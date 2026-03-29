México

Rescatan tortuga verde contaminada en Veracruz: evidencia daño ambiental en el Golfo de México

El hallazgo y recuperación de la tortuga revela el daño ambiental que persiste en la Riviera de Alvarado pese a los operativos de limpieza

Guardar
Personal de PROFEPA, el Acuario de Veracruz y ciudadanos colaboran en el rescate y traslado de una tortuga verde encontrada con vida en la playa de la Riviera, en Alvarado, Veracruz. (Injfobae-Itzallana)
Personal de PROFEPA, el Acuario de Veracruz y ciudadanos colaboran en el rescate y traslado de una tortuga verde encontrada con vida en la playa de la Riviera, en Alvarado, Veracruz. (Injfobae-Itzallana)

Una tortuga verde (Chelonia mydas) apareció varada con vida en una playa de la Riviera de Alvarado, Veracruz, como una señal más del daño que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México continúa causando a las especies marinas de la región.

Gracias a la alerta de ciudadanos y a la coordinación entre PROFEPA y el Acuario de Veracruz, el ejemplar fue trasladado a tiempo para recibir atención especializada. La Semarnat confirmó que la tortuga ya se encuentra limpia y bajo cuidado, en un rescate que la dependencia calificó como muestra de que “cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina”.

El contexto: más de 700 toneladas de contaminante recolectadas

El rescate ocurre en medio de una emergencia ambiental que el gobierno federal ha tratado de gestionar desde las primeras semanas de febrero. Según el comunicado conjunto del Grupo Interinstitucional, conformado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa, informó que las playas se encuentran “limpias como resultado de jornadas intensivas de atención, contención y saneamiento”, en las que se han desplegado más de 3 mil elementos, 46 embarcaciones, siete aeronaves y más de mil metros de barreras de contención.

Hasta el momento se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales en altamar. Las acciones abarcan 39 playas y más de 480 kilómetros de costa, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

La tortuga verde (Chelonia mydas) fue hallada varada en la Riviera de Alvarado y permanece bajo observación tras ser rescatada.
La tortuga verde (Chelonia mydas) fue hallada varada en la Riviera de Alvarado y permanece bajo observación tras ser rescatada.

La polémica con Greenpeace

Sin embargo, la versión oficial no ha estado exenta de cuestionamientos. El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en su conferencia mañanera contra Greenpeace México tras la difusión de una infografía que mostraba una enorme mancha de hidrocarburos en el Golfo. “Esa imagen es falsa”, afirmó la mandataria, señalando que la organización “a veces no tiene datos científicos para sustentar lo que dice”.

Greenpeace admitió que la imagen no era propia ni satelital —fue tomada de una infografía del medio El Independiente— y se disculpó por la confusión. Sin embargo, la organización no se retractó de la denuncia de fondo: sostiene que imágenes satelitales del Sentinel 1 y Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea evidencian un derrame de grandes dimensiones desde mediados de febrero, y que los 630 kilómetros de litoral afectado reportados provienen de datos del mapa ciudadano de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

La SEMARNAT informó sobre la coordinación de autoridades y sociedad civil para atender el varamiento de la tortuga verde y reforzar las acciones de protección de la vida marina en el Golfo de México.
La SEMARNAT informó sobre la coordinación de autoridades y sociedad civil para atender el varamiento de la tortuga verde y reforzar las acciones de protección de la vida marina en el Golfo de México.

Una tortuga como imagen de lo que está en juego

Mientras las autoridades y organizaciones ambientales cruzan versiones sobre el alcance real del desastre, el rescate de la tortuga verde en Alvarado resume en una sola imagen lo que está en disputa: el estado real de un ecosistema marino que, independientemente de los comunicados oficiales, sigue mostrando señales de alarma.

Temas Relacionados

Animales marinosVeracruzGreenpeaceSemarnatGolfo de MéxicoMedio ambienteDerrame de hidrocarburoClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex continúa revelando aspectos inéditos de la vida del conductor

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Policía cibernética alerta por fraudes de viajes en Semana Santa: así operan falsas agencias

Ciberdelincuentes ofrecen paquetes con precios bajos en redes sociales, piden anticipos y desaparecen tras el pago

Policía cibernética alerta por fraudes de viajes en Semana Santa: así operan falsas agencias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 29 de marzo

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 29 de marzo

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

La transmisión del partido amistoso entre México y Portugal, marcada por un exceso de publicidad, desató críticas a nivel internacional

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada

La jefa de Gobierno calificó como exitoso el despliegue de movilidad y seguridad durante la reinauguración del estadio, considerado un ensayo rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal

¿Jorge D’Alessio y Marichelo se separan? Esto es lo que se sabe

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Ricardo Hill, el “Teacher” de La Hora Pico, reaparece y pide ayuda: “Le tengo miedo a la muerte”

DEPORTES

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Xolos vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 14 de la Liga Mx Femenil

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada