Rescatan tortuga verde contaminada en Veracruz: evidencia daño ambiental en el Golfo de México

Personal de PROFEPA, el Acuario de Veracruz y ciudadanos colaboran en el rescate y traslado de una tortuga verde encontrada con vida en la playa de la Riviera, en Alvarado, Veracruz. (Injfobae-Itzallana)

Una tortuga verde (Chelonia mydas) apareció varada con vida en una playa de la Riviera de Alvarado, Veracruz, como una señal más del daño que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México continúa causando a las especies marinas de la región.

Gracias a la alerta de ciudadanos y a la coordinación entre PROFEPA y el Acuario de Veracruz, el ejemplar fue trasladado a tiempo para recibir atención especializada. La Semarnat confirmó que la tortuga ya se encuentra limpia y bajo cuidado, en un rescate que la dependencia calificó como muestra de que “cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina”.

El contexto: más de 700 toneladas de contaminante recolectadas

El rescate ocurre en medio de una emergencia ambiental que el gobierno federal ha tratado de gestionar desde las primeras semanas de febrero. Según el comunicado conjunto del Grupo Interinstitucional, conformado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa, informó que las playas se encuentran “limpias como resultado de jornadas intensivas de atención, contención y saneamiento”, en las que se han desplegado más de 3 mil elementos, 46 embarcaciones, siete aeronaves y más de mil metros de barreras de contención.

Hasta el momento se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales en altamar. Las acciones abarcan 39 playas y más de 480 kilómetros de costa, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

La tortuga verde (Chelonia mydas) fue hallada varada en la Riviera de Alvarado y permanece bajo observación tras ser rescatada.

La polémica con Greenpeace

Sin embargo, la versión oficial no ha estado exenta de cuestionamientos. El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en su conferencia mañanera contra Greenpeace México tras la difusión de una infografía que mostraba una enorme mancha de hidrocarburos en el Golfo. “Esa imagen es falsa”, afirmó la mandataria, señalando que la organización “a veces no tiene datos científicos para sustentar lo que dice”.

Greenpeace admitió que la imagen no era propia ni satelital —fue tomada de una infografía del medio El Independiente— y se disculpó por la confusión. Sin embargo, la organización no se retractó de la denuncia de fondo: sostiene que imágenes satelitales del Sentinel 1 y Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea evidencian un derrame de grandes dimensiones desde mediados de febrero, y que los 630 kilómetros de litoral afectado reportados provienen de datos del mapa ciudadano de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

La SEMARNAT informó sobre la coordinación de autoridades y sociedad civil para atender el varamiento de la tortuga verde y reforzar las acciones de protección de la vida marina en el Golfo de México.

Una tortuga como imagen de lo que está en juego

Mientras las autoridades y organizaciones ambientales cruzan versiones sobre el alcance real del desastre, el rescate de la tortuga verde en Alvarado resume en una sola imagen lo que está en disputa: el estado real de un ecosistema marino que, independientemente de los comunicados oficiales, sigue mostrando señales de alarma.