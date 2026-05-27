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Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

En redes sociales se viralizaron imágenes de cómo quedaron las calles poblanas, sorprendió que la inusual tormenta pintó de blanco la cancha de “La Franja”

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Vista aérea del Estadio Cuauhtémoc con el campo de fútbol completamente cubierto de una capa blanca de granizo y las gradas azules vacías bajo un cielo nublado
El Estadio Cuauhtémoc en Puebla luce cubierto de granizo después de una intensa tormenta que afectó la región. (X/@EstadioCuauh)

Una intensa tormenta con granizo sorprendió la tarde de este martes 26 de mayo de 2026 a la ciudad de Puebla, el fenómeno meteorológico dejó cubierta las calles de la capital poblana de hielo, pero una de las escenas que más asombró fue la condición en la que quedó la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Grandes extensiones del recinto y sus alrededores quedaron tapizadas de blanco, lo que generó sorpresa entre los habitantes y asistentes habituales de eventos deportivos, pues en pleno verano Puebla parecía estar en invierno, la cantidad de granizo no solo causó asombrosos paisajes, sino que provocó afectaciones viales como vehículos atrapados.

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Tras la granizada, las redes sociales oficiales del Estadio Cuauhtémoc compartieron imágenes de cómo lució la cancha cubierta por una gruesa capa de hielo en la cancha y los accesos principales. El campo y el estacionamiento resultaron completamente cubiertos, mientras la entrada principal se bloqueó por acumulaciones considerables de granizo.

La tarde del 26 de mayo se registró una fuerte tormenta con granizo en la capital de Puebla, esto causó que el estadio Cuauhtémoc quedara con una capa de hielo, las imágenes que circularon en redes sociales asombraron a los aficionados; una capa gruesa de granizo blanco cubrió la cancha y causó impacto por el fenómeno que se registró en pleno verano (Redes sociales X)

Las imágenes del Estadio Cuauhtémoc, cubierto por el inesperado manto blanco, circularon ampliamente y destacan la espectacularidad de un fenómeno pocas veces visto en la ciudad, sorprendiendo tanto a aficionados como a la comunidad local.

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Zonas afectadas en Puebla por la tormenta de granizo

En la capital, Protección Civil confirmó el derrumbe del techo de una secundaria y problemas de inundación en diferentes barrios. Los equipos de limpieza y mantenimiento actuaron de inmediato para despejar las calles y retirar el hielo, priorizando la seguridad y la evaluación de posibles daños en la infraestructura.

Interior del Estadio Cuauhtémoc de Puebla con el campo y parte de las gradas cubiertos por granizo blanco, asientos azules y amarillos, bajo un cielo gris
El campo de juego y parte de las gradas del Estadio Cuauhtémoc de Puebla aparecen completamente cubiertos por una capa de granizo tras una intensa precipitación. (X/ @EstadioCuauh)

Una de las zonas más afectadas fue en la colonia Maravillas, así como calles aledañas. También en la colonia Francisco Villa se registraron inundaciones y vehículos atrapados por la gruesa capa de hielo acumulado.

En la zona conurbada, municipios como Amozoc de Mota y vialidades como la Vía Atlixcáyotl, así como la autopista México - Puebla se vieron afectadas por la tormenta; también reportaron encharcamientos, caídas de árboles y circulación lenta debido a la magnitud del fenómeno.

Vista del Estadio Cuauhtémoc parcialmente cubierto por una densa niebla y granizo blanco que cubre el suelo, bajo un cielo nublado gris
Una intensa granizada transformó el paisaje alrededor del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, cubriendo el suelo y la estructura con una capa de hielo y niebla densa. (X/@EstadioCuauh)
Vista panorámica del interior del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, con el campo de fútbol y la pista de atletismo completamente cubiertos de granizo blanco
Una intensa caída de granizo cubrió el campo de fútbol y sus alrededores en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, dejando el recinto deportivo completamente blanco. (X/@EstadioCuauh)

Reacciones y trabajos de limpieza en el estadio

Frente al impacto del granizo, personal del Estadio Cuauhtémoc y vecinos de la colonia Maravillas salieron rápidamente para retirar el hielo de patios, accesos y entradas. Armados con palas y escobas, los equipos de limpieza despejaron áreas prioritarias poco después de que disminuyera la tormenta, esto para asegurar el paso seguro dentro y fuera del inmueble.

Vista de un estacionamiento y una calle cubiertos por una gruesa capa de granizo blanco, con varios coches estacionados semienterrados en la nieve
Los alrededores del Estadio Cuauhtémoc en Puebla lucen cubiertos por una capa de granizo acumulado tras una fuerte tormenta, afectando vehículos estacionados. (Redes sociales)

Las labores incluyeron la revisión de posibles daños en la estructura y la evaluación del estado de los accesos. La rápida respuesta permitió restablecer parcialmente la circulación en poco tiempo, en tanto se revisan las condiciones generales del estadio.

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