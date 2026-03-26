Sheinbaum arremete contra Greenpeace por difundir foto de derrame en Veracruz en el Golfo de México: “Esa imagen es falsa”

La presidenta Claudia Sheinbaum lee en conferencia el comunicado de Greenpeace en el que la organización admite que la imagen difundida sobre el derrame en el Golfo no era propia ni satelital. (Infobae- Jesúe Abraham)

Hoy en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum usó la mañanera de este miércoles para desacreditar directamente a Greenpeace México. El motivo: una infografía que la organización difundió en redes sociales mostrando una enorme mancha de hidrocarburos en el Golfo de México, que según Sheinbaum no corresponde a la realidad.

“Subió una imagen como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos, y casualmente parecía que todo salía de la refinería Dos Bocas”, dijo la presidenta. “Esa imagen es falsa. No tiene nada que ver con la situación en la que actualmente está el Golfo.”

Sheinbaum acusó a Greenpeace de ser una organización que “a veces no tiene datos científicos para sustentar lo que dice” y aprovechó para informar que el gobierno formó un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina, Pemex, Semarnat, la CEA y Profepa para atender el incidente. Aseguró que las playas hoy están limpias, que se ha trabajado con los pescadores y que hay un censo para apoyarlos.

La mandataria también leyó parte del comunicado donde el grupo ambientalista se retracta y se disculpa por haber difundido la foto con información poco precisa. (Presidencia)

Sheinbaum lee el comunicado de Greenpeace y respalda su versión sobre la imagen del derrame

Durante la misma conferencia, la presidenta leyó en vivo el comunicado de Greenpeace en el que la organización admitía que la imagen no era propia ni satelital: fue tomada de una infografía del medio El Independiente, compartida con crédito y como imagen ilustrativa. Diversos medios la reprodujeron atribuyéndosela a Greenpeace.

“Que bueno que lo están reconociendo”, dijo Sheinbaum frente a las cámaras, usando el propio comunicado de la organización como respaldo a su versión. Greenpeace asumió la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentó la confusión generada — pero eso no significó retractarse de la denuncia de fondo.

Greenpeace admite el error en la imagen pero no cede en la denuncia de fondo

El momento revela la estrategia comunicativa de la organización. Horas antes de que la presidenta Sheinbaum leyera el comunicado de Greenpeace en la mañanera, Ornella Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, ya mantenía la denuncia en el programa de Azucena Uresti. En esa entrevista, Garelli aseguró que entre el 6 y el 10 de febrero ya era visible el inicio del derrame con una embarcación identificada en la Sonda de Campeche como posible origen y que, para mediados de ese mes, otras cinco embarcaciones aparecían tratando de contener el incidente.

La postura de Greenpeace es clara: reconocen haber compartido una imagen imprecisa, pero no se retractan de la denuncia. En su comunicado, la organización sostiene que los datos que han difundido —como los 630 km de litoral afectado— provienen del mapa ciudadano elaborado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, y que las imágenes satelitales del Sentinel 1 y Sentinel 2, de la Agencia Espacial Europea, evidencian un derrame de grandes dimensiones desde al menos mediados de febrero. El error fue en la infografía. La acusación de opacidad e inacción por parte de las autoridades, dicen, sigue en pie.

La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica en conferencia la infografía de Greenpeace México sobre la mancha de hidrocarburos en el Golfo, asegurando que la imagen difundida no refleja la situación real de la zona.