México

BTS presume encuentro con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional: recibe reconocimiento como visitante distinguido

Los conciertos del grupo de K-pop en la capital del país se llevaron a cabo el pasado 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Guardar
Google icon
BTS en Palacio Nacional
BTS comparte su experiencia en Palacio Nacional (X - @bts_bighit)

BTS compartió este 27 de mayo un video sobre su experiencia en Palacio Nacional durante su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este contenido detrás de escena fue grabado mientras los chicos disfrutaban de las instalaciones de la sede presidencial, el pasado 6 de mayo, previo a su encuentro con las ARMYs (nombre del fandom) que se encontraban desde horas antes en la plancha del Zócalo capitalino.

PUBLICIDAD

BTS llega a Palacio Nacional

Con una duración de 5:38 minutos, el material comienza cuando Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope llegan a la residencia de la mandataria mexicana a través del estacionamiento, saludando a los presentes en el lugar.

Al entrar, los chicos se mostraron sorprendidos por los grandes jardines y el arte que adorna todo el sitio, mientras caminaban para reunirse con la jefa de Estado dentro de Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Durante su encuentro, captaron una fotografía que le daría la vuelta al mundo minutos después de su difusión en redes sociales, debido a su impacto en la política internacional y el mundo del entretenimiento.

“Muchas gracias por invitarnos”, expresaron los integrantes de la banda, para posteriormente pasar a la oficina presidencial, donde compartieron algunas palabras con Sheinbaum, y recibieron un reconocimiento de visitantes distinguidos por parte del Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional. (X)
Claudia Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional. (X)

ARMYs llenan la plancha del Zócalo

Cerca de las 5 de la tarde, la agrupación salió desde un balcón para saludar sus fantásticas mexicanas que se encontraban desde la mañana en la plaza principal del del Centro Histórico de la CDMX.

Mediante un discurso, los chicos expresaron sentirse emocionados por regresar al país después de casi 9 años desde su última visita como banda, y agradecieron todo el apoyo brindado a las presentes.

“¡Los quiero, ARMY!“, declaró Jin.

Tras este breve encuentro lleno de euforia, BTS quedó completamente entusiasmado por todo el amor recibido, asegurando segundos después que México tendría como canción sorpresa “Airplane pt. 2, una de las melodías más esperadas de su tour mundial.

Para finalizar su visita en la sede presidencial, conocieron a los gatitos que viven en el lugar mientras daban un último recorrido por los jardines.

Con un “nos vemos el próximo año”, se despidieron de la mandataria mexicana, dejando la esperanza abierta de verlos nuevamente durante el 2027, con un concierto en tierras mexicanas.

Los shows en la capital se llevaron a cabo el pasado 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Con tres fechas totalmente llenas, BTS presentó un espectáculo completamente innovador y emotivo para todas sus ARMYs mexicanas.

Temas Relacionados

BTSClaudia SheinbaumPalacio NacionalCiudad de Méxicomexico-noticiasmexico-entrenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mataron a un hombre y lo enterraron en el patio de una cocina económica de la CDMX: los clientes comían encima

En este lugar solían asistir personal médico del Hospital Juárez y del hospital 1 de Octubre del ISSSTE, además de familiares de pacientes

Mataron a un hombre y lo enterraron en el patio de una cocina económica de la CDMX: los clientes comían encima

Tarta de queso sin horno y sin azúcar: la receta ligera que sorprende por su sabor

Una opción fresca y cremosa que combina ingredientes sencillos para disfrutar un postre equilibrado y fácil de preparar en casa

Tarta de queso sin horno y sin azúcar: la receta ligera que sorprende por su sabor

Manifestación en la UACM: denuncia que SEP le debe 300 mdp en recursos desde hace dos años

Convocaron a una movilización frente a las oficinas de la Secretaría este 27 de mayo a las 10:00 horas

Manifestación en la UACM: denuncia que SEP le debe 300 mdp en recursos desde hace dos años

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Los depósitos de ambos programas se entregan bimestralmente de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el pago de junio

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Para este partido no habrá venta en las taquillas del estadio Nemesio Diez

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Rocha Moya: estos son los 3 funcionarios que aún faltan por declarar en la FGR por acusación de EEUU de nexos con Los Chapitos

Caso Rocha Moya: estos son los 3 funcionarios que aún faltan por declarar en la FGR por acusación de EEUU de nexos con Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

Cómo Morelos se volvió un “paraíso” del narco: de los capos de los 90 a los alcaldes presos en 2026

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Vinculan a proceso a “El Mauri”, presunto operador de AMOS por delito de extorsión en Edomex

ENTRETENIMIENTO

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

Así fue como Vicente Fernández mandó construir un cerro para su casa en Los Tres Potrillos

Doña Cuquita y los Aguilar: el vínculo de décadas que llevó a Ángela a cantar en el disco homenaje a Vicente Fernández

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

DEPORTES

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para la final de la Concachampions 2026

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla