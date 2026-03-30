Greenpeace responde a Sheinbaum: “Enviamos una aclaración y la presidenta solo leyó el primer punto, pero no la alerta”

En esta foto de archivo del 10.05.015, un delfín muerto yace sobre la costa de Grand Isle, en el golfo de México. La Federación Nacional de Vida Silvestre advirtió este martes que el peor derrame de crudo ocurrido hace 10 años sigue provocando graves daños a delfines, tortugas y otros animales. (07.04.2020)

La presidenta Claudia Sheinbaum usó la mañanera del miércoles 25 de marzo para arremeter contra Greenpeace México, cuestionando la rigurosidad científica de la organización tras la difusión de una infografía sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace, acudió al programa de Carmen Aristegui para referirse al malentendido y sostener la denuncia de fondo.

El error fue la imagen, no los datos

Lara explicó que la imagen cuestionada por Sheinbaum no era de autoría de Greenpeace ni representaba una medición científica propia. Se trataba de una infografía del medio El Independiente, difundida con su crédito correspondiente, que circuló en redes sociales y fue atribuida a la organización. Greenpeace emitió una aclaración, pero según Lara, la presidenta únicamente leyó el primer punto del comunicado, sin incluir la alerta central: 630 kilómetros de línea de costa afectados por hidrocarburos. “Enviamos una aclaración y la presidenta solo leyó el primer punto, pero no la alerta”

“Esto representa un distractor para las autoridades mexicanas”, señaló Lara. “En lugar de enfocarse en la información científica, en los datos que brindamos con imágenes satelitales y en el mapa de construcción colectiva de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, se enfocaron en una imagen que ni siquiera es nuestra."

La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica en conferencia la infografía de Greenpeace México sobre la mancha de hidrocarburos en el Golfo, asegurando que la imagen difundida no refleja la situación real de la zona.

La ciencia y la versión oficial, en puntos distintos

El Grupo Interinstitucional (GI) — integrado por Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa — señaló en su comunicado del 26 de marzo que el derrame tiene tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales cerca de Coatzacoalcos y del Complejo Cantarell.

Por su parte, un informe del Sistema de Detección y Monitoreo de Hidrocarburos Marinos — elaborado por el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Sedno y Ecosur — analizó 70 imágenes satelitales captadas entre el 8 de febrero y el 22 de marzo. Los investigadores reportan que la probabilidad de que el crudo derive de chapopoteras es muy baja, dado su extensión, concentración, duración y forma, y señalan que el sistema ya tiene documentada la huella de las emanaciones naturales de Cantarell como referencia de comparación.

Mil 146 accidentes y un llamado a la transición

Lara también situó el derrame en un contexto más amplio: entre 2008 y 2024 se han documentado mil 146 accidentes vinculados a la industria de los hidrocarburos en México.

Desde esa perspectiva, Greenpeace llama al gobierno federal a avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables y alejarse del modelo fósil, incluido el gas natural, que se perfila como "hidrocarburo de transición“.

“Los impactos de la industria fósil no se quedan solo en el medio ambiente", señaló Lara. “También están impactando el día a día de las personas que habitan alrededor de esta infraestructura riesgosa.”