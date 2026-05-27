Así fue como Vicente Fernández mandó construir un cerro para su casa en Los Tres Potrillos

En el Rancho 'Los Tres Potrillos' se montó una ofrenda a Vicente Fernández para homenajearlo en Día de Muertos. (Foto: Instagram Alejandro Fernández/ Sony Music)

El Rancho Los Tres Potrillos alberga una de las historias más singulares de la arquitectura residencial en la música mexicana.

¿Qué pidió Vicente Fernández al construir su casa?

Vicente Fernández dio una instrucción inusual cuando decidió construir su casa en los terrenos que adquirió en 1980: pidió que se levantara un cerro artificial para erigir su hogar en lo alto, evocando la serie estadounidense Dallas y su emblemática propiedad de entrada arbolada.

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“Le llamaba mucho la atención a mi papá, porque era de rancho, de caballo, le gustaba mucho, pero en sí, la construcción de la casa, que era el camino de la entrada de la carretera o del highway, eh, tenía un camino arbolado y al fondo estaba la casa”, señaló el hijo del Charro de Huentitán en entrevista para el canal de YouTube de Javier Paniagua.

El rancho que construyó Vicente Fernandez para disfrutar con su familia.

En la conversación, Fernández Jr. recordó que el ingeniero encargado de la obra expresó dudas al recibir la orden porque el terreno era completamente plano. Vicente Fernández insistió:

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“No había cerro. Entonces, el ingeniero le dice a mi papá: ‘Con todo respeto, señor, creo que le entendí mal, pero sí le hago la casa en medio del terreno, pero ¿cuál cerro? Todo es plano’. Dice: ‘El que vas a hacer, por favor, porque lo quiero arriba y de desnivel’”, contó Fernández Jr. al canal de Javier Paniagua.

El rancho, desde entonces, combina naturaleza sembrada por la familia con la peculiar elevación creada para cumplir la visión del cantante.

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(Captura de pantalla/Youtube Rafael Bermudez)

“Qué sufrimientos”: los inicios de Vicente y Cuquita

Para Cuquita Abarca, los primeros años junto a Vicente Fernández estuvieron marcados por la resistencia.

“¿Qué recuerdo? ¡Qué sufrimientos!”, dijo en la charla, aludiendo a las dificultades económicas y personales que enfrentaron antes del éxito. Aseguró: “Nunca renegué de nada, gracias a Dios. Y mira, nos fue bien”.

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Fernández Jr. añadió que la vida familiar transcurrió con largas ausencias de su padre debido al trabajo y que, en palabras de Vicente Fernández, “en esta carrera no hay aniversarios, no hay cumpleaños. Primero está el público”.

El rancho que construyó Vicente Fernandez para disfrutar con su familia.

La familia atribuye parte del equilibrio y fortaleza de Fernández al rol de Cuquita. “La parte importante para que él saliera y estuviera y no se cayera, fue la contraparte, que fue su esposa”, explicó Vicente Fernández Jr.

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Una vida ligada al rancho y a la memoria

El rancho de los Fernández no solo es hogar, sino espacio de trabajo y convivencia familiar. Vicente Fernández recorría por las mañanas los corrales, atendía partos de yeguas y recordaba de memoria la genealogía de cada caballo.

“Llegó a haber cerca de cuatrocientos caballos… Mi papá te sabía cuál era el caballo, cuál era la mamá, cuál era el papá, la mamá cuántos hijos había tenido, cuántas hijas había tenido, y no traía el celular en la mano. Era toda pura cabeza”, relató Fernández Jr.

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