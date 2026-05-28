Citas para naturalizarse mexicano se agotan en horas en CDMX, Monterrey y Tijuana; Mérida sigue sin fecha de reapertura

El portal de la SRE notificó a los interesados que los módulos de Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California ya no tienen espacios disponibles para este mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las citas para naturalizarse mexicano se han convertido en una carrera contra el reloj. En mayo de 2026, los espacios disponibles en las tres sedes operativas —Ciudad de México, Monterrey y Tijuana— desaparecieron del portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en menos de 24 horas. La cuarta sede, Mérida, ni siquiera abrió: lleva semanas cerrada sin fecha de retorno.

El portal de la SRE notificó a los interesados que los módulos de Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California ya no tienen espacios disponibles para este mes.

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La apertura del sistema ocurrió el 30 de abril a las 11:00 horas y, a primera hora del 1 de mayo, la mayoría de las sedes ya mostraban cupo agotado, de acuerdo con lo reportado por Conexión Migrante.

La situación en Mérida: sin fecha de retorno

La SRE indicó que avisará a través de su propio portal cuando esa sede reinicie actividades. Mientras tanto, quienes requieran resolver una duda o dar seguimiento a un trámite de nacionalidad pueden escribir al correo de la SRE (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sede de Mérida, Yucatán, presenta un problema distinto. La cancillería informó que esa oficina se encuentra “inhabilitada por restructuración de personal” y no precisó cuándo volverá a operar.

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La SRE indicó que avisará a través de su propio portal cuando esa sede reinicie actividades. Mientras tanto, quienes requieran resolver una duda o dar seguimiento a un trámite de nacionalidad pueden escribir al correo nacionalidad@sre.gob.mx.

Qué opciones quedan para quienes no alcanzaron cita

Las citas para la naturalización en México se abren mes a mes a través del portal oficial de la SRE. Quienes no lograron un espacio en mayo deberán esperar a que se libere la agenda de junio de 2026, cuya fecha de apertura aún no ha sido anunciada.

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La otra alternativa es estar atentos a la reactivación de la sede de Yucatán, que podría habilitar lugares antes de que abra el siguiente ciclo mensual.

Un punto que la SRE subrayó: quien seleccionó una sede equivocada no puede cambiarla. El solicitante debe presentarse en el módulo que eligió al momento de reservar. Si no puede asistir a su cita, no recibirá ninguna sanción, pero tendrá que agendar un nuevo espacio desde cero.

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Cómo funciona el proceso de naturalización en México

El proceso completo, desde la solicitud hasta la conclusión, puede tomar entre seis y 12 meses, según información del sitio especializado LottaLingo. México permite la doble nacionalidad, por lo que los solicitantes no están obligados a renunciar a su ciudadanía de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naturalización mexicana requiere, en términos generales, acreditar un período de residencia legal en el país —que en la vía ordinaria es de cinco años— y superar una entrevista en español junto con una prueba básica de historia y civismo.

El proceso completo, desde la solicitud hasta la conclusión, puede tomar entre seis y 12 meses, según información del sitio especializado LottaLingo. México permite la doble nacionalidad, por lo que los solicitantes no están obligados a renunciar a su ciudadanía de origen.

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Las citas para este trámite se gestionan exclusivamente a través del portal de la SRE, en la dirección citas.sre.gob.mx. La alta demanda ha convertido la obtención de un espacio en uno de los principales obstáculos del proceso: los cupos mensuales se agotan en horas desde que el sistema los habilita.

Qué hacer si no encontraste cita disponible

La recomendación práctica es revisar el portal de la SRE con frecuencia, tanto para detectar la apertura de citas de junio como para conocer el momento en que Mérida retome la atención.

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Ante cualquier duda sobre el estado de un expediente, el canal oficial de contacto es el correo nacionalidad@sre.gob.mx, habilitado por la propia cancillería para dar seguimiento a los casos en curso.