Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

La Feria Nacional Potosina 2026 anunció el cartel completo de artistas para el Palenque y El Foro, en una edición que se extenderá del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí y que combinará conciertos de pago con acceso gratuito a los espectáculos del Teatro del Pueblo y a los juegos mecánicos.
El Palenque reúne a figuras del regional mexicano y la balada pop
El escenario del Palenque concentrará a intérpretes de regional mexicano, pop y balada. Grupo Firme, Julión Álvarez y Edén Muñoz encabezan la lista junto a Luis R. Conríquez, Remmy Valenzuela, Conjunto Primavera y Marca Registrada. El cartel se completa con Ha\*Ash, Emmanuel & Mijares, María José y Malúte. Los boletos para este foro se adquieren a través de la página oficial del evento, y el precio varía según el espectáculo y la zona elegida.
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Mientras que El Foro, será de acceso libre y presentará una mezcla de géneros que va del rock al urbano y la música de raíz. Katy Perry, Mötley Crüe y Bizarrap compartirán cartel con Gloria Trevi, Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, Santa Fe Klan, Kenia OS, Yandel Sinfónico, Sin Bandera y Los Acosta, entre otros artistas.
Más allá de los conciertos, la feria ofrecerá pista de hielo, exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, actividades culturales y deportivas. Los juegos mecánicos también serán gratuitos durante todo el periodo, lo que convierte al evento en una opción para públicos de distintas edades y presupuestos. En esta ocasión destaca la participación de Guanajuato como estado invitado en el evento.
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La Fenapo se celebra cada año entre el mes de julio y agosto y atrae a visitantes locales, nacionales e internacionales. El estado de San Luis Potosí la posiciona como espacio de promoción cultural y económica, y esta edición busca consolidar ese perfil con uno de los carteles más amplios de su historia reciente.
Cabe señalar que los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Fast Ticket, donde por primera vez estarán disponibles todas las localidades, incluidas primeras, segundas y terceras filas, a precios oficiales. Con esta medida la Fenapo busca eliminar prácticas de reventa que durante años limitaron el acceso a los mejores espacios, garantizando un proceso más equitativo y ordenado.
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Por otro lado, El Palenque 2026 adoptará un concepto totalmente familiar, con la eliminación de mesas de juego e integración de restaurantes y comida típica potosina, además de mejoras en servicios e instalaciones.
Cartelera completa para el Palenque 2026
- Remmy Valenzuela: 7 de agosto
- Luis R. Conríquez: 8 de agosto
- Conjunto Primavera: 9 de agosto
- María José: 13 de agosto
- Matute: 14 de agosto
- Pesado e Invasores: 15 de agosto
- Cornelio Vega: 16 de agosto
- Horóscopos de Durango: 20 de agosto
- Grupo Firme: 21 de agosto
- Ha*Ash: 23 de agosto
- Emmanuel & Mijares: 27 de agosto
- Marca Registrada: 28 de agosto
- Edén Muñoz: 29 de agosto
- Julión Álvarez: 30 de agosto
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