Comparecencia de Maru Campos es sólo para brindar información: “No se le está imputando de nada”, asegura Sheinbaum

Captura de pantalla (X: @JorgeRoHe)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina que si la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecencia a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue únicamente para que brinde información.

“No se le está imputando de nada”, explicó la mandataria desde Palacio Nacional y negó que haya persecución política en su contra.

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El miércoles 27 de mayo, la gobernadora y representantes del PAN acudieron a las instalaciones de la FGR para la comparecencia a la que fue citada la funcionaria. Desde las puertas de la institución, dieron un discurso en el que reiteraron la postura que adoptaron desde que inició el conflicto: Maru Campos es víctima de persecución política.

Sheinbaum niega persecución y reitera defensa de la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la solicitud de comparecencia para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, surge de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República tras un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, en el cual agentes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y cuatro agentes extranjeros participaron en la localización de un laboratorio de metanfetaminas, hecho que derivó en un accidente mortal.

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“Hay que recordar de dónde viene esta solicitud de la Fiscalía para que la gobernadora de información, porque no se le está imputando de nada, de acuerdo con lo que ha informado la Fiscalía”, subrayó Sheinbaum. La mandataria remarcó que la comparecencia se limita a recabar versiones sobre la presencia de extranjeros en el operativo, práctica que la ley mexicana regula de manera estricta.

María Eugenia 'Maru' Campos, gobernadora de Chihuahua, es representada con expresión de preocupación frente al símbolo de la Fiscalía General de la República, ilustrando la tensión política y judicial actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sólo está permitida su participación en labores de inteligencia y bajo notificación a las autoridades mexicanas. “Es importante por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué fue que había dos personas extranjeras en este operativo”, sostuvo.

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Sheinbaum insistió en que la investigación no constituye un conflicto con Estados Unidos, pero sí exige claridad y respeto a las normas mexicanas: “Tenemos que ser muy claros en que ellos cumplan las reglas y nosotros también, de cuál es la relación de cooperación y coordinación”.

Investigación abierta y rechazo a la politización del caso

Claudia Sheinbaum fue enfática en rechazar la idea de una persecución política: “¿Tiene que ver con un asunto político de la presidenta? No, pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de dos agentes extranjeros”. Explicó que la Fiscalía General de la República está entrevistando a diversos funcionarios para determinar si la presencia de los agentes extranjeros implicó alguna falta administrativa o delito.

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El proceso, afirmó, busca garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa de la soberanía nacional: “No puede haber operativos en tierra conjuntos, porque para eso está la autoridad mexicana. Porque ningún gobierno, no solo Estados Unidos, ningún gobierno extranjero, puede realizar actividades en México fuera de la ley”.

Sheinbaum concluyó que la comparecencia de la gobernadora responde a la necesidad de transparencia y legalidad, sin que ello signifique una imputación o una acción política en su contra.

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