán invalidar procesos electorales si se comprueba intervención de actores externos, en medio de cuestionamientos sobre la claridad del texto y las posibles consecuencias para futuras votaciones. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas este jueves durante su conferencia de prensa matutina. Al referirse a la reforma constitucional aprobada la madrugada anterior, la mandataria fue contundente: existe un riesgo real de injerencia extranjera en las próximas elecciones en México.

“Próximo año en México, se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia”, afirmó Sheinbaum, quien citó como antecedente el caso de Mexicanos contra la Corrupción, organización que —según señaló— recibió financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos para apoyar a candidatos específicos.

PUBLICIDAD

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, subrayó la presidenta.

El trasfondo legislativo: Monreal y 307 votos

La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, tras más de 15 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 307 votos a favor en la madrugada del jueves y fue remitida al Senado de la República para su análisis y dictamen.

PUBLICIDAD

La reforma eleva a rango constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acredite financiamiento o intervención de actores extranjeros en el proceso electoral mexicano.

El Congreso de la Unión discutirá cuatro iniciativas que incluyen modificaciones al Poder Judicial y al marco electoral, abordando temas sobre candidaturas, nulidad de elecciones por injerencia foránea y procedimientos de impugnación. (Infobae-Itzallana)
El Congreso de la Unión discutirá cuatro iniciativas que incluyen modificaciones al Poder Judicial y al marco electoral, abordando temas sobre candidaturas, nulidad de elecciones por injerencia foránea y procedimientos de impugnación. (Infobae-Itzallana)

Sheinbaum, el respaldo presidencial y sus señalamientos previos

La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó a este debate sin antecedentes. Desde sus primeros meses al frente del Ejecutivo, advirtió sobre esta posibilidad, y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución con el fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.

Cuando Monreal le presentó su propuesta, la mandataria fue directa: “Aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México”.

Pero Sheinbaum ha ido más allá de las frases. También señaló que México debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que “México no es piñata de nadie”. En otra ocasión, al referirse a asesores del gobierno de Trump, dijo: “Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos (...) son algunos que lo asesoran, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones”.

El caso que el gobierno mexicano ha traído reiteradamente a la mesa es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2018 y 2024, la organización recibió más de 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). La propia organización confirmó haber recibido dichos fondos, aunque defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad y que contaba con permiso del SAT para recibir donativos extranjeros.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fue uno de los casos destacados tras la cancelación del registro de donatarias, medida que la presidenta atribuyó a criterios técnicos del SAT. (Infobae-Itzallana)
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fue uno de los casos destacados tras la cancelación del registro de donatarias, medida que la presidenta atribuyó a criterios técnicos del SAT. (Infobae-Itzallana)

El contexto regional: el Hondurasgate llega a México

La aprobación de esta reforma no ocurre en el vacío. Detrás del debate hay un escándalo regional que ha puesto en alerta a varios gobiernos de América Latina: el Hondurasgate.

Este escándalo político de alcance regional fue revelado a finales de abril de 2026 y expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa. El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien tras ser condenado por narcotráfico en EE.UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.

Su autenticidad fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países.

Según los audios filtrados, existe una red que busca desacreditar a los gobiernos de Colombia y México mediante desinformación dirigida contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con una supuesta aportación de 350,000 dólares del gobierno de Javier Milei al proyecto.

Las grabaciones filtradas detallan la existencia de una red financiada por actores extranjeros que buscaría influir en el contexto político nacional a través de la difusión de información falsa mediante canales digitales y recursos públicos. (Infobae-Itzallana)
Las grabaciones filtradas detallan la existencia de una red financiada por actores extranjeros que buscaría influir en el contexto político nacional a través de la difusión de información falsa mediante canales digitales y recursos públicos. (Infobae-Itzallana)

Las críticas: ¿Escudo soberano o herramienta de control?

Legisladoras del PAN advirtieron que Morena busca crear una causal de nulidad “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo, y alertaron que términos como “campañas digitales”, “desinformación” o “presión diplomática” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anticipó que su bancada votará en contra, acusando a Morena de querer “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas” y calificando la iniciativa de generar tensión innecesaria con Estados Unidos.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección cuando no convenga el resultado”.

Desde la academia y los organismos electorales, las alertas apuntan en la misma dirección. El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.

Lo que viene: el Senado, la discusión pendiente y el reloj electoral

La reforma llega al Senado en un momento de presión legislativa. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.

Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre quién decide en México —y cómo se prueba cuando alguien más intenta hacerlo— apenas comienza.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumEstados UnidosDonald TrumpCIAInvasion ExtranjeraDiputadosSenadoVotoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

La mandataria nacional había asegurado que existía una ficha roja contra el gobernador de Sinaloa con licencia y otros funcionarios de ese estado, sin embargo, la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, corroboró la información y dijo que no existía tal ficha

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

“Fue un acto de justicia”: Omar García Harfuch explica qué significó la captura y muerte de El Mencho para él y para México

El Secretario de Seguridad consideró al grupo criminal de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes como “el principal responsable de la mayoría de los homicidios en el país”

“Fue un acto de justicia”: Omar García Harfuch explica qué significó la captura y muerte de El Mencho para él y para México

Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Tras vencer a Pumas, jugadores de “La Maquina” lanzaron

Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Ricardo Acosta recibió innumerables críticas en redes sociales, donde usuarios consideraron que su reacción fue exagerada

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Comparecencia de Maru Campos es sólo para brindar información: “No se le está imputando de nada”, asegura Sheinbaum

El PAN ha señalado que se trata de una persecución política

Comparecencia de Maru Campos es sólo para brindar información: “No se le está imputando de nada”, asegura Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Vocalista de Los Acosta ofrece disculpa tras expulsar a fanático que lanzó un sombrero al escenario

Así fue el emotivo reencuentro entre Sol León y Naim Darrechi tras su liberación

Rafaela Castro debuta en radio y revela cómo Cristian Castro impulsó su amor por la música

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

Liberan a Naim Darrechi tras su detención en el Aeropuerto de la CDMX: el mensaje que dejó en redes

DEPORTES

Mundial 2026: Tacos de suadero y postres callejeros: los sabores que debes probar si vas al Estadio Azteca

Mundial 2026: Tacos de suadero y postres callejeros: los sabores que debes probar si vas al Estadio Azteca

Fidel Kuri queda libre y juez cierra definitivamente el caso de fraude contra el exdueño de Tiburones Rojos

Agustín Palavecino rompe el silencio y explica el porqué de las burlas hacia Pumas: ¿está arrepentido?

Luchador Máximo protagoniza pelea a golpes con vendedor de máscaras durante función en CDMX

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se podrán ver por televisión abierta en México