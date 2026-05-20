México

Trabajas en plataformas digitales, eres eventual o estuviste de incapacidad: así se calculan tus utilidades 2026

Una explicación clara sobre los requisitos y reglas que permiten a empleados con diferentes situaciones laborales participar en el reparto de utilidades

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Un hombre joven sentado en un sofá claro con una pierna enyesada elevada sobre un cojín. Está contando billetes de 200 y 500 pesos mexicanos.
Los días de incapacidad, maternidad o paternidad que estén amparados por ley también cuentan para el cálculo de la participación en utilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el derecho al reparto de utilidades busca asegurar que quienes trabajan bajo una relación laboral reciban una parte de las ganancias generadas por la empresa cada año.

Esta obligación, establecida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, promueve la participación de los trabajadores en el éxito económico de la compañía, independientemente de si su contrato es eventual, si laboran en plataformas digitales con subordinación o si estuvieron bajo incapacidad.

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El cálculo del monto y la entrega de las utilidades en 2026 dependen de las utilidades netas reportadas por la empresa en 2025.

Hombre de espaldas a la cámara entrega un formulario y billetes mexicanos a una cajera sonriente en una ventanilla de banco.
El monto a recibir por utilidades puede variar cada año, dependiendo de las utilidades netas reportadas y del salario base de cada trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago debe otorgarse en moneda nacional, directamente al trabajador, y no puede compensarse ni cederse. Debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo para quienes laboran en empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio para quienes prestan servicios a una persona física.

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¿Quiénes no tienen derecho a utilidades en 2026?

No todas las personas que laboran para una empresa recibirán utilidades.

Quedan excluidos quienes trabajaron en empresas exentas por ley: aquellas en su primer año de operaciones, el IMSS, instituciones públicas orientadas a actividades culturales, asistenciales o de beneficencia, así como empresas cuyo capital sea inferior al mínimo fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tampoco tienen derecho quienes trabajan por honorarios sin relación de subordinación, directores, administradores y gerentes generales.

Vista frontal de un grupo diverso de empleados de hotel en uniforme esperando en fila. Un hombre entrega un documento a una mujer en un mostrador de pagos.
El pago de utilidades no puede compensarse con otras deudas ni cederse a terceros, según lo establece la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se calcula el monto si eres eventual, estuviste de incapacidad o trabajas en una plataforma digital

El monto a repartir corresponde al 10% de las utilidades netas del ejercicio fiscal anterior, y se divide en dos partes: la primera según los días trabajados y la segunda de acuerdo con el salario recibido.

Para recibir utilidades, se debe haber trabajado al menos 60 días en 2025 bajo una relación laboral subordinada.

En el caso de plataformas digitales, este derecho solo aplica si existe un contrato formal y dependencia jerárquica; quienes laboran por honorarios o sin subordinación quedan excluidos.

La Ley Federal del Trabajo marca las condiciones que debe de tener un contrato de trabajo.
Las empresas de reciente creación no están obligadas a repartir utilidades en su primer año de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores eventuales que cumplan con los días mínimos también participan en el reparto, calculándose su monto según los días laborados y el salario base. Si el salario de dicho trabajador salario fue variable, se utiliza el promedio anual.

Las ausencias por incapacidad temporal, licencias de maternidad o paternidad, así como los días en los que se recibió salario por disposición legal, también se consideran como días laborados para efectos del cálculo.

Límites, topes y procedimiento para reclamar

El monto máximo que puedes recibir es de tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años.

Incluso los trabajadores de confianza tienen un límite: su participación no debe superar el salario base anual más alto de los sindicalizados o de base, más únicamente un 20%.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
El IMSS y las instituciones públicas dedicadas a actividades culturales, asistenciales o de beneficencia están exentas de este pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no consideran a algún trabajador para el reparto, aunque cumpla con los requisitos, se puede notificar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), y, en el caso de que los afectados sean la mayoría de la Comisión Mixta o pertenecientes a un sindicato, pueden presentar una objeción formal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Multas para empresas y empleadores que incumplen el pago

El incumplimiento en el pago puntual de utilidades puede derivar en sanciones económicas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la multa mínima asciende a 250 UMA y la máxima a 5,000 UMA.

Para 2026, esto equivale a más de 29,327 pesos mexicanos para la multa menor y aproximadamente 568,550 pesos mexicanos para la mayor.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se utiliza para definir el monto de las multas y obligaciones; su valor diario en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos.

Las autoridades pueden imponer sanciones dentro de este rango, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Infografía detallando las multas por no pagar utilidades en México para 2026, mostrando documentos, dinero, calculadora, balanza y cifras clave.
Las empresas y empleadores en México enfrentarán multas que van desde 29,327 hasta 568,550 pesos mexicanos en 2026 por incumplimiento en el pago de utilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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