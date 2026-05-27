Arrojan cadáver detrás del Hospital General de Ciudad Juárez: presentaba golpes y manchas de sangre

El cuerpo de un hombre fue localizado envuelto en una cobija detrás del Hospital General, en la colonia Margaritas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue abandonado durante la madrugada de este miércoles en calles de la colonia Margaritas, a espaldas del Hospital General, en Ciudad Juárez, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El hallazgo fue realizado por agentes preventivos del distrito Universidad, quienes acudieron al lugar tras recibir reportes ciudadanos sobre un bulto sospechoso tirado sobre la vía pública.

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De acuerdo con el informe policial, a las 00:13 horas elementos que viajaban en la unidad 205 localizaron el cadáver en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Juan de la Barrera. Tras confirmar que se trataba de una persona sin vida, los oficiales notificaron a sus superiores y procedieron a aplicar el protocolo de preservación de la escena.

Un coordinador de la corporación informó que parte del cuerpo estaba descubierto, lo que permitió observar visibles huellas de golpes, además de abundante sangre alrededor de la víctima.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada por las autoridades y tampoco se informó de personas detenidas relacionadas con este hecho violento.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amplio operativo en la zona

Luego del reporte, al sitio acudieron policías ministeriales y peritos en criminalística de campo adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quienes realizaron una inspección detallada en busca de evidencia que permita esclarecer el crimen.

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La circulación en el sector fue parcialmente restringida mientras se efectuaban las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán oficialmente las causas de muerte y se trabajará en la identificación de la víctima.

Vecinos del sector observaron la movilización policiaca durante varias horas, mientras agentes recopilaban indicios y fotografías de la escena. Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación.

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Violencia homicida continúa en la ciudad

Con este homicidio, suman ya 34 personas asesinadas durante el mes en curso, de acuerdo con estadísticas de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo ocurre en medio de una racha de hechos violentos registrados en distintos sectores de Ciudad Juárez, donde constantemente son localizadas víctimas de homicidio con signos de tortura o abandonadas en la vía pública.

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Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y establecer si el caso está relacionado con actividades del crimen organizado u otros hechos delictivos recientes registrados en la ciudad.

Mientras tanto, corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen operativos en diferentes zonas de Juárez como parte de las estrategias de seguridad implementadas para contener la incidencia delictiva.

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