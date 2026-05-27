Doña Cuquita y los Aguilar: el vínculo de décadas que llevó a Ángela a cantar en el disco homenaje a Vicente Fernández

La cantante grabó el dueto póstumo “La Ley del Monte” con la voz original del “Charro de Huentitán”. (CUARTOSCURO / @angela_aguilar_)

Vicente Fernández Jr. reveló que fue Doña Cuquita quien le pidió que invitara a Ángela Aguilar al disco homenaje Tributo al Rey con banda, lanzado el pasado 14 de mayo de 2026 en honor al fallecido cantante jalisciense. El hijo mayor del “Charro de Huentitán” produjo el álbum bajo contrato con Sony y fungió como director del proyecto.

En entrevista con Javier Paniagua, Vicente Fernández Jr. explicó que la lista de colaboradores se construyó con base en la trayectoria y el alcance de cada artista. Sobre la inclusión de la hija de Pepe Aguilar, fue directo: “Ángela Aguilar, me pidió mi madre: ‘Invita a esta niña que canta muy bonito’”.

PUBLICIDAD

Doña Cuquita respaldó la invitación por el vínculo entre las familias

Vicente Fernández Jr. reveló que fue Doña Cuquita quien pidió la inclusión de Ángela Aguilar en el disco tributo a su padre, lanzado el 14 de mayo de 2026, por el vínculo de décadas entre las familias Fernández y Aguilar. (Captura Tw: @@CarLon_2020)

Fernández Jr. detalló que el afecto entre los Fernández y los Aguilar viene de varias generaciones: desde doña Flor y don Antonio Aguilar, pasando por Pepe y su hermano Toño, hasta los hijos de ambos. “Ha tenido muchas atenciones porque es un cariño de toda la vida. Desde doña Flor, don Antonio. Con Pepe, con Toño, ahora con sus hijos, de los dos lados, de Pepe y de Toño. Y que me dice ‘la niña, pues tiene 21 años, viene y le manda mensajes al WhatsApp de mi madre, la saluda... me dice: invítala’. Y por supuesto que fue una satisfacción muy grande tener de invitada a Ángela Aguilar ”, dijo el productor ejecutivo del disco.

Cuquita Abarca, quien estuvo presente en la entrevista, expresó su satisfacción con el resultado del álbum: “Yo estoy muy agradecida con todos ellos y les doy las gracias”. La viuda del intérprete también señaló que delega las decisiones del legado musical a su hijo.

PUBLICIDAD

La cantante de 21 años grabó “La Ley del Monte” junto a la voz original de Vicente Fernández, en arreglos nuevos producidos por su equipo personal. En el video que publicó al momento del lanzamiento, Aguilar habló sobre lo que significó para ella sumarse al homenaje: “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

La intérprete también recordó una historia personal que la unió al cantante jalisciense: “Me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”. Aguilar añadió que ambos compartían el amor por los animales y que Fernández le había dicho que seguía sus vlogs.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar grabó "La Ley del Monte" junto a la voz del fallecido intérprete y apareció en un video para agradecer a la familia Fernández, lo que generó reacciones adversas en redes sociales.

Al cierre de su mensaje, la cantante le habló directamente a la viuda del intérprete: “Quiero agradecerle a toda la familia Fernández por hacer esto posible por invitarme. Cuquita, un besito... hermoso y estoy muy contenta”.

El disco reúne doce colaboraciones con banda

Fernández Jr. explicó que cada uno de los doce invitados eligió su canción del catálogo paterno y trabajó con su propio productor musical. “Aunque son canciones de catálogo, son canciones nuevas”, dijo. “Lo único que se utilizó fue la voz original de mi padre”.

PUBLICIDAD

El álbum reúne a artistas como Yuri, Edén Muñoz, Christian Nodal, La Banda El Recodo, La Arrolladora Banda Limón y Adictiva, entre otros. Fernández Jr. agradeció a su equipo de más de cien personas que participaron en la producción.