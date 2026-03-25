Greenpeace exige a Sheinbaum impulsar una transición energética histórica y real: “La presidenta se asume como líder climática”

(Infobae-Itzallana)

Un mes después de que aparecieran las primeras manchas de hidrocarburo en las costas de Veracruz, el derrame en el Golfo de México sigue sin ser contenido, sin responsables identificados y con un daño ambiental que se extiende por 630 kilómetros de litoral. Así lo advirtió Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, en entrevista con Asistegui Noticias.

El “modelo roto” que nadie quiere romper

Para Lara Galicia, este desastre no es un accidente aislado: es la consecuencia directa de un modelo energético fósil que el gobierno federal sigue sosteniendo mientras promete lo contrario. “La transición energética es urgente y el gobierno está estancado en resarcir los problemas que genera el modelo fósil", señaló la directora, quien advirtió que aprobar nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos mientras se habla de reparación ambiental es una contradicción que el país ya no puede permitirse.

La propuesta del gobierno de proveer gasolina y petróleo como respuesta a la crisis energética, dijo, “es quedarse en la superficialidad del problema”. Lo que se necesita, insistió, es transitar hacia un modelo de energía soberana que no genere este tipo de impactos y que atienda las necesidades de las comunidades más pobres del país.

(Foto: Facebook / Juan Carlos Atzin Calderón)

La presidenta que se abanderó del clima

El señalamiento más contundente de Lara Galicia apunta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: una mandataria que se ha presentado públicamente como “conocedora del cambio climático" y que, sin embargo, no ha traducido ese discurso en decisiones históricas a la altura de la crisis. “Si ya está sentando precedentes, los impactos que esto genera deberían verse reflejados en una transición energética contundente desde la presidencia de la república", afirmó.

Es significativo, subrayó, que este derrame ocurra en el contexto del aniversario de la expropiación petrolera y que décadas después los impactos sean “bastante críticos para el planeta”. No solo este caso particular: seguirá ocurriendo, advirtió, si no se gira el timón con firmeza desde el más alto nivel de gobierno.

La propia Sheinbaum reconoció este martes que no está claro el origen del derrame ni si ya se detuvo, y anunció la conformación de un Grupo Interdisciplinario para investigar las causas. El gobierno federal informó que continúa la investigación mediante imágenes satelitales, sobrevuelos y revisiones de infraestructura marítima.

Una vista aérea muestra tres barcos en mar abierto, con una sustancia de color rojizo-marrón formando un rastro visible en el agua entre dos de las embarcaciones, bajo un cielo nublado. (The Guardian - Fotografía: Sebastian Zeck)

“No ha sido suficiente la labor del Estado”

“Este es un desastre que no se ha controlado aún por el gobierno”, afirmó Lara Galicia. Las autoridades no han logrado contener el derrame y son las propias comunidades y organizaciones civiles quienes están actuando, muchas veces sin equipo ni medidas de protección adecuadas.

Greenpeace trabaja en coordinación con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, cuyo mapa interactivo de monitoreo ciudadano en tiempo real ha documentado 51 sitios con presencia de chapopote: 42 en Veracruz y 9 en Tabasco, a lo largo de casi toda la extensión del corredor arrecifal hasta Paraíso, Tabasco.

Las primeras manchas aparecieron el 1 de marzo en el municipio de Pajapan, Veracruz, y desde entonces se han extendido a una docena de municipios costeros.

“Los impactos se acumulan”, advirtió Lara Galicia, recordando que este tipo de eventos son parte de un patrón sistemático vinculado a la extracción de petróleo y gas. “Da cuenta del área de sacrificio que definió el gobierno en este territorio.”