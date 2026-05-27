México

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

La información fue revelada por Sussan Taunton, pareja de Coco Levy

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Primer plano de María Levy, una mujer joven con cabello largo y oscuro, vestida con camisa blanca, posando con una mano en la mejilla y otra en el pecho, mirando a la cámara
María Levy, hija de la recordada Mariana Levy, posa en una imagen reciente mientras su entorno familiar confirma su debut como mamá, marcando una nueva etapa en su vida. (María Levy: Instagram)

La familia de Mariana Levy suma una nueva generación. De acuerdo con información difundida recientemente, María Levy se habría convertido en madre de una niña hace apenas unos días, noticia que rápidamente despertó reacciones entre seguidores de la dinastía artística.

La información fue revelada por Sussan Taunton en una breve entrevista concedida a TVNotas. Durante la conversación, explicó que mantiene comunicación con María y confirmó el nacimiento de la bebé.

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“María acaba de ser mamá. Hace una semana”, declaró.

¿Quién es la pareja de María Levy?

Aunque Taunton evitó compartir más detalles sobre el parto o el nombre de la recién nacida, sí confirmó que la pequeña es fruto de la relación entre María Levy y Gabriel Stavenhagen, con quien mantiene un noviazgo desde hace varios años.

Retrato en blanco y negro de María Levy y Gabriel Stavenhagen. Él la abraza por la espalda mientras ella mira a cámara con una leve sonrisa, con follaje oscuro de fondo
María Levy y Gabriel Stavenhagen, quienes mantienen un noviazgo desde hace varios años, posan abrazados con complicidad en un entorno natural. (María Levy: Instagram)

Hasta ahora, María Levy no ha hecho pública la noticia ni ha emitido declaraciones en redes sociales. Sin embargo, desde meses atrás algunos seguidores ya especulaban sobre un posible embarazo debido a fotografías compartidas en sus plataformas digitales, donde aparecía junto a su pareja y luciendo una discreta pancita.

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La nieta de Talina Fernández ha mantenido un perfil alejado de los reflectores durante los últimos años. A diferencia de otros integrantes de su familia, María ha enfocado su carrera en proyectos fotográficos y artísticos, además de llevar una vida reservada lejos del entorno mediático.

Mariana Levy - José Emilio, María y Paula
La fallecida actriz Mariana Levy tuvo tres hijos: María, Paula y Emilio. (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

Su historia personal también ha sido seguida de cerca por el público debido a la muerte de su madre, Mariana Levy, ocurrida en 2005. En distintas entrevistas, María ha hablado del impacto emocional que representó aquella pérdida y del proceso que vivió durante su infancia y adolescencia.

María López Levy y Talina Fernández
(Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Recientemente, incluso recordó públicamente algunos momentos relacionados con el fallecimiento de la actriz, tema que generó empatía entre usuarios en redes sociales.

La llegada de la bebé marca una nueva etapa para la familia Levy, una de las más conocidas del espectáculo mexicano. Aunque la joven no ha compartido imágenes oficiales ni confirmado el nacimiento, las versiones difundidas por personas cercanas apuntan a que decidió vivir esta etapa de forma privada y lejos de la exposición mediática.

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