CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Los narcocorridos también quedan prohibidos en la Ciudad de México (Infobae México)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier tipo de apología del delito en espectáculos públicos, con lo que la capital se suma a un grupo de entidades que ya tienen restricciones similares vigentes.

La votación fue unánime: 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. El pleno avaló modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

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La medida entrará en vigor en el momento en que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La reforma fue turnada a la Jefatura de Gobierno para ese trámite.

¿En dónde no se podrán escuchar narcocorridos en CDMX?

Nayarit prohíbe los narcocorridos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La iniciativa original fue presentada por la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto. Una vez publicada en la Gaceta Oficial, advirtió, “los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos”.

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El artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos queda modificado para prohibir conductas “que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”. El dictamen añade también la prohibición de “tolerar la violencia, la discriminación y los discursos de odio” durante este tipo de eventos.

Los cambios no se limitan a los recintos de espectáculos. La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en los planteles educativos tampoco se podrán difundir, promover, ejecutar, transmitir ni publicar contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz.

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La diputada de Morena Elizabeth Mateos Hernández defendió el dictamen desde tribuna y dejó en claro que la reforma no busca censurar expresiones artísticas.

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

“El sentido de este dictamen no es la censura, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”, dijo. Añadió que “cuando hablamos de apología del delito, hablamos de conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas, la violencia o conductas contrarias al orden jurídico”.

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El diputado Pablo Trejo Pérez sostuvo que la finalidad de la reforma es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación se desarrollen en ambientes “seguros, inclusivos y libres de violencia”.

La diputada panista Álvarez Soto fue más directa en su diagnóstico. “Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten al crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelos de éxito, poder y reconocimiento social”, alertó desde tribuna.

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En resumen, los narcocorridos quedarán prohibidos en:

conciertos

festivales

ferias

palenques

auditorios

estadios

plazas públicas

recintos de espectáculos

eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino

escuelas y planteles educativos

actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes

espacios públicos donde las autoridades consideren que se hace apología del delito o se glorifica la violencia y al crimen organizado

La CDMX se suma a otras entidades con restricciones

Otras entidades ya se han sumado al veto. (Instagram: Luis R. Conriquez)

La Ciudad de México no es la primera en tomar esta ruta. Chihuahua, Baja California y el Estado de México ya tienen restricciones similares en conciertos y ferias públicas.

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Tijuana prohibió oficialmente la interpretación y difusión de narcocorridos en espectáculos públicos desde 2023.

Jalisco también endureció medidas tras la polémica por conciertos vinculados con figuras del crimen organizado y aprobó sanciones contra espectáculos que promuevan la violencia o glorifiquen a grupos criminales.

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En Michoacán, el gobierno estatal emitió en 2025 un decreto que impide otorgar permisos para eventos donde se interpreten narcocorridos, corridos tumbados o música que haga apología del delito.

Querétaro aplica uno de los marcos más estrictos del país. Los organizadores de eventos deben entregar previamente el repertorio musical que será interpretado y firmar convenios donde se comprometen a evitar ese tipo de contenidos. Si durante el concierto se detectan canciones relacionadas con violencia o crimen organizado, las autoridades pueden intervenir de inmediato.

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Las sanciones en Querétaro van desde multas de hasta 10,000 UMAS —más de un millón de pesos— hasta la clausura de recintos, la suspensión de conciertos en pleno desarrollo y vetos permanentes a artistas reincidentes.

El caso más reciente en esa entidad fue el del cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz, vetado el 19 de mayo tras interpretar narcocorridos en la Feria del Grano y la Cantera 2026, en el municipio de Pedro Escobedo.

El mapa de restricciones ya empieza a moldear las giras de los artistas. Los Tigres del Norte trazaron su agenda 2026 dejando fuera plazas con leyes restrictivas activas.