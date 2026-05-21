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Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Miles de aficionados buscan su lugar en el Estadio BBVA para presenciar el duelo mil en la historia de la Copa del Mundo

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El partido mil en la historia del mundial se jugará en Monterrey. Créditos: Infobae México.
El partido mil en la historia del mundial se jugará en Monterrey. Créditos: Infobae México.

La cita entre Japón y Túnez en Monterrey durante el Mundial 2026 promete un lleno total y una atmósfera vibrante en el Estadio Monterrey.

Quienes deseen asegurar su lugar deberán actuar rápido, ya que la demanda de boletos aumenta a medida que se acerca la fecha del encuentro.

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El partido se celebrará el 20 de junio a las 19:00 horas, en uno de los recintos más modernos de México, situado en Guadalupe, área metropolitana de Monterrey.

El Estadio Monterrey, conocido por su arquitectura y servicios de primer nivel, se prepara para recibir a más de 50 mil aficionados de ambos países, reconocidos por su entusiasmo en los días de partido.

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Precios de boletos y modalidades de compra para Japón vs Túnez

Los boletos para este duelo de fase de grupos presentan precios variables según la ubicación y la categoría del asiento.

Actualmente, los tickets más económicos oscilan entre 80 y 160 dólares, aunque la cifra depende de la demanda y el punto de venta.

Las entradas pueden adquirirse de varias formas: a través de la venta oficial de la FIFA, que se realiza en distintas fases; mediante la plataforma de reventa oficial de la FIFA, donde los compradores pueden acceder a boletos verificados; en mercados secundarios como StubHub para casos de aforo agotado; y en paquetes de hospitalidad que incluyen asientos VIP, acceso a salas exclusivas y servicios de catering.

Para quienes buscan la opción más asequible, se recomienda comprar lo antes posible, ya que los precios tienden a subir conforme se aproxima el evento.

Todos los boletos se entregarán de forma digital, mediante la aplicación oficial de la FIFA.

Quienes quieran saber cómo comprar boletos para Japón vs Túnez en Monterrey deben dirigirse primero al portal oficial de la FIFA, donde encontrarán fases de venta por orden de llegada, reventa segura y opciones para experiencias VIP.

Es fundamental monitorear la disponibilidad, ya que la alta demanda puede dejar a muchos aficionados sin acceso si no actúan con anticipación.

La venta de boletos se lleva a cabo en el portal oficial de la FIFA. REUTERS/Daniel Becerril
La venta de boletos se lleva a cabo en el portal oficial de la FIFA. REUTERS/Daniel Becerril

Experiencia y servicios en el Estadio BBVA durante el Mundial

El Estadio Monterrey destaca no solo por su capacidad, sino por los servicios para los asistentes: sistemas de acceso digital, zonas de restauración de alta calidad y áreas exclusivas de hospitalidad.

Los visitantes contarán con excelentes ángulos de visión desde cualquier punto, transporte público eficiente y espacios designados para aplicaciones de viajes compartidos.

El recinto se convierte en uno de los puntos neurálgicos del torneo, ya que Monterrey se prepara para ofrecer un ambiente festivo, impulsado por las aficiones de Túnez y Japón.

Además, la ubicación del estadio facilita la llegada tanto desde el centro de la ciudad como desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que resulta conveniente para quienes viajen especialmente para el partido.

Los organizadores prevén que el enfrentamiento entre Japón y Túnez será uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos, con entradas que podrían agotarse rápidamente y una ciudad volcada a la celebración mundialista.

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