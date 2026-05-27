México

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

Con Grupo Firme junto a Julión Álvarez en el Palenque, la Feria Nacional Potosina presenta su edición más amplia en el estado

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FENAPO 2026
La Fenapo 2026 combinará conciertos sin costo en El Foro con espectáculos de pago en el Palenque, con un cartel que mezcla rock internacional, regional mexicano y pop del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí. (Facebook Mijares / María José / Ha*Ash / Julión Álvarez)

La Feria Nacional Potosina 2026 anunció el cartel completo de artistas para el Palenque y El Foro, en una edición que se extenderá del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí y que combinará conciertos de pago con acceso gratuito a los espectáculos del Teatro del Pueblo y a los juegos mecánicos.

El Palenque reúne a figuras del regional mexicano y la balada pop

El escenario del Palenque concentrará a intérpretes de regional mexicano, pop y balada. Grupo Firme, Julión Álvarez y Edén Muñoz encabezan la lista junto a Luis R. Conríquez, Remmy Valenzuela, Conjunto Primavera y Marca Registrada. El cartel se completa con Ha\*Ash, Emmanuel & Mijares, María José y Malúte. Los boletos para este foro se adquieren a través de la página oficial del evento, y el precio varía según el espectáculo y la zona elegida.

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Mientras que El Foro, será de acceso libre y presentará una mezcla de géneros que va del rock al urbano y la música de raíz. Katy Perry, Mötley Crüe y Bizarrap compartirán cartel con Gloria Trevi, Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, Santa Fe Klan, Kenia OS, Yandel Sinfónico, Sin Bandera y Los Acosta, entre otros artistas.

FENAPO 2026
Del 7 al 30 de agosto, San Luis Potosí recibirá la Fenapo 2026 con entrada gratuita a El Foro y juegos mecánicos, además de un Palenque con figuras del regional mexicano como Grupo Firme, Julión Álvarez y Luis R. Conríquez. (@ferianacionalpotosina)

Más allá de los conciertos, la feria ofrecerá pista de hielo, exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, actividades culturales y deportivas. Los juegos mecánicos también serán gratuitos durante todo el periodo, lo que convierte al evento en una opción para públicos de distintas edades y presupuestos. En esta ocasión destaca la participación de Guanajuato como estado invitado en el evento.

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La Fenapo se celebra cada año entre el mes de julio y agosto y atrae a visitantes locales, nacionales e internacionales. El estado de San Luis Potosí la posiciona como espacio de promoción cultural y económica, y esta edición busca consolidar ese perfil con uno de los carteles más amplios de su historia reciente.

Cabe señalar que los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Fast Ticket, donde por primera vez estarán disponibles todas las localidades, incluidas primeras, segundas y terceras filas, a precios oficiales. Con esta medida la Fenapo busca eliminar prácticas de reventa que durante años limitaron el acceso a los mejores espacios, garantizando un proceso más equitativo y ordenado.

Con Grupo Firme junto a Julión Álvarez en el Palenque, la Feria Nacional Potosina 2026 presenta su edición más amplia en San Luis Potosí. (Cuartoscuro)
Con Grupo Firme junto a Julión Álvarez en el Palenque, la Feria Nacional Potosina 2026 presenta su edición más amplia en San Luis Potosí. (Cuartoscuro)

Por otro lado, El Palenque 2026 adoptará un concepto totalmente familiar, con la eliminación de mesas de juego e integración de restaurantes y comida típica potosina, además de mejoras en servicios e instalaciones.

Cartelera completa para el Palenque 2026

  • Remmy Valenzuela: 7 de agosto
  • Luis R. Conríquez: 8 de agosto
  • Conjunto Primavera: 9 de agosto
  • María José: 13 de agosto
  • Matute: 14 de agosto
  • Pesado e Invasores: 15 de agosto
  • Cornelio Vega: 16 de agosto
  • Horóscopos de Durango: 20 de agosto
  • Grupo Firme: 21 de agosto
  • Ha*Ash: 23 de agosto
  • Emmanuel & Mijares: 27 de agosto
  • Marca Registrada: 28 de agosto
  • Edén Muñoz: 29 de agosto
  • Julión Álvarez: 30 de agosto

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