EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

La jornada de este miércoles comienza luego de que el día de ayer se registraron tres hechos destacados:

-El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros cuatro exfuncionarios se presentaron a declarar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán tras la acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.

-La detención en Sonora de Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

-El anuncio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de que fue denunciada por el senador Javier Corral Jurado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunto secuestro tras su fallida detención en un bar de la capital. Al respecto, el Ministerio Público detalló que se decidió no ejercer acción penal en contra de la funcionaria al no existir un delito qué perseguir, pero fue impugnado por Corral, por lo que se le notificó a Campos la realización de una audiencia.