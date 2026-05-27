Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Sergio Pérez gira su volante para mantenerse en pista ( X / Sergio Pérez))

El fin de semana de Sergio Checo Pérez en Montreal, Canadá se convirtió en la primera ocasión que abandona una carrera oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 vistiendo los colores de Cadillac, escudería norteamericana que obtuvo mejoras fenomenales para enseñar a los demás equipos que, pese a ser estar en inicios dentro de la máxima categoría, puede competir por los puntos al tener a sobresalientes competidores en su alineación.

Checo había hecho su mejor registro en la carrera sprint del sábado último al finalizar undécimo, no obstante una sanción de 10 segundos por obligar al neozelandés, Liam Lawson, a salir de pista lo hicieron caer al decimocuarto lugar, decisión que le pareció “totalmente injusto”, pero eso no quitó ser “el mejor día para Cadillac” de acuerdo a las letras escritas por Sergio Pérez en sus redes sociales. “Cada vez más cerca de los puntos”.

PUBLICIDAD

Su resultado en la sprint race dio motivos para pensar una remontada el día de la carrera al tener que salir desde el antepenúltimo lugar de la parrilla, 20. No obstante, una ruptura de la suspensión delantera del bólido de Pérez Mendoza lo obligó a retirarse del Gran Premio de Canadá causando su primer abandono en esta periodización, previo a su retorno en la competencia más emblemática de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, donde Checo Pérez ya sabe lo que es ganar en la joya de la corona de la Fórmula 1.

Ocurrió un 29 de mayo de 2022 cuando el piloto mexicano, en representación de la escudería austriaca, Red Bull Racing, arrancó desde la tercera posición, por detrás de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr, logrando subir a la primera posición para ser el vencedor del Gran Premio de Mónaco y ser el único mexicano que consiguió la proeza de ganar en una de las competencias que forma parte de la “Triple Corona” del Automovilismo, junto a las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans.

PUBLICIDAD

Sergio 'Checo' Pérez celebra su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Checo también ha vivido episodios lamentables en el circuito de Montecarlo. En su debut en 2011 con el equipo Sauber el tapatío perdió el control de su monoplaza al salir del túnel y se estrelló de frente contra la barrera de contención a más de 300 km/h. Eso le provocó una conmoción cerebral y un fuerte golpe en la cabeza. Esto le impidió correr el resto del fin de semana por prevención médica

Además, el 26 de mayo de 2024 Pérez estuvo inmiscuido en un fuerte accidente con Kevin Magnussen y Nicolas Hülkenberg en la primera vuelta en la subida hacia la curva de Massenet. Su auto Red Bull quedó totalmente destrozado y no pudo regresar a la competición. En 2025 no estuvo presente en Mónaco dado que Sergio Pérez se tomó un año sabático tras su salida oficial de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se celebrará el Gran Premio de Mónaco?

Sergio Pérez El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará 17 en la Sprint. ( X / Sergio Pérez)

De acuerdo a la información oficial en las páginas de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el domingo 7 de junio en punto de las 7:00 a.m. (tiempo del Centro de México). Será la primera vez que Cadillac probará suerte en el trazado de Montecarlo con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus principales pilotos este año.