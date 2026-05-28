Rafaela Castro debuta en radio y revela cómo Cristian Castro impulsó su amor por la música

Rafael Castro, hija de Cristian Castro, debutó como cantante, siguiendo los pasos musicales de su padre y generando gran expectativa. (Instagram)

Rafaela Castro, hija del cantante Cristian Castro y de la empresaria colombiana Paola Eraso, dio un nuevo paso en el mundo artístico al debutar en la radio con un cuento sonoro transmitido por una estación colombiana. La menor, de 12 años, sorprendió con sus habilidades vocales y compartió detalles sobre la influencia que ha tenido su famoso padre en su formación musical.

La joven participó en un programa de Teusacá Radio junto a un compañero de su escuela de canto. Ambos interpretaron un relato del escritor italiano Gianni Rodari, experiencia con la que Rafaela mostró soltura frente al micrófono y una faceta artística cada vez más desarrollada.

PUBLICIDAD

Antes de la presentación, la hija menor de Cristian Castro habló sobre sus primeros acercamientos a la música y explicó que fue el intérprete de “Azul” quien insistió en que estudiara un instrumento desde muy pequeña.

“Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá estaba muy pegado a la música porque él es cantante, él es Cristian Castro y pues lo pueden buscar en redes o Google y por cualquier fuente de información lo encuentran”, comentó la menor durante la entrevista.

Rafaela sorprendió con sus habilidades vocales y compartió detalles sobre la influencia que ha tenido su famoso padre en su formación musical. (Instagram)

Rafaela sobre su papá: “Decidió que tenía que estudiar música”

Rafaela recordó que el cantante quiso que creciera rodeada de formación musical desde temprana edad. “Él decidió que yo tenía que estudiar algo de música, porque le interesaba mucho y por eso me metía a clases de piano para que yo entendiera más lo de la música. Y pues me gustó mucho el piano y seguí con mi proceso y mi papá está muy orgulloso”, expresó.

PUBLICIDAD

La joven también aprovechó el espacio para enviarle un mensaje cariñoso al artista mexicano: “Le mando un saludito”.

Además de las clases de canto, Rafaela estudia piano y baile en Colombia, país donde vive actualmente junto a su madre. En meses recientes también llamó la atención por su desempeño académico y por dominar el inglés durante una presentación escolar.

PUBLICIDAD

Aunque Cristian Castro no pudo acompañarla físicamente en aquella actividad, sí participó a distancia y mostró orgullo por los logros de su hija. Días después, durante la celebración de su cumpleaños número 12, el cantante le regaló un teléfono de última generación como reconocimiento a sus buenas calificaciones.

Rafaela es nieta de la actriz Verónica Castro. (Foto: Twitter@vrocastroficial)

“Gracias papi, te quiero mucho”, dijo Rafaela en un video retomado por el programa Ventaneando, mientras el cantante respondía: “Lo que necesites, lo que necesites, feliz cumpleaños”.

PUBLICIDAD

Rafaela Castro nació en abril de 2014 y es nieta de la actriz Verónica Castro. Aunque mantiene una vida alejada del foco mediático, poco a poco comienza a abrirse camino en actividades relacionadas con la música, el modelaje y el espectáculo.