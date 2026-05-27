Caso Rocha Moya: estos son los 3 funcionarios que aún faltan por declarar en la FGR por acusación de EEUU de nexos con Los Chapitos

Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de los diez acusados. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como cuatro exfuncionarios de ese estado acudieron este martes a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la acusación emitida en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.

El ingreso de Rocha Moya y otros servidores públicos se llevó a cabo de manera discreta a bordo de camionetas, por lo que solo dos de ellos brindaron declaraciones a los medios de comunicación respecto a los señalamientos en su contra.

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De los diez acusados, solo cuatro atendieron el llamado de las autoridades. Dos de ellos no podrán hacerlo debido a que se entregaron a las autoridades de Estados Unidos:

Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien ingresó por la garita de Nogales, Arizona, luego de salir del país desde Hermosillo, Sonora.

El funcionario aseguró que la búsqueda continúa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, también se entregó en Nueva York, aunque las primeras versiones lo ubicaban en el consulado de ese país en Europa.

Así fue la comparecencia del gobernador con licencia y los servidores públicos

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa con licencia, fue el primero en acudir a las oficinas de la FGR en Culiacán. Luego de atender el llamado, rechazó las acusaciones de Estados Unidos y se declaró inocente de los señalamientos.

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Dámaso Castro Zaavedra. Foto: Especial

Además, dijo que se encuentra atendiendo los requerimientos de las autoridades y evitó mencionar si fue llamado como testigo para respetar la integración de la carpeta.

“Nos citaron y atendemos la situación (…) Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento. Vamos a confiar en la integración de las investigaciones que están realizando", comentó.

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Rubén Rocha Moya también acudió a las instalaciones de la FGR para comparecer sobre las acusaciones en su contra. Aunque no fue observado debido a que acudió a bordo de una camioneta, más tarde detalló en redes sociales que atenderá todos los llamados por parte de las autoridades.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia (…) Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, escribió en X.

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Foto: X/@rochamoya_

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia, también acudió a la FGR para declarar; sin embargo, no habló ante medios de comunicación.

Tras darse a conocer el citatorio días antes, dijo que entendería el llamado con “absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”.

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Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fue otro de los exfuncionarios que brindó su testimonio. Al salir de las instalaciones, dijo que no tiene nada qué ocultar y que atenderá los llamados de las autoridades.

“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque nunca he pertenecido a un grupo. Hice las cosas con bien todo el tiempo, yo le doy la cara a quien sea y dónde sea. Y si hay que ir a Estados Unidos a declarar eso, vamos y aclaramos. Yo no tengo por qué ocultar nada”, dijo a medios de comunicación.

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El exfuncionario declaró este 26 de mayo frente a las autoridades federales. Crédito: Redes Sociales

El senador Enrique Inzunza Cázarez, confirmó en sus redes sociales que acudió a declarar y ratificó que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo. Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, escribió en redes sociales.

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Los tres exfuncionarios que faltan por declarar

Los tres exfuncionarios que no acudieron a la FGR son:

Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De izquierda a derecha: Contreras Núñez, Mérida Sánchez y Gamez Mendivil. Foto: Redes sociales

José Antonio Dionisio Hipólito , exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa. Acusado de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Juan Valenzuela Milán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos; secuestro con resultado de muerte; conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.