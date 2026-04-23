Salud

Cómo aliviar la congestión nasal en pocos minutos, según expertos

Especialistas destacan que simples medidas en el hogar pueden facilitar la respiración, reducir la obstrucción y acelerar la recuperación durante cuadros respiratorios leves

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Una mujer joven se cubre la cara con un pañuelo mientras estornuda, evidenciando síntomas de un resfrío o gripe. La imagen transmite la idea del impacto de enfermedades comunes como la gripe en la vida diaria, enfocándose en los gestos habituales que acompañan estos malestares. (Imagen ilustrativa Infobae)
La congestión nasal dificulta tareas diarias y puede afectar la calidad del sueño y la concentración, según expertos en salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Una congestión nasal puede dificultar actividades cotidianas y afectar el sueño y la concentración. Existen métodos sencillos y respaldados por especialistas para recuperar la respiración normal, según el portal Healthline.

La congestión nasal puede tener varias causas, como resfriados, alergias o la exposición a contaminantes. Según especialistas, el vapor y la humedad ayudan a diluir la mucosidad y los aerosoles nasales o descongestionantes pueden ofrecer alivio temporal. Dormir con la cabeza elevada y evitar el esfuerzo físico también favorecen la recuperación.

Cuando la congestión nasal persiste por más de dos semanas, la Clínica Mayo recomienda consultar a un otorrinolaringólogo para una evaluación adecuada. Los médicos advierten que una obstrucción prolongada puede estar relacionada con problemas estructurales, como pólipos nasales o desviación del tabique, o con afecciones inflamatorias de la mucosa nasal.

El entorno también influye en el control de los síntomas. Mantener los espacios libres de alérgenos, usar filtros, aspirar alfombras y limitar el ingreso de mascotas en la habitación son medidas aconsejadas por expertos como la Dra. Taylor Carle del Cedars-Sinai Medical Group.

Vapor e hidratación para aliviar la congestión nasal

El vapor y la humedad ofrecen un alivio inmediato frente a la nariz tapada. Tomar una ducha caliente puede diluir las secreciones y despejar las vías respiratorias en pocos minutos. Permanecer entre 10 y 15 minutos en un baño lleno de vapor ayuda a expulsar la mucosidad, de acuerdo con la Clínica Cleveland. Para quienes buscan una solución fuera de casa, inhalar el vapor de una taza de agua caliente por unos minutos es igualmente efectivo y seguro.

Mujer con una toalla sobre la cabeza inclinada sobre un cuenco humeante en un baño. Un grifo abierto y una bañera son visibles al fondo
El vapor y la humedad proporcionan alivio inmediato para la congestión nasal, según la Clínica Cleveland y Healthline (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar un humidificador en el hogar contribuye a evitar la sequedad nasal y facilita la respiración. El Dr. Hur explica que “al usar un humidificador o vapor, se diluye la mucosidad nasal acumulada, lo que permite que el cuerpo se despeje”, según informa Healthline. Según la Clínica Mayo, mantener una humedad ambiental entre 30% y 50% es recomendable para reducir la irritación nasal y prevenir molestias recurrentes.

Cómo usar aerosoles y descongestionantes nasales de forma segura

Los aerosoles nasales con solución salina aportan alivio rápido al reducir la inflamación y mejorar el paso del aire. Estas soluciones pueden usarse diariamente y de manera prolongada sin causar efectos secundarios importantes, según la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología.

Otros aerosoles, como los de esteroides o antihistamínicos, resultan apropiados para personas con congestión derivada de alergias y están indicados para uso continuado bajo supervisión médica. Sin embargo, los descongestionantes nasales —como los que contienen oximetazolina o fenilefrina— deben emplearse solamente durante dos o tres días, en especial cuando hay un resfriado.

Primer plano de un frasco blanco de aerosol nasal de solución salina que rocía una fina niebla hacia la derecha, con otro frasco similar desenfocado al fondo.
Los aerosoles nasales con solución salina ofrecen alivio rápido al disminuir la inflamación y mejorar el flujo de aire nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado puede provocar un efecto rebote y empeorar la congestión, advirtió la Dra. Carle. Según la Clínica Mayo, la utilización prolongada de descongestionantes puede causar congestión de rebote y dependencia nasal, lo que complica el tratamiento posterior.

Es fundamental no confundir los diferentes tipos de aerosoles y consultar con un especialista ante cualquier duda sobre su aplicación y duración.

Consejos para dormir y recuperarse de la congestión

Dormir con la cabeza elevada favorece la circulación y reduce la obstrucción nasal. La Dra. Carle subraya que “la posición de la cabeza influye mucho en la congestión nasal” y que mantenerla por encima del nivel del corazón disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos nasales y las probabilidades de congestión nocturna.

El descanso adecuado y la hidratación resultan esenciales durante los episodios de congestión. Beber líquidos y evitar esfuerzos físicos favorecen la recuperación, recordó el Dr. Hur: “Si haces mucho ejercicio, tu cuerpo se sobrecarga, lo que dificulta su recuperación”, según Clinica Mayo.

Mujer acostada boca arriba en una cama con cabecero gris, durmiendo con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en cuatro almohadas blancas.
Una mujer duerme plácidamente en su cama, con la cabeza elevada por varias almohadas para optimizar su descanso y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la congestión puede parecer persistente, los métodos recomendados por especialistas permiten volver a respirar con normalidad en menos tiempo del esperado, mejorando la calidad de vida del paciente.

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