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Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Después de comentar que la Máquina había sido favorecida para llegar a la final por el arbitraje, las críticas comenzaron a invadir las redes sociales sobre su actitud en la conferencia de prensa posterior el juego de ida

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Después de comentar que la Máquina había sido favorecida para llegar a la final por el arbitraje, las críticas comenzaron a invadir las redes sociales sobre su actitud en la conferencia de prensa posterior el juego de ida. (Infobae México: Luis Mote Nava)

Durante el evento de presentación en el que ESPN dio a conocer su programación para el Mundial 2026, Hugo Sánchez respondió a una pregunta de Luis Mote Nava, reportero de Infobae México, sobre las declaraciones polémicas de Efraín Juárez tras la final de ida, en las que aseguró que Cruz Azul llegó a esa instancia gracias al arbitraje.

El periodista le preguntó si este tipo de esta estrategia le recordaba a la misma que él implementó para la obtención del bicampeonato en 2004, a lo cual respondió lo siguiente:

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“Primero que nada felicitar a Pumas por llegar a la final. Mucho mérito, el trabajo de Efraín ha sido muy bueno. Ha ido de menos a más. Ha ido corrigiendo situaciones que ha sido muy criticado, pero también es muy inteligente. Él sabe llamar la atención para que sea un distractor de la presión hacia los jugadores. Prefiere que le critiquen a él y que hablen de lo que dijo o lo que hizo, que lo que pasó en el partido”.

Asimismo admitió el paralelismo de la situación con la forma en que la que dirigía, pues es una estrategia que utilizan algunos entrenadores en el mundo.

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Hugo Sánchez habla sobre la posible salida de Juárez

Efraín Juárez critica al arbitraje por los penales ante Chivas. (Luz Coello)
Efraín Juárez critica al arbitraje por los penales ante Chivas. (Luz Coello)

Ante la incertidumbre sobre la permanencia de Efraín Juárez en el equipo, Hugo Sánchez señaló que lo más conveniente para él sería emigrar a Europa , donde ya se reportan algunas ofertas del futbol de Bélgica.

“Necesitamos técnicos mexicanos en Europa y mejores jugadores. Debemos tener muchos elementos del otro lado del mundo, hay que promovernos entre los mexicanos y apoyarnos”.

Además, añadió que los directivos deben poner precios más accesibles para que tanto entrenadores como jugadores tengan la oportunidad de crecer en el futbol europeo, pues directamente esto beneficia a la selección mexicana con jugadores de mayor nivel.

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