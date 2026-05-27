Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 tendrá presencia mexicana una vez más con el duelo entre Toluca y Tigres, que se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Nemesio Diez.

Un partido que ha generado alta expectativa entre ambas aficiones y una fuerte demanda de boletos desde las primeras horas de venta, debido a que el encuentro definirá al nuevo campeón de la CONCACAF y reunirá a dos de los equipos más constantes del futbol mexicano en los últimos años.

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Estos son los precios de los boletos para la final

(REUTERS/Daniel Becerril)

Las entradas ya están disponibles únicamente a través de la plataforma oficial de Boletomóvil, empresa encargada de la distribución de boletos del conjunto escarlata.

Para este partido no habrá venta en las taquillas del estadio Nemesio Diez.

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Los precios para asistir a la final quedaron de la siguiente manera:

Tribuna Diablos N3: 600 pesos

Tribuna Diablos N2 – N1: 660 pesos

General N2: 750 pesos

General N1: 900 pesos

Preferente N2: 1,050 pesos

Preferente N1: 1,200 pesos

Escarlata Alta: 1,200 pesos

Plateas: 1,410 pesos

Vid Eurus: 2,700 pesos

La preventa para abonados y socios del club arrancó primero, aunque posteriormente se abrió la venta al público general. Conforme avanzan las horas, algunas zonas del inmueble comienzan a registrar menor disponibilidad.

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