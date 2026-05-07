Así puedes usar tu crédito Infonavit de hasta 71 mil pesos para equipar tu casa con electrodomésticos

El monto máximo de Equipa tu Casa es de 71,324 pesos mexicanos y solo puede solicitarse al adquirir vivienda nueva o usada. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Crédito Equipa tu Casa es una alternativa diseñada por Infonavit para trabajadores derechohabientes que desean complementar la compra de vivienda nueva o existente con recursos adicionales enfocados en la remodelación, reparación o equipamiento del hogar.

A diferencia de otros productos, este financiamiento no afecta la estructura de la vivienda y está disponible únicamente en el momento de inscribir el crédito hipotecario, ya sea bajo la modalidad de Crédito Tradicional o Infonavit Total.

PUBLICIDAD

¿Cómo funciona el Crédito Equipa tu Casa?

Equipa tu Casa permite que, si el derechohabiente elige contratar un importe menor al monto máximo autorizado para la compra de vivienda, pueda solicitar como complemento este crédito adicional.

El monto mínimo que se puede solicitar es de 10,698 pesos mexicanos y el máximo asciende a 71,324 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD

El plazo para realizar mejoras o equipamiento es de hasta seis meses después de firmar las escrituras. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El plazo para realizar la remodelación, mejora o equipamiento es de hasta seis meses después de la firma de las escrituras de la vivienda.

Durante ese periodo, el beneficiario debe concluir las obras y reunir la documentación que permita comprobar el uso adecuado del crédito.

PUBLICIDAD

Es importante saber que la tasa de interés, el plazo y las condiciones de Equipa tu Casa serán exactamente las mismas que las del crédito hipotecario principal.

Así, el pago mensual correspondiente se integra a la mensualidad global del crédito contratado.

PUBLICIDAD

La tasa y el plazo de pago de Equipa tu Casa coinciden con los del crédito hipotecario principal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Entrega y administración de los recursos

Para créditos otorgados después del 12 de febrero de 2025, la dispersión de recursos se realiza directamente a la cuenta bancaria registrada.

Mediante el monto realizado en cuenta bancaria, la libertad para comprar materiales, contratar mano de obra o adquirir equipamiento sin la intervención de intermediarios o la obligación de recurrir a un proveedor específico es mayor a la de los montos anteriores a dicha fecha.

PUBLICIDAD

Esto da margen para comparar precios, buscar opciones de calidad y ajustar las mejoras o compras a las prioridades y necesidades individuales.

El pago mensual de este crédito se suma a la mensualidad total de tu crédito Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Requisitos y trámite para obtener Equipa tu Casa

El trámite exige ser derechohabiente con relación laboral vigente, cumplir los requisitos para compra de vivienda nueva o usada, precalificarse en Mi Cuenta Infonavit y solicitar Equipa tu Casa al inscribir el crédito, ya sea en el Centro de Servicio Infonavit o en la plataforma en línea.

PUBLICIDAD

Es obligatorio integrar un expediente con todos los documentos requeridos y formalizar el crédito ante notario.

La documentación necesaria incluye el formato de presupuesto indicativo de la remodelación, carta bajo protesta de decir verdad (donde se detallan las obras y el compromiso de presentar evidencias), estado de cuenta bancario a nombre del solicitante con CLABE y comprobantes de las compras o mejoras realizadas.

PUBLICIDAD

El crédito excluye el uso en bares, restaurantes, agencias de viajes, conciertos y centros de entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El estado de cuenta debe tener vigencia máxima de dos meses y no se aceptan cuentas mancomunadas.

Tras concluir las mejoras, el derechohabiente debe cargar en Mi Cuenta Infonavit un reporte fotográfico, junto con tickets, facturas y comprobantes, integrando todo en un solo archivo PDF de hasta 20 MB.

PUBLICIDAD

Restricciones para el equipamiento del hogar

El Crédito Equipa tu Casa está pensado para destinar los recursos a la compra de materiales de construcción, equipamiento y mejoras esenciales para la vivienda, incluido el mobiliario y los electrodomésticos que optimicen la funcionalidad del hogar.

Sin embargo, existen restricciones claras sobre los productos donde se puede utilizar el crédito.

Quedan excluidos todos los artículos de entretenimiento y aquellos destinados a fines lúdicos.

Las compras deben enfocarse en materiales, equipamiento o servicios que mejoren y optimicen la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La adquisición de vehículos, el arrendamiento de inmuebles y la minería tampoco están autorizados.

Igualmente, no se permite la compra de productos farmacéuticos, perfumería, cosméticos, ni el pago de servicios médicos u hospitalarios.

Estas restricciones buscan garantizan que los recursos realmente se utilicen para equipar y mejorar la vivienda, el cual es el objetivo principal del programa.

No se aceptan cuentas mancomunadas para el depósito de recursos de Equipa tu Casa.(Imagen Ilustrativa Infobae).