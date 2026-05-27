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ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Andrés Bustamante, Poncho Herrera, Joaquín López Doriga y otros personajes formarán parte de los programas de la cadena durante la Copa del Mundo

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Andrés Bustamante, Poncho Herrera, Joaquín López Doriga y otros personajes formarán parte de los programas de la cadena durante la Copa del Mundo. (Infobae México: Luis Mote Nava)
Andrés Bustamante, Poncho Herrera, Joaquín López Doriga y otros personajes formarán parte de los programas de la cadena durante la Copa del Mundo. (Infobae México: Luis Mote Nava)

La expectación por el Mundial 2026 ya se hace sentir en los estudios de ESPN México, donde este martes se presentó una ambiciosa programación destinada a cubrir todos los ángulos del certamen que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

El proyecto fue gestado durante 500 días y requirió la dedicación de más de 1.000 horas de trabajo. Así lo anunciaron directivos y conductores en una conferencia de prensa encabezada por Sergio Dipp, quien detalló que la cobertura será ininterrumpida: contenido especializado estará disponible las 24 horas en múltiples plataformas, incluyendo transmisiones en vivo, análisis y material exclusivo en redes sociales como YouTube y Facebook.

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Para responder directamente a la pregunta sobre cómo cubrirá ESPN el Mundial 2026, la cadena confirmó que dispondrá de una programación continua durante todo el torneo, no solo con la emisión de los partidos, sino también con programas especiales, análisis en tiempo real y colaboraciones multiplataforma.

Además, sumará voces reconocidas como López Dóriga y Chumel Torres a través de una alianza con Radio Fórmula, ampliando el alcance a nuevas audiencias.

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Siete ex mundialistas presentes

ESPN presenta su cobertura para el Mundial 2026. (Infobae México: Luis Mote Nava)
ESPN presenta su cobertura para el Mundial 2026. (Infobae México: Luis Mote Nava)

El equipo que participará activamente en la cobertura incluye a siete exmundialistas y figuras del periodismo deportivo como Javier Alarcón, Hugo Sánchez, Desirée Monsiváis y Ricardo Peláez.

Durante la presentación, también se anunció la incorporación de Poncho Herrera a un nuevo proyecto vinculado con la Copa del Mundo, reforzando la apuesta de la cadena por propuestas originales y voces diversas.

La iniciativa de ESPN busca posicionarse como referente informativo durante la Copa del Mundo, aprovechando su experiencia en grandes eventos deportivos y la integración de talentos de distintas áreas para ofrecer contenidos tanto en televisión como en plataformas digitales, con el objetivo de mantener informados y entretenidos a los aficionados durante todo el campeonato.

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