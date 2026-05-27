BTS presume encuentro con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional: recibe reconocimiento como visitante distinguido

BTS comparte su experiencia en Palacio Nacional (X - @bts_bighit)

BTS compartió este 27 de mayo un video sobre su experiencia en Palacio Nacional durante su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este contenido detrás de escena fue grabado mientras los chicos disfrutaban de las instalaciones de la sede presidencial, el pasado 6 de mayo, previo a su encuentro con las ARMYs (nombre del fandom) que se encontraban desde horas antes en la plancha del Zócalo capitalino.

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BTS llega a Palacio Nacional

Con una duración de 5:38 minutos, el material comienza cuando Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope llegan a la residencia de la mandataria mexicana a través del estacionamiento, saludando a los presentes en el lugar.

Al entrar, los chicos se mostraron sorprendidos por los grandes jardines y el arte que adorna todo el sitio, mientras caminaban para reunirse con la jefa de Estado dentro de Palacio Nacional.

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Durante su encuentro, captaron una fotografía que le daría la vuelta al mundo minutos después de su difusión en redes sociales, debido a su impacto en la política internacional y el mundo del entretenimiento.

“Muchas gracias por invitarnos”, expresaron los integrantes de la banda, para posteriormente pasar a la oficina presidencial, donde compartieron algunas palabras con Sheinbaum, y recibieron un reconocimiento de visitantes distinguidos por parte del Gobierno de México.

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Claudia Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional. (X)

ARMYs llenan la plancha del Zócalo

Cerca de las 5 de la tarde, la agrupación salió desde un balcón para saludar sus fantásticas mexicanas que se encontraban desde la mañana en la plaza principal del del Centro Histórico de la CDMX.

Mediante un discurso, los chicos expresaron sentirse emocionados por regresar al país después de casi 9 años desde su última visita como banda, y agradecieron todo el apoyo brindado a las presentes.

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“¡Los quiero, ARMY!“, declaró Jin.

Tras este breve encuentro lleno de euforia, BTS quedó completamente entusiasmado por todo el amor recibido, asegurando segundos después que México tendría como canción sorpresa “Airplane pt. 2, una de las melodías más esperadas de su tour mundial.

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Para finalizar su visita en la sede presidencial, conocieron a los gatitos que viven en el lugar mientras daban un último recorrido por los jardines.

Con un “nos vemos el próximo año”, se despidieron de la mandataria mexicana, dejando la esperanza abierta de verlos nuevamente durante el 2027, con un concierto en tierras mexicanas.

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Los shows en la capital se llevaron a cabo el pasado 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Con tres fechas totalmente llenas, BTS presentó un espectáculo completamente innovador y emotivo para todas sus ARMYs mexicanas.