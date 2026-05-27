Vinculan a proceso a “El Mauri”, presunto operador de AMOS por delito de extorsión en Edomex

A proceso judicial a “El Mauri”, presunto operador de AMOS por delito de extorsión en municipios del oriente del Edomex (CRÉDITOS: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo auto de vinculación a proceso judicial en contra de Mauricio “N”, alias “El Mauri”, presunto integrante de la organización autodenominada Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) por su probable participación en el delito de extorsión en el municipio de Los Reyes La Paz.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, “El Mauri” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de la llamada “Operación Restitución”, estrategia enfocada en combatir delitos relacionados con despojo, extorsión y ataques contra la propiedad en la zona oriente del Estado de México.

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Se pidió 50 mil pesos a víctima

Proceso judicial Mauricio “N”, alias “El Mauri”, presunto integrante de la organización autodenominada Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) extorsión Los Reyes la Paz Edomex Operación Restitución (Foto: FGJEM)

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero, cuando el hoy imputado, acompañado de aproximadamente diez sujetos, ingresó presuntamente de manera ilegal a dos terrenos propiedad de la víctima, ubicados en el municipio de La Paz.

Posteriormente, el 14 de abril, Mauricio “N” y otros dos individuos habrían interceptado a la víctima en calles de la colonia El Salado, donde presuntamente le exigieron la cantidad de 50 mil pesos a cambio de devolverle sus propiedades.

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Según la carpeta de investigación, los sujetos amenazaron de muerte a la víctima en caso de no acceder a sus exigencias económicas. Ante el temor de sufrir una agresión, la persona afectada entregó una cantidad menor de dinero para evitar ser lastimada.

Tras tomar conocimiento de los hechos, agentes de la Fiscalía estatal realizaron trabajos de investigación que permitieron identificar a Mauricio “N”, alias “El Mauri”, como probable responsable de la extorsión. Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente.

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Una vez cumplimentado el mandato judicial, el presunto integrante de AMOS fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Operaba en la zona oriente del Edomex

Otros integrantes de la organización ya han sido detenidos (FGJEM)

Luego de revisar los datos de prueba aportados por la Fiscalía del Estado de México, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Además, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones del caso.

Las autoridades mexiquenses identifican a “El Mauri” como uno de los operadores relevantes dentro de la estructura de AMOS, grupo que presuntamente mantiene operaciones en municipios como Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz.

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La Fiscalía indicó que dicha organización estaría relacionada con diversos delitos, entre ellos despojo, amenazas y conductas contra la propiedad, afectando principalmente a habitantes de la zona oriente del Estado de México.

Como parte de la “Operación Restitución”, la institución informó que hasta el momento han sido detenidas 42 personas consideradas objetivos prioritarios, quienes actualmente enfrentan distintos procesos judiciales.

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La dependencia recordó que Mauricio “N” debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez. No obstante, en caso de ser hallado culpable por el delito de extorsión, podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión conforme a la legislación vigente en el Estado de México.