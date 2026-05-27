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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

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La jornada de este miércoles comienza luego de que el día de ayer se registraron tres hechos destacados:

-El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros cuatro exfuncionarios se presentaron a declarar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán tras la acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.

-La detención en Sonora de Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

-El anuncio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de que fue denunciada por el senador Javier Corral Jurado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunto secuestro tras su fallida detención en un bar de la capital. Al respecto, el Ministerio Público detalló que se decidió no ejercer acción penal en contra de la funcionaria al no existir un delito qué perseguir, pero fue impugnado por Corral, por lo que se le notificó a Campos la realización de una audiencia.

12:55 hsHoy

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Con 44 votos a favor, el Congreso capitalino avaló restricciones contra los narcocorridos en espacios públicos y planteles educativos

Los narcocorridos también quedan prohibidos en la Ciudad de México (Infobae México)
Los narcocorridos también quedan prohibidos en la Ciudad de México (Infobae México)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier tipo de apología del delito en espectáculos públicos, con lo que la capital se suma a un grupo de entidades que ya tienen restricciones similares vigentes.

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12:55 hsHoy

Feminicidio de Cielo Beanjy: FGJCDMX reaprehende a novio de estudiante de la UAM Xochimilco tras haberlo liberado

El caso desató indignación luego de que el principal sospechoso quedara libre

Hugo "N" fue reaprehendido. (FGJCDMX)
Hugo "N" fue reaprehendido. (FGJCDMX)

Hugo “N”, investigado por el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de 26 años de la UAM Xochimilco, fue reaprehendido la noche del martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuatro días después de que la propia dependencia lo liberara bajo el argumento de que no existía flagrancia.

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